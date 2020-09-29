كاوست تحصل على عضوية برنامج الشراكة بين الجامعات العالمية والصناعة

المواطن - واس

حصلت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” على عضوية برنامج الشراكة بين الجامعات والصناعة “UIDP”، كأول كيان في الشرق الأوسط يحصل على عضوية البرنامج ، الذي يجمع المؤسسات الدولية من جامعات وشركات لمناقشة القضايا الرئيسية التي تؤثر على العلاقات بين الجامعات والصناعة وبحث الفرص والأساليب المبتكرة للشراكة والتعاون .

وأوضح رئيس جامعة “كاوست” البروفيسور توني تشان أن برنامج “UIDP” يسلط الضوء على القضايا التشغيلية والاستراتيجية التي يمكنها أن تحسّن الشراكات وتعزز التعاون عبر القطاعات المختلفة ، بالإضافة لإنتاج الأدوات والموارد اللازمة لمساعدة الأعضاء على إحداث تأثير أكبر ، مع تبادل الأفكار وترجمتها ونقلها للصناعة .

بدوره رحب رئيس برنامج “UIDP” أنتوني بوكانفوسو، بانضمام “كاوست” للبرنامج الذي يحوي جامعات بحثية رفيعة المستوى من كافة أنحاء العالم، فضلاً عن نخبة من الشركات الرائدة متعددة الجنسيات في جميع القطاعات، وسيتيح تواجد “كاوست” بالبرنامج مواصلة التطوير لتلبية احتياجات أعضاء البرنامج بشكل استراتيجي .

يذكر أن مبادرات برنامج “UIDP” تتوافق لحد بعيد مع رسالة “كاوست” المتمثلة في ربط الأوساط الأكاديمية بالصناعة لإحداث التأثير، والنهوض بالابتكار والتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية والعالم، إضافة لإيجاد حلول ناجعة للتحديات العلمية والتقنية الملحة في العالم .

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