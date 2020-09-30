كلمات عن الاخوة والصداقة

ما أجمل الصداقة التي هي وجه آخر للأخوة والتي يشعر فيها الشخص أنه يريد أن يقول ويعبر عن جمالها باستخدام كلمات عن الاخوة والصداقة تجعل صديقه يشعر بمدى أهميته في حياة الطرف الآخر.

الصداقة والأخوة

وضح موقع المواطن معنى الصداقة في الآتي:

أن الصداقة التي لم يفرق بين الشخصين ما إذا كانوا أصدقاء أم أخوة هي كنز لابد من الحفاظ عليه لأنه إذا فقد لم يعوض بل من الصعب تعويضه لأن الصديق الوفي هو من يحفظ السر ويصون العهد ويوفي به مهما كانت الظروف والأعذار فإذا وقع أحد الطرفين في ضيق يأتيه الآخر حتى ولو كان يفصل بينهم مسافات.

عبارات عن الصداقة

من السهل التفوه بـ كلمات عن الاخوة والصداقة ولكن من الصعب إيجاد من يكافئ بها وتعبر عنه بشدة.

ولكن من الصعب إيجاد من يكافئ بها وتعبر عنه بشدة. الأصدقاء الأوفياء الذين بالنسبة لنا أخوة يشبهون النهر في عذوبته وطهارته وعدم ملله من العطاء وحتى أن لم يأخذ مقابل له.

الصديق الوفي هو من يعرف عيوبك ومع ذلك يتقبلها بل ويحاول التعديل بها لتصبح محاسن.

إذا سألت عن تعريف الحياة المثالية في معتقداتي فإنني أجيب بأن إذا امتلك صديق وفي وكتاب مفيد فأنا أعيش حياة مثالية.

الصداقة التي تعتمد على الوفاء والإخلاص نعمة لابد من شكر الله عليها مثلما يشكر العبد ربه على نعمة الصحة كليهما من الصعب تعويضه إذا فقد.

قصيدة صديق لي له ادب للشاعر جحظة البرمكي

هذه القصيدة كتباها الشاعر جحظة من أرق كلمات عن الاخوة والصداقة وهي كالآتي:

صديق لـــــــي له أدب

صداقة مــــــــثله حسب

رعى لي فوق ما يرعى

وأوجب فــــوق ما يجب

ولو نقــــــــــدت خلائقه

لبهرج عــــــندها الذهب

قصيدة إلى صديق للشاعر مسعد محمد زياد

قد كنت دوما حين يجمعنا الندى

خلا وفيا.. والجـــــوانح شاكره

واليوم أشعر في قرارة خاطري

أن الذي قد كان.. أصبح نادره

لا تحسبوا أن الصداقة لقية بين

الأحبة أو ولائـــــــــــــــم عامرة

إن الصداقة أن تكون من الهوى

كالقلب للرئتين.. ينبض هادره

استلهم الإيمان مـــــــن عتباتها

ويظلني كرم الإلـــــــــه ونائرة

يا أيها الخل الـــــــــوفي.. تلطفا

قد كانت الألفاظ عنك.. لقاصرة

وكبا جواد الشعر يـــخذل همتي

ولربما خذل الجــــواد مناصره

كلمات مؤثرة عن الصداقة التي مثل الأخوة

إن لم يكن لك أخًا ولدته أمك فربما يكون لك أخ لم تنجبه أمك ألا وهو صديقك الوفي الذي هو سلاح في الحرب وابتسامتك في السلم.

صديقهم الذي تطلق عليه أخاك هو من ينفعك بفعله قبل قوله لا من يقول ويعجبك كلامه وعندما تحتاج إليه وقت الشدة لم تجده بجانبك.

الأخ سند في الشدائد والصديق عون في المصائب ويا لها من نعمة إذا امتلك الاثنان معًا إما في شخصين أو شخص واحد.

الأخ والصديق الصالح أفضل من النفس لأن النفس تأمر أحيانًا بالسوء إنما الأخوة والأصدقاء الصالحين دائمًا يدفعون الطرف الآخر إلى العمل الصالح.

الأخوة والأصدقاء هم نعم الله على العبد ففي الرخاء يكونوا هم السلام وفي البلاء يكونوا هم السند وفي العداء يكونوا هم الأسلحة.

قصيدة يا أبا صالح صديق الصلاح للبحتري

يا أبا صالح، صديق الصلاح

وشقيق الندى، وترب السماح

لا أظن الصباح يوفي بإشراق

خلال في ســــــــاحتيك صباح

أي شيء يفـــــــي بعرفك، إلا

أرج المسك فـــي نسيم الرياح

غير أن الفتوة انــــجذبت منك

بمعدي إلى الصــــــــبا ومراح

حيث ذل الحجى وعز التصابي

وأقام الهوى وســــــــار اللاحي

منعظ الطرف لــــــــا يزال يوالي

لحظات يحبـــــــــــلن قبل النكاح

ومغير على الأصــــــــابع باللمس

لها في أســـــــــــــــــــافل الأقداح

أو تبيت التراس مـــن غير حرب

يتصدعن عن صــــــدور الرماح

نحن في قطعــــــــة وشغلك عنا

بوصال الأستـــــــــاه والأحراح

ولعمري لـــــــــــرب يوم شفعنا

منك سقيا النـــــــدى بسقيا الراح

رسائل للأصدقاء والأخوة

الرسالة الأولى

أختي جزء مني نبع الحنان كافي ليدر على الكون كله حنان هي التي تشاركني كل شيء وهي أختي الكبيرة وأمي الثانية وهي من تستشار في الكثير من الأمور ويكون رأيها مبني على حكمة أحب شخصيتها التي لا مثيل لها أختي فانتي توأم روحي وأنتي من أعود له لأحكي له همي وفرحي أختي أنتي صندوق أسراري.

الرسالة الثانية

أخي حبيبي وسندي فأنت في مقام أبي أن الذي تنبض دقات قلبي باسمك وأنت من سقيتني بحنانك أن ملاكي الذي يحمل القلب الأبيض الذي لا يشوبه أي دنس تجاهي أن أخي وصديقي الوحيد في هذه الحياة أنت الذي أقول لك أسراري وأنتظر منك النصيحة لا الفضيحة إذا اختلفنا أو العقاب إذا أخطأت أخي أرسل لك احترامي وسلامي مطعم بحبي لك واعتزازي.

الرسالة الثالثة

في حياتي كفتاة ثلاث رجال الأب وهو أكثر الأشياء الذي احترمها والأخ وهو من أكثر الأشخاص الذي أهيبهم والزوج وهو بمثابة صديقي وحبيبي.

الرسالة الرابعة

صديقي الوفي صديقي الذي يضحكني في وقت اكتئابي وحزني صديقي الذي يمد يد العون لي عندما أغرق في مشاكلي صديقي الذي تتبدل وتتغير كل الأشياء من حولي إلا هو يبقى على ما هو عليه ما أجمل تلك الصداقة التي تستمر طويلاً والتي تدفع الطرفين للأمام وللأفضل.

الرسالة الخامسة

الصداقة هبة ومنه من الله حماية رسلها الله لنا في الأرض في هيئة صديق وأخ وفي الصداقة في حياة الغنسانتشبه الوردة البيضاء التي تزهر وتنمو بداخل القلب دون أن تذبل تعطر القلب برائحتها التي لم تنفد فهي ذرة بدون أشواك ومظلة تحمي من هطول أمطار الشدائد ونسمة هواء باردة في جو ممتلئة بالمشاحنات وبسمة جميلة ترسم في الأعياد والمناسبات.

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