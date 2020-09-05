قوات التحالف تدمر  طائرة بدون طيار “مفخخة” بالأجواء اليمنية

المواطن - الرياض

نجحت قوات التحالف المشتركة لدعم الشرعية في اليمن في اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار بالاجواء اليمنية.

تستهدف الأعيان المدنية

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء “الجمعة” من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة

ذات صلة :







شارك الخبر