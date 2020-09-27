كلمات جميلة عن التفاؤل

يوجد كلمات جميلة عن التفاؤل وجميعنا نحتاج لسماعها ممن حولنا، فنحن بحاجة لمن يبث الأمل في نفوسنا، فللكلمات الجيدة المشجعة أثر عظيم في النفس.

كلمات جميلة عن التفاؤل

من منا يستطيع أن يٌنكر تأثير الكلمات سواء بالسلب أو بالإيجاب على النفس البشرية، فنحن نميل دومًا لمن يحبنا، ويشجعنا، ويبث الطمأنينة والتفاؤل في قلوبنا، فمهما أنكرنا ذلك نجدنا نحتاج تلك الكلمات، فهي ليست مجرد كلمات وخاصة عندما تأتي من شخص عزيز علينا.

تجد الكثير من المواقف في حياتنا التي تثبت صحة هذا الكلام، فكم من طالب وجد نفسه يجتهد ويذاكر دروسه بكل ما يستطيع بعد سماعه الكلمات المشجعة والمتفائلة من أبويه أو صديقه، تجعله يتيقن بأن تحقيق حلمه يمكن.

حتى أنه يوجد عبارة شهيرة جدًا وهي تفاءل بما تهوى يكن، وهذه العبارة ما هي إلا حقيقة، حتى أن هناك حديث يشير إلى نفس المعنى، وهو يشير في سياقه أن الله سبحانه وتعالى عند ظننا به، فإن ظننا خيرًا وتفاءلنا بأيامنا القادمة جعلها الله حقيقة.

وفي حالة أصابنا الحزن والكدر على شيء لم يحدث بعد، وتملك منا الشيطان، وأضعف عزيمتنا وثقتنا في الله نجد أن ذلك يحدث أيضًا، فيجب علينا التفاؤل دائمًا في كافة أمورنا، ويجب أن نكون على يقين أن أمرنا كله بيد الله، والله سبحانه وتعالى لا يضرنا أبدًا.

حتى عندما نعبر باختبارات وابتلاءات صعبة في حياتنا، فإن الله يكافئنا على صبرنا، وثقتنا، وتفاءلنا بالخير، وهذا يعتبر نعمة كبيرة من نعم الله علينا أن يثبتنا عند المصائب، وأن نرى الخير في كل شر قد يحدث لنا.

عبارات تدعو للتفاؤل

سنتعرف من خلال موقع المواطن على بعض من العبارات وأيضًا سنذكر كلمات جميلة عن التفاؤل فالكلمات التي يمكن ذكرها عن التفاؤل وأثره لا تنتهي.

التفاؤل نعمة كما الصحة والمال، يجب أن نشكر الله عليها في كل وقت وكل حين.

حين يرزقك الله بصديق يبعث في نفسك دائمًا بالعبارات المتفائلة التي تملئك أملًا في الغد، لا يجب عليك أن تفرط فيه أبدًا.

حتى نستطيع عبور أصعب المواقف يجب علينا ان نتمسك بالأمل في غذ أفضل.

عليك أن تعلم أنه عندما يزداد تفاؤلك وأملك في أيامك، ستجد الراحة النفسية والهدوء الذي تحلم به.

لا يمكن أن يصيب الشخص المتفائل أي مرض نفسي، ففي التفاؤل صحة للقلب.

جميعنا معرضون لحدوث أمور لا نرغب بها، ولكننا لا ندرى أي شر قد يكون ابعده الله عنا، ولهذا يجب أن تتفاءلوا.

تفاءل بكل ما هو جيد، وتوقع قدومه، وسيأتي إليك.

ثق في تيسير الله لأمورك، وتوكل عليه حق توكله، وأجعل التفاؤل حليفك في كل مواقفك.

مواقف عن أثر التفاؤل في تحقيق الأهداف

يوجد الكثير من المواقف التي قد تدهشك، والتي قام أصحابها بتحقيق المستحيل فقط لتمسكهم بالأمل، وبالغد المشرق، وبالتفاؤل، وإليك بعض من تلك المواقف التي قام أصحابها بسردها.

