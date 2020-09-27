كارتيرون يكشف أوراق التعاون لمواجهة النصر

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ التعاون عن تشكيلة فريقه لمواجهة نادي النصر اليوم الأحد في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا 2020.

تشكيلة التعاون الرئيسية لمواجهة النصر

وجاءت تشكيلة سكري القصيم مكونة من: “كاسيو أنجوس، ياسين برناوي، إغفاو سانتوس، حسن كادش، فهد الرشيدي، أحمد عسيري، محمد أبو سبعان، سيدريك أميسي، سلطان مندش، ميتشيل ديوك، محمد السهلاوي”.

أما التشكيلة الاحتياطية لسكري القصيم فجاءت مكونة من: “حسين شيعان، سعد بالعبيد، ريان الموسى، ناصر الدعجاني، سميحان النابت، فهد الرشيدي، ذعار العتيبي، عبدالله الجوعي، منصور المولد، ربيع سفياني”.

وستُقام المباراة اليوم في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب المدينة التعليمية في قطر.

وكان النصر، ضمن تأهله إلى دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعد الفوز على فريق سباهان أصفهان الإيراني بثنائية دون رد بالجولة الرابعة من دور المجموعات، أما التعاون فكان تأهل في الجولة السادسة بعد فوزه على نادي الدحيل القطري بهدف دون رد سجله اللاعب ميتشيل ديوك لاعب سكري القصيم.

النصر حسم لقب السوبر على حساب سكري القصيم

يذكر أن مباراة النصر ضد التعاون التي أُقيمت في كأس السوبر السعودي في الرابع من يناير الماضي انتهت بفوز النصر بالبطولة، حيث أُقيمت المباراة على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

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