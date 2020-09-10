كلام حلو عن الحب قصير ومعبر

كلام حلو عن الحب

الحب من أجمل الأشياء ولكننا البعض منا لا يستطيع التعبير عن ما يشعر به من حب لذلك يبحث عن كلام حلو عن الحب لكي يستطيع التعبير من خلاله عما يشعر به من حب.

كلام حلو عن الحب للزوج

هكذا هي عيناك مؤامرة من الجمال.

أدمنتك تعرف يعني شوأدمنتك يعني إذا بتغيب ساعة قلبي بيوجعني.

سأبقيك أجمل سرًا وخفية وأجمل النعم أخاف فقدانها.

سأبقى معك ولك ولن أتخلى عنك أبدًا يدي بيدك دائمًا.

والله الذي وضعك في قلبي أحبك كثيرًا.

أنت عمري اللي ابتدئ وأول حياتي ولن أتخلى عنك أبدًا.

عيونك تحكي عمر جديد لقلبي وضحكتك جنة ما يحس بنعيمها غيري.

أنت ياللي بنظرة صغيرة غيرت لي حالي.

يأتي الصباح أحبك أضعاف ليلة أمس.

يا رب أحفظ عائلتي وأحبتي وأسعدني بيهم.

هل تعلم ماذا يحدث لي في غيابك أشتقتلك كتير.

يا حلو العمر في شوفتك قد يحبك الكثير.

قلبي أنت وروحي بيك أنت حبي وعالمي.

جيبولي حبيبي ترون الابتسامة على وجهي.

تشتاق لي وتخاف على وأنا أتمنى عمري كله معاك.

أنت بقلبي وجوا الروح ولن أتخلى عنك.

لا يمكنني إيقاف قلبي عن الاشتياق إليك ولا يمكنني إيقاف حبي عن الحب فيك.

عم اشتقلك اكتر أنت راحتي بين كل البشر.

كل يوم إليك أشتاق يا أول عشق للروح.

من أول نظرة حبيتك ودق قلبي وجن جنوني بدي حنان اعطيني اعطيني حب وسنيني كل يوم اشتاقلك عم بشتقلك كتير.

حبيبي وعمري وسندي أنت يا نبض قلبي ودقات قلبي أنت.

يا رب لقد أحببت أحدًا من خلقك فأحفظه لي وأسعده وأرح قلبه ليرتاح قلبي.

لا أحد يشعر بأحد ها هي الشمس تحرق نفسها لأجلنا ونحن نتغزل في القمر.

يا الله ضحكتةبتاخدني لعالم آخر من الجمال.

حب عمري بدونك ما أعيش يبقي الوضع صعب.

عذرا أيها القمر ف حبيبي أجمل منك أضاء لي عمري ودنياي.

الحب هو أحلى شيء بها الدنيا.

الحياة تعلمك الحب والتجارب تعلمك من تحب والمواقف تعلمك من يحبك.

كل ما ترسم شفافك ضحكة يحلو عمري وسنيني.

دعني أهمس لك شيئا القطعة التي علي يسار صدري هي أنت.

حبيبي أنت الوحيد اللي بتخليني مبسوطة أنت ضحكتي وأنت سعادتي.

حبيبي أنت وعيناك وقلبك عائلة أخرى لي.

جميل هو الحب حتى في حالات الغضب عندما يبدأ بصراخ وينتهي بضمه.

حصنتك باسم الذي وضعك في قلبي من كل شر يؤذيك.

كلام حلو عن الحب لعشاق

موقع المواطن يوضح أجمل كلام عن الحب والعشق.

عندما أريد الكتابة عنك أجد نفسي أكرر كلمة واحدة هي كلمة احبك.

حبيبي نسيت نفسي ونسيت من أكون فلا أعرف سوى أني أحبك بجنون.

أحبك كلمة قليلة بل أعشقك وأموت فيك.

ليتني لي قلبًا أكبر لأحبك حب يليق بك.