لاعب سكواش مصري عالمي كان يلعب في مباراة نهائية حاسمة له، ولكنه قد وجد أن غريمه يحقق النقاط، ويتفوق عليه بفارق كبير، ولو ظل على هذا الحال سيخسر لقبه، ومباراته، فأصابه الإحباط واليأس، وظل يفقد نقاط، حتى أنتهى الشوط الأول، ولكن حدث أمر قلب الموازين.

فقد توجهت والدته إليه أثناء الاستراحة بين الشوطين، وأخبرته كم هو متميز في لعبته، وأنه إذا أخلص في مباراته سيحقق الفارق وسيتغلب على منافسه، وكان لتلك الكلمات تأثير السحر عليه، ولهذا بدأ الشوط الثاني بحماس مذهل، وحدث بالفعل ما تفاءلت به أمه.

وبعد انتهاء المباراة وتتويجه كبطل، شكر والدته التي لولا مساعدتها وكلماتها الحنونة المشجعة لكان قد خسر منذ زمن بعيد مباراته، ولكنها وثقت به، وبقدرته، وقدرة الله تعالى على تحقيق أي شيء.

ويجب علينا ألا نغفل عن أن التفاؤل ما هو إلا حسن ظن بالله كما سبق أن ذكرنا، فهو يدل على أن نفوسنا نقية، تسعى للخير، فلا يمكن أبدًا أن يصيب إنسان متفائل الحقد أو يتملك منه الكره، والبغض طالما أنه يعلم أن الله سيرزقه بالخير في كل وقت، وكل حين.

فالاستعانة بالله مع التفاؤل هي كلمة السر في كل أمر قد يصيبك اليأس من تحقيقه، فالله يسمع دعوانا، ويستجب لنا، فلا تترك أبدًا باب الدعاء، وأدعو فقط بالخير، لا تلجأ أبدًا للشر، ولا تجعل الحقد أو الغيرة تتملك منك.

جمل تبث الأمل في النفوس

قد نحتاج لاستخدام بعض الجمل لأقناع شخص عزيز علينا بأمر ما، ونريد أن نزيد من أمله وتفاؤله تجاهه، ويمكننا استخدام تلك الجمل في تقوية عزيمته، والتي منها الآتي:

حتى وإن فقدت كل ما تملك وبقي معك عزيمتك، ستستطيع التغلب على أي أمر.

عقلك هو مفتاحك لاجتياز جميع الصعاب.

كلما شعرت أن اليأس يسيطر عليك بشده، تذكر جميع ما مر بك، وكيف أن الله قد ساعدك في اجتيازه.

حاول حتى آخر الوقت ولا تمل أبدًا، فالله لن يضيع جهدك وتعبك أبدًا.

استمر في حياتك، وثابر، وأنحت في الصخر حتى تحقق مبتغاك.

وجه نظرك دائمًا إلى الجانب الإيجابي من كل ما يحدث لك، لا تستسلم للمحبطين والإحباط، ولا تجعلهم يتملكون منك.

حاول على الدوام البعد عن الأشخاص ممن يسيئون تفسير الأمور، ويجعلون كل شيء صعب تحقيقه.

أحط نفسك بالأشخاص المتفائلين، تصبك عدوى تفاؤلهم، ويتسرب إليك أملهم في الحياة.

لن يتحقق لك أمر إلا باجتهادك.

أعلم أنه يجب أن تمر بالسيء حتى تستطيع تقدير قيمة الأشياء الجيدة في حياتك.

كن دائم اللجوء إلى الله، وأجعل رضاه هو غاية أملك.

من ترك شيئًا في سبيل رضا الله، أتته الدنيا بكل ما فيها رغمًا عنها.

حافظ على الرضا بداخلك، ولا تجعل السخط يتملك منك.

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