كلمات جميلة عن الحب

ما أجمل قول كلمات جميلة عن الحب للتوضيح للناس مدى أهمية الحب في حياتنا وكيف يغيرها إذا دخلها حيث أنه يجعل الحياة أفضل إذا كان الحب هذا حقيقي ويتمتع أطرافه بالإخلاص والوفاء.

كلمات جميلة ومؤثرة عن الحب

يقدم موقع المواطن كلمات جميلة عن الحب وهي كالآتي:

كم أتمنى أن تشعر بي وتظل قريب مني نعيش سوياً في حياة منعمة بالسعادة.

الحب الحقيقي الذي يتحلى بالصدق من الطرفين دائم ولا يسهل هدمه وإذا انتهي ينتهي بهدوء ومنتهي الاحترام.

إذا اغتنم الإنسان فرصة الحب فإنه يتحول إلى شخص آخر أفضل فالحب قادر على تبديل الإنسان مائة وثمانون درجة.

تعلم انني احبك جدًا حب يفوق الخيال حب يعلني افتقد كل شيء إذا بعدت عني.

دموعي ترفعها عيوني وتطفأ شموع حياتي وهذا لأنك بعدت عن عيوني ولم أستطيع أن أراك.

كم اتمني أن تكون أقرب شخص لي من بين هؤلاء الأشخاص لأني اختارتك من بينهم لتكون حبيبي لي.

تعلم أنك غاية طريق الوفاء من يريد التقرب منه وحبك عليه بأن يتمتعبالوفاء ليستطيع السير على طريقه.

ليس الحب رومانسية بل الحب يبنى على اسس كثير احترام ووفاء واخلاص.

إذا أردت أن تدخل في علاقة حب فعليك أن تختار على أساس من لن تستطيع أن تعيش بدونه ولا تختار على من ترتاح له فقط.

من أفضل ما تحب الفتاة أن تحس به وتجده في شريكها هو أنها تراه يضحي ويبذل المستحيل لإسعادها لان هذا من احلامها التي كانت تظن بأنها لم تتحقق.

حبيبتي أحب أن أخبرك بأنك جلستي في قلبي وأغلقت بابه عليكيوتحكمتي في روحي وأصبحت ملكك ولدرجة أنني لا أحب أن تتركيني حتى انا اتركك بالموت وفراق الحياة.

عندما يحل الحب فإننا نجد أنفسنا نقول كلمات جميلة عن الحب بمشاعر صادقة ونشعر أن الحياة أصبحت أجمل ونبدأ نعرف أن الشريك هو من يدر بالحب لأنه نبع الحب.

بمشاعر صادقة ونشعر أن الحياة أصبحت أجمل ونبدأ نعرف أن الشريك هو من يدر بالحب لأنه نبع الحب. إذا تعلق قلبك بأحد فإنك تلغي من حساباتك فكرة الابتعاد عنه وعقلك لم يستوعب أن من الممكن أن تأتي لحظة وأن لم تجد في حياتك.

قصيدة رسالة حب صغيرة لنزار قباني

حبيبتي لدي شـــيء كثير

أقوله لدي شــــيء كثير

من أين؟ يا غاليــــتي أبتدي

وكل ما فيك أمــــــــــير أمير

يا أنت يا جاعـــــــله أحرفي

مما بها شرانــــــــــقًا للحرير

هذي أغانـــــــــــي وهذا أنا

يضمنا هذا الكتـــــاب الصغير

غدًا.. إذا قلـــــــــــبت أوراقه

واشتاق مصبــــــاح وغنى سرير

واخضوضرت من شوقها أحرف

وأوشكت فواصــــل أن تطير

فلا تقولي: يــــــا لهذا الفتى

أخبر عني المنحنى والغدير

واللوز.. والتـوليب حتى أنا

تسير بي الدنــــيا إذا ما أسير

وقال ما قــــــــــال فلا نجمة

إلا عليها مــــــن عبيري عبير

غجًا.. يراني الناس في شعره

فما نبيذيا وشـــــــــــعرًا قصير

دعي حكاياالناس.. لن تصبحي

كبيرة.. إلا بحــــــــــــبي الكبير

ماذا تصير الأرض لو لم نكن

لو لم تكن عيناك.. ماذا تصير؟

قصيدة مضناك جفاه مرقده للشاعر احمد شوقي

من أفضل القصائد التي ذكر بها كلمات جميلة عن الحب وهي كالآتي:

