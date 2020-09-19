كاريلو: الهلال فريق عظيم قادر على اللعب رغم التحديات

المواطن - محمد سمعه

أوضح البيروفي أندري كاريلو لاعب الفريق الكروي الأول بـ الهلال أن فريقه كبير وقادر على اللعب تحت أي ظروف ومهما كانت صعوبة التحديات، وذلك بعد وصول عدد حالات المصابين من لاعبي الأزرق بـ فيروس كورونا إلى 12 لاعبًا.

وتحدث كاريلو في المؤتمر الصحافي قبل مباراة الزعيم ضد شاهر خودرو الإيراني غدًا قائلًا: “فخور جدًا بما يقدمه زملائي اللاعبين من مستويات في ظل الظروف الصعبة، التي نواجهها، ونسعى في مباراة الغد إلى المواصلة وتحقيق الفوز وضمان التأهل”.

الهلال قادر على اللعب مهما كانت الصعوبات

وأضاف كاريلو: ” نسعى في مباراة الغد إلى المواصلة وتحقيق الفوز، وذلك لضمان التأهل لدور ثمن النهائي، ونملك فريق عظيم قادر على اللعب في أي وقت مهما كانت الصعوبات والتحديات”.

12 إصابة بـ كورونا في صفوف الزعيم

وارتفع عدد المصابين بين نجوم الهلال بفيروس كورونا إلى 12 لاعبًا وهم: “محمد الواكد، محمد البريك، سلمان الفرج، حمد العبدان، صالح الشهري، نواف العابد، ياسر الشهراني، عبدالله الحافظ، نواف الغامدي، عبدالله الجدعاني، سالم الدوسري، سيباستيان جيوفنكو”.

كما أُصيب كل من سعود كريري مدير الكرة في الأزرق والطبيب نيري أخصائي العلاج الطبيعي.

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