ما يهمني الدنيا كلها وأنت بقلبي قريب.

ولك من كل شيء في أحلامي نصيب حتى في دقات قلبي هناك نبضات تغني باسمك.

كل محاولاتك في إبعادك عني ستفشل سأحبك حتى آخر أنفاسي.

لا تقسو عليا يا من أحببت فربما تفقدني دون رجعه.

أحبك كثيرا لا أعلم ما هي الحالة التي أحبك عليها.

الحب يأتي من غير أسباب ولا مال.

كلام حلو عن الحب والغرام

أنت راحتي بين كل البشر وأنت العالم كله.

عندما أحببتك أدركت معنى أن ترتبط السعادة إنسان.

يا هلا بالعمر حبنا يبقى للأبد.

بالنسبة للعيد لم يكتمل غير لما تقولها كل عام وأنت بخير.

حبيبي أنت وعيلتك فوق الكل عشان خاطر عيونك.

حابب حبك كتير خدني معك.

أحببتك جدا لدرجة أنك عندما تغيب يغيب معك كل شيء.

سأبقيك أجمل سرًا أخفية وأكثر النعم التي أخاف فقدانها هو أنت.

بقدر اتحدي العالم كله بإيد واحدة طول ما أنت ماسك اليد الثانية.

كم أتمنى أن أفتح عيناي أجدك جنبي لآخر العمر.

لم أقع في حبك بل وقع العالم من عيني حين أحببتك.

منذ أن عرفتك حتى هذا اليوم لم تمضي ليلة علي روحي لم أحبك فيها.

لنكن نجومًا لبعض كل منا يضيء عتمة الآخر.

لا أحد يشتاق لك مثلي ولا أحد يحتاجك أكثر مني ولا أحد يقبض قلبه عليك كما يقبض قلبي خوفًا عليك لتكن بخير لأجلي.

سأبقى معك وأخاف عليك وأهتم بك حتى تغلق عيناي موتًا.

سيكون اللقاء حبًا وسيجمعنا الله رغم عناد النصيب والبعد والحظ وعادات تقاليد الاهل.

دعني أخبرك سرًا أني لا افتقدك بل أنا افتقد عقلي لدرجة هلوستي بك.

ستبقى في عيوني أجمل ما أرى وستبقى في روحي أجمل ما أملك.

ممنونه أنا لوالدتك لأنها أنجبتك وكأنها أنجبت قلبك من أجلي وكأنها تعلم أني سألتقي بك يومًا واحتفظ بك وحدي.

يا ريت تحس ب ثلاث حبي لك وغيرتي عليك ولو وقتي بدونك.

أشتاق إليك ليل ونهار وليس بيدي سوا أن أشغل مخيلتي بك ليل ونهار.

أنت الفكرة الأخيرة قبل النوم والفكرة الأولى في الصباح والفكرة المستمرة طوال اليوم ولأني أحببتك لا أريدك معهم أريدك معي ولي فقط.

أسأل الله أن يبعد عن حبيبي بنات الحلال وبنات الحرام وبنات الجيران.

أجمل العبارات عن الحب

وسيخلق لك الله شخصًا لقائه اطمئنان وقربه أمان.

يا رب من كان سبب لسعادتي ولو للحظة واحدة أسعده بقية حياته.

أتعلم أني افتقدك كثيرًا أتعلم أن صباحي يحن إليك دائمًا.

عيونك تحكي عمر جديد لقلبي وضحكتك جنة ما يحس بنعيمها غيري.

أتعلم أني افتقدك كثيرًا وتعلم أن صباحي يحن إليك وأشتاق لوجودك جنبي.

الحياة لا تعطينا كلما نحب لكن كل ما نحب يعطينا الحياة.

اشتقت اليك بحجم المسافات التي بيننا وأكثر.

عندما تقول لك فتاة عنيدة حاضر فاعلم أنها تحبك كثيرًا.

اشتقت إليك يا من أضاءت حياتي بك.

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