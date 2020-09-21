كارتيرون يعلن تشكيل التعاون لمباراة الشارقة

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون عن تشكيل سكري القصيم في مباراة التعاون ضد الشارقة، المقرر انطلاقها بعد قليل.

كارتيرون يبحث عن الفوز:

ودفع كارتيرون بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة التعاون ضد الشارقة الإماراتي اليوم، أملًا في استعادة بريق سكري القصيم بعد الخسارة في الجولتين الماضيتين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويلعب التعاون ضد الشارقة على إستاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، وتُعد هذه المواجهة هي الثانية بين الفريقين، حيث فاز سكري القصيم في المباراة السابقة.

التعاون ضد الشارقة:

وجاء تشكيل سكري القصيم في مباراة التعاون ضد الشارقة كالتالي؛ كاسيو أنجوس، ياسين برناوي، أحمد عسيري، إياغو سانتوس، حسن كادش، ريان الموسى، محمد أبو سبعان، فهد الرشيدي، ربيع سفياني، ميتشل ديوك ومحمد السهلاوي.

ويجلس على مقاعد بدلاء سكري القصيم في مباراة التعاون ضد الشارقة اليوم كل من؛ حسين شيعان، فهد الحمد، فيلص درويش، سعد بالعبيد، ناصر الدعجاني، عبدالله الجوعي، سلطان مندش، ذعار العتيبي، عبدالمجيد السواط ومنصور المولد.

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