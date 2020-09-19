‎الرئيسية
الرياضة
كاريلو: الهلال فريق عظيم قادر على اللعب رغم التحديات
الزعيم عانى من إصابة 12 لاعبًا بـ كورونا

كاريلو: الهلال فريق عظيم قادر على اللعب رغم التحديات

2020/09/19
الساعة 3:09 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
70
0
طباعة
كاريلو: الهلال فريق عظيم قادر على اللعب رغم التحديات أندري كاريلو لاعب الهلال
المواطن - محمد سمعه
العناوين الفرعية إخفاء
1 الهلال قادر على اللعب مهما كانت الصعوبات
2 12 إصابة بـ كورونا في صفوف الزعيم

أوضح البيروفي أندري كاريلو لاعب الفريق الكروي الأول بـ الهلال أن فريقه كبير وقادر على اللعب تحت أي ظروف ومهما كانت صعوبة التحديات، وذلك بعد وصول عدد حالات المصابين من لاعبي الأزرق بـ فيروس كورونا إلى 12 لاعبًا.

وتحدث كاريلو في المؤتمر الصحافي قبل مباراة الزعيم ضد شاهر خودرو الإيراني غدًا قائلًا: “فخور جدًا بما يقدمه زملائي اللاعبين من مستويات في ظل الظروف الصعبة، التي نواجهها، ونسعى في مباراة الغد إلى المواصلة وتحقيق الفوز وضمان التأهل”.

الهلال قادر على اللعب مهما كانت الصعوبات

وأضاف كاريلو: ” نسعى في مباراة الغد إلى المواصلة وتحقيق الفوز، وذلك لضمان التأهل لدور ثمن النهائي، ونملك فريق عظيم قادر على اللعب في أي وقت مهما كانت الصعوبات والتحديات”.

كاريلو في المؤتمر الصحافي لمباراة الهلال وشاهر خودرو

12 إصابة بـ كورونا في صفوف الزعيم

وارتفع عدد المصابين بين نجوم الهلال بفيروس كورونا إلى 12 لاعبًا وهم: “محمد الواكد، محمد البريك، سلمان الفرج، حمد العبدان، صالح الشهري، نواف العابد، ياسر الشهراني، عبدالله الحافظ، نواف الغامدي، عبدالله الجدعاني، سالم الدوسري، سيباستيان جيوفنكو”.

كما أُصيب كل من سعود كريري مدير الكرة في الأزرق والطبيب نيري أخصائي العلاج الطبيعي.


ذات صلة :
Subscribe
نبّهني عن
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments


شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :