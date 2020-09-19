كلمات حب قصيره وقويه

الحب من أجمل المشاعر التي يحس بها الأشخاص ويوجد كثير من كلمات حب قصيره وقويه ومعبرة نستطيع أن نعبر بها عما نشعر تجاه من نحب.

كلمات حب قصيره وقويه

أنا لحبيبي وحبيبي إلى.

أنا لا أريد شيئا من الدنيا فأنا أخذت نصيبي من الفرح حين أحببتك.

لست أراك أجمل ما في الدنيا بل أراك دنيا كل ما فيها جميل.

أحببتك فعلا حين عرفت أنك عالم تسكن بداخلي أضيع بك ولك وإليك حقا جننت بك.

وسألت ربي يومًا حظًا جميلاً فأهداني إياك.

أحبك يا امنيه قلبي تجاوزت تعريفها.

متكيفة للحد اللي يخليني استغني عن العالم كله.

حبيبي يا هنا عمري وقمة رضايا.

ما اشوفه كل ما فيني معاه.

هو راحتي بين كل البشر.

أريد لقلبك أن يتسع ويبتلعني بأكملي داخله.

سيخلق الله لك شخصا وجودة اطمئنان وقربة أمان وراحة بال.

أنت الوحيد اللي بتخليني مبسوطة.

كل محاولاتك في إبعادك عني ستفشل سأحبك حتى آخر أنفاسي.

لم أقع في حبك بل وقع العالم من عيني حين أحببتك.

تسألني عن سعادتي هي بداخل قلبك هي في حديثك هي في كل شيء منك.

مفتحه عيوني واحلم بيك أنت الهوى وعايشه بيك.

أحببتك جدا لدرجة أنك عندما تغيب يغيب معك كل شيء.

أحببت صوتك حين تحاول تقليد لهجتي وتتحدث كأنك أنا.

هناك أنت حيث لا أحد غيرك يعجبني على الأرض.

يوما ما سنلتقي حينها سأخبرك بأن الحنين كان في ليلة يسرقني ممن حولي ويذهب بي إلى عينيك.

عيونه تحكي عمر جديد لقلبي وعيونه جنه ميحسش بنعيمها غيري.

أحبك في الحضور وفي الغياب.

يأتي صباحي وأحبك أضعاف ليلة أمس.

كلمات حب قصيره وقويه للزوج

من خلال موقع المواطن نوضح أجمل عبارات الحب التي قيلت للزواج.

أحبك يا أمنيه قلبي الله يرزقك سعادة ما بعدها زعل ويرزقك سعادة ما بعدها هَم ربي يحفظك لي.

زوجي لا أريد شيئًا من الدنيا فأنت الكون.

زوجي الله لا يحرمني منك يا روح قلبي ولا يحرمني من وجودك في حياتي.

زوجي يا قطعه من قلبي يا سندي وعزي الله يخليلي إياك يا أغلى من روحي.

زوجي حبيبي أستودعك يا الله زوجي راحته وأنفاس يا رب أرحه ليرتاح قلبي.

إلى من ملك قلبي وعقلي أنت حبيبي للأبد.

أنا لما بحب بحبك والعشق زايد.

طعمك حلو ودمك عسل يا روح قلبي وعيوني.

زوجي حبيبي أنت رفيق حكايات.

زوجي الغالي أدامك الله لي يا قرة عيني وفرحة أيامي.

زوجي يا نظر عيني وكل ما ليا دمت لي أغلى من روحي.

زوجي يا قمري يا بعد عمري ودنيتي وحياتي.

زوجي يا احن وأطيب قلب الله يحفظك لي.

اليوم اللي يمر فيها بدونك لا شعور فيه ولا شيء بيك نتفق أصعب ما يكون.

زوجي هو أبي الثاني هو سندي في الحياة بعد الله فيا رب بقدر ما أحببته احفظه لي وبارك فيه وابعد عنه كل شر وجازيه عنا كل خير يا مجيب الدعوات.

زوجي حبيبي يا رب أجعل قلبه بخير وأحفظني جواه.

أنت سندي وكل حياتي وبدونك ما بتحلي أوقاتي.

ربي أوصيك بزوجي والله ما أحببت أحد من عبادك بقدر ما أحببته.

يا رب أسألك أن تطيل في عمر زوجي وان تجعله قرير العين لا يشتكي هما ولا تعب ولا حزن ولا مرض وأحفظه بحفظك يا الله.

زوجي الله يبعد شر الحسد عنك وعني ونبقى لبعض العمر كله.

اللهم وفق زوجي في حياته وابعد عنه الهم ووجع الحياة.

كلمات حب وعشق قصيرة

شخص سميته نبض قلبي فأحفظه لي يا الله.

دعاك من هذه المسافات التي بيننا أنت بقلبي وأنا بقلبك وكفى.

ما يهمني الدنيا كلها ما دمت جنبي قريب.

دعني أهمس لك شيئًا القطعة التي على يسار صدري هي أنت.

وأنت الذي جئت مختلفا لست صديقًا ولا حبيبً إنما حياة.

وإني أراك بعين قلبي جنه يا من بك مر الحياة يطيب.

ويغلبني الاشتياق فأدعو لك.

أعشق يومي كثيرًا عندما أبدا بك وينتهي بك.

ادماني بك شيلة شديد أصبحت لا أشعر سعادتي بدونك.

حنية الدنيا فيك ومعاك بحس بأمان.

حبنا يبقى للأبد يا عشقي وكل حياتي.

جمالا حيرني وبتضل تحلا أنت حبيبي للأبد.

أنا بحبك ببساطة حبيت وتعلقت.

لا أريد شيئا من الدنيا فأنا أخذت نصيبي من الفرح حين أحببتك.

كلمات حب قصيرة وجميلة

أحبك يا أجمل ما رأت عيني.

تكون لي قلب أكون لك دقاته يا نبض قلبي.

لا أنكر أنك الدم الذي يجري في عروقي.

لا يوجد حب أصدق من شخص يسأل عنك ولا يمل.

أحبك جهرًا في كتاباتي وسرًا حين يشعر بي من حولي ابتساماتي المفاجأة.

اتعلم أني افتقدتك كثيرًا أتعلم أني اشتاق إليك.

عندما تقول لك فتاه عنيدة حاضر فاعلم أنها تحبك.

من المضحك أنك ترجع بعد طول غياب وتسألني هل أنت بخير نعم أنا بخير جدًا.

رؤية أحدهم في المنام أشد أنواع الحب صدقا.

أترك مر أفعالهم للزمن فكل ساق سيسقي بما سعى.

الحب هو رجل وأنثى يتقنان الجنون هي أنوثتها طاغية وهو رجولته قاتلة وأهلا بالهلاك.

الليل تاريخ الحنين وأنت ليلي.

إذا غابت الشمس أخذ مكانها القمر إذا غاب حبيبي ما يأخذ مكانه بشر.

يا اللي ما حييت عمري إلا منك.

الحب من أجمل المشاعر والتعبير عنها.

إلى كل من يقرأ أحبكم في الله ربي يحفظكم ويسعدكم يا رب العالمين.

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