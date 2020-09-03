كاريلو يحدد مصيره مع الهلال بعد التتويج بـ الدوري

المواطن - محمد سمعه

حدد النجم البيروفي أندري كاريلو لاعب الفريق الكروي الأول بـ الهلال، مصيره مع الزعيم، وذلك بعد التتويج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث كاريلو لوسائل الإعلام البيروفية مؤكدًا أنه مستمر مع الزعيم لأنه يشعر بالراحة في الفريق، مضيفًا أن الاستقرار الفني والإداري أمرين غاية في الأهمية ويحفزانه للبقاء في صفوف بطل الدوري.

كاريلو سعيد بالتتويج المحلي والآسيوي مع الهلال بعام واحد

وأكد كاريلو على أنه سعيد للغاية بالتتويج بلقب الدوري ودوري أبطال آسيا خلال عام واحد مع أزرق العاصمة، ومشيرًا في الوقت ذاته إلى أن اللعب مع الفريق العاصمي والفوز بكل بطولة، أفضل من اللعب لفريق صغير في القارة الأوروبية.

وكان كاريلو انضم لصفوف الفريق الأزرق في صيف 2018 قادمًا من بنفيكا البرتغالي على سبيل الإعارة، ثم تحولت الإعارة لانتقال نهائي بعد ذلك.

هدية لنجوم الأزرق قبل مواجهة الوحدة

وفي سياق آخر، نال لاعبو الفريق الكروي الأول بأزرق العاصمة، هدية مميزة وذلك قبل مواجهة نادي الوحدة غدًا الجمعة بالجولة التاسعة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا لـ تقارير صحافية فإن عبدالعزيز الرويشد، العضو الذهبي بنادي الهلال، تكفل بكامل مصاريف بعثة الفريق في الطائف، استعدادًا للقاء الوحدة، وهو الأمر الذي أكده الناقد الرياضي عبدالله الحنيان عبر حسابه في “تويتر”.







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