مضناك جـفاه مرقده

وبكاه ورحــم عوده

حيران القلـــب معذبه

مقروح الجفن مسهده

أودي حــرفًا إلا رمقًا

يبقيه عليــــك وتنفده

يستهوي الورق تأوهه

ويذيب النجــــم ويتعبه

ويقيم الليــــــل ويقعده

ويعلم كـــــــل مطوقة

شجنًا في الدوح تردده

كم مد لطيفك من شرك

وتأدب لــــــــــا يتصيده

فعساك بغمض مسعفه

ولعل خيــــــالك مسعده

الحسن حلــفت بيوسفه

والسورة إنـــــك مفرده

قد ود جمالـــك أو قبسًا

حوراء الخلـــد وأمرده

وتمنت كـــــــل مقطعة

يدها لو تبــــعث تشهده

جحدت عيناك زكي دمي

أكذلك خـــــــدك يجحده؟

قد عز شهودي إذ رمتا

فأشرت لـــــخدك أشهده

وهممت بــجيدك أشركه

فأبي واســــتكبر أصيده

وهزرت قوامك أعطفه

فنبا وتمــــــــــــنع أملده

سبب لرضـــــاك امهده

ما بال الخــــصر يعقده؟

بيني في الحب وبينك ما

لا يقدر واش يــــــــفسده

ما بال العــــاذل يفتح لي

باب السولــــن وأوصده؟

ويقول: تكــــــاد تجن به

فأقول: وأوشــــــك أعبده

مولاي وروحــــي في يده

قد ضيعها ســـــــلمت يده

ناقوس القلـــــــــب يدق له

وحنايا الأضــــــلع معبده

قسمًا بثــــــــــــــنايا لؤلئها

قسم الياقـــــــــوت منضده

ورضاب يوعد كوثره

مقتول العشق ومشهده

وبخال كـــــاد يحج له

لو كان يتـــــقبل أسوده

وقوام يروي الغصن له

نسبًا، والرمــــــح يفنده

وبخصر أوه من جلدي

وعوادي الهـــــجر تبدده

ما خنت هواك، ولا خطرت

سلوي بالقــــــــــلب تبرده

قصيدة بعد العاصفة لنزار قباني

أتحبني بعد الذي كانا؟

إني أحبك رغم ما كانا

ماضيك لا أنوي إثارته

حسبي بأنك ها هنا الآنا

تتبسمين.. وتمسكين يدي

فيعود شكــــي فيك إيمانًا

عن أمس.. لا تتكلمي أبدًا

وتألقي شعــــرًا.. وأجفانا

أخطاؤك الصغرى.. امر بها

وأحول الأشـــــــواك ريحانا

لولا المحبة فــــــي جوانحه

ما أصبح الإنســـــــان إنسانا

عام مضى.. وبـــــقيت غالية

لا هنت انت ولا الهوى هانا

إني أحبك.. كيــــف يمكنني؟

أن أشعل الـــــــتاريخ نيرانا

وبه معابـــــــــــدنا جرائدنا

أقدح قــــــــــــهوتنا زوايانا

طفلين كنا… فــــي تصرفنا

وغرورنا وضلال دعوانا

كلماتنا الرعناء.. مضحكة

ما كان أغبــــاها.. وأغبانا

فلكم ذهبـــت وأنت غاضبة

ولكم قســــــوت عليك أيانا

ولربما انقـــــطعت رسائلنا

ولربما انقـــــطعت هدايانا

مهما غــــــلونا في عداوتنا

فالحب أكــــبر من خطايانا

عيناك نيسانان… كيف أنا

أغتال في عيـــــنيك نيسانا؟

قدر علينا أن نـــــــكون معًا

يا حلوتي رغـــــم الذي كانا

إن الحديقة لــــــــا خيار لها

إن أطلعــــت ورقًا وأغصانا

هذا الهوى ضــــــوء بداخلنا

ورفيقنا.. ورفــــــــيق نجوانا

أحزاننا مـــــنه.. ونسأله

لو زادنا دمــعًا.. وأحزانا

هاتي يديك.. فأنت زنبقتي

وحبيبتي.. رغم الذي كانا

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