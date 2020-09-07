كريم الأحمدي مستمر مع الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن المغربي كريم الأحمدي سيستمر في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال منافسات الموسم الرياضي المقبل.

كريم الأحمدي مستمر:

وقال الإعلامي طارق الحماد خلال برنامج “الديوانية”: “وفقًا لمصادرنا، اتفقت إدارة نادي الاتحاد مع النجم كريم الأحمدي على تمديد العقد لمدة موسم قادم”.

ويُعد كريم الأحمدي من العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وقدم أكثر من 5 تمريرات حاسمة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وكان نادي الاتحاد قد تعاقد مع الأحمدي في فترة الانتقالات الصيفية 2018 بعقد يمتد لمدة موسمين قادمًا من صفوف فينورد الهولندي، ويحق له التوقيع لأي نادٍ خلال الفترة الحالية دون الحصول على موافقة إدارة العميد.

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان:

ويحل العميد ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة، مساء يوم الأربعاء المقبل، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، بالجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويطمح العميد في تحقيق الفوز ضد العدالة في الجولة الأخيرة، أملًا في البقاء وسط الكبار الموسم المقبل، حيث يحتل المركز الـ11 برصيد 32 نقطة، فيما تأكد هبوط العدالة بعد تذيله الترتيب بـ21 نقطة.







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