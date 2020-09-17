كارتيرون: مسؤولو الزمالك عاملوني بسوء قبل قدومي لـ التعاون

المواطن - محمد سمعه

أكد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي التعاون الجديد، على أنه تلقى معاملة سيئة من مسؤولي الزمالك المصري، وذلك بعدما فسخ عقده مع الفريق المصري.

ووفقًا لـ موقع Fil goal المصري فإن كارتيرون روى موقفًا غريبًا، وهو أن النادي أحضر له سائقًا ليقوم بإيصاله إلى المطار لأنه مدرب محترم على حد قوله، ثم تفاجئ بأن السائق وقف في نصف الطريق وأبلغه أن الشرطة المصرية ستعتقله بعد إبلاغه بالأمر من قبل مسؤولي الزمالك.

كارتيرون يتحدث عن تعطيل مسؤولي الزمالك له

وأضاف المدرب الفرنسي أنه اندهش من تعطيل مسؤولي الزمالك له، لعدم وصوله إلى الرحلة، حيث اضطر لحجز غرفة في فندق قريب من المطار، ثم ذهب إلى المطار ليستقل طائرته إلى العاصمة اللبنانية بيروت ومنها مباشرة إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وكان سكري القصيم أعلن أمس الأربعاء عن توصله لاتفاق مع المدرب الفرنسي لتدريب الفريق لمدة موسمين.

وعرض مقطع فيديو مرتضى منصور رئيس الزمالك وهو غاضب للغاية من قرار المدرب الفرنسي بالرحيل، واصفًا ما حدث بالمؤامرة.

تهديد رئيس الزمالك بعد رحيل المدرب الفرنسي

وأكد مرتضى منصور أنه سيوجه إنذارًا شديد اللهجة للنادي الذي سيتعاقد مع كارتيرون، مضيفًا أنه يجب على رئيس هذا النادي تحمل كلماته.

وكان المدرب الفرنسي قاد الزمالك للفوز بلقب السوبر الإفريقي والسوبر المصري في فبراير 2020.

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