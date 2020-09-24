كلمة شكر للمعلمة في يوم المعلم

لا ننكر فضل المعلم علينا فكل منا له معلمة تكون السبب في وصوله لأعلى درجات التفوق فنبحث عن كلمة شكر للمعلمة في يوم المعلم تكون تقدير على مدى حبنا لها.

فضل المدرسة

المدرسة هي البيت الأول للطالب فهو يقضي في المدرسة معظم وقته وسيذكر لنا موقع المواطن عن فضل المعلم والمدرسة ويذكر لنا بعض الجمل والعبارات إهداء للمعلم وشكره في عيد المعلم.

فضل المعلم

يلعب المعلم دور مهم في حياة المجتمع وفي حياة التلميذ حيث أنه الأساس في تقديم المعلومة للطالب بأسلوب مبسط تجعل التلميذ فيما بعد في مكانه مرموقة.

كما أن إذا تعلق به الإنسان من الممكن أن يغير حياته كلها ويخلصه من الأشياء السيئة التي اعتاد عليها.

على المعلم أن يكون أسلوبه حسن وجذاب يجعل التلميذ يحبه وينشد لكلامه وأسلوبه.

لابد أن يكون المعلم لديه درجة عالية من الثقافة وسرعة البديهة ولدية شخصية لدى طلابه حتى يحترموه.

كما أن على الطالب أن يحترم المعلم ويحترم كل ما يقوله وعند الحديث معه يتكلم مع المدرس بنبره هادئة.

لابد أن يكون المعلم لين القلب بمعنىأن لا يحمل الطالب فوق طاقته أو أن لا يرعي مستوى الطالب التعليمي أو أن المعلم يهين الطالب فقط لأن مستواه ضعيف في الدراسة.

أدلة بالقرآن على فضل احترام المعلم

جاء في القرآن والسنة النبوية الشريفة دلائل على ووجوب احترام المعلم ومن الدلائل القرآنية

قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: “إنما يخشى الله من عباده العلماء أن الله عزيز غفور”.

وجاء في السنة النبوية قول الرسول صلى الله عليه وسلم (ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه).

كلمة شكر للمعلمة في يوم المعلم

المعلم هو الشخص الوحيد الذي يجلس مع الأبناء أطول من جلوس الآباء معهم المعلم هو من يؤسس شخصية الطفل المعلم هو من يحبب الشخص في المواد وإذا أحبت التلميذة معلمتها تقدم لها أحلى الكلمات الجميلة ومنها:

أشكر الله يا معلمتي أن الله جعلكي مصباح لي لترشيدينيإلى الثواب فكم أنا أحبك شكراً لكي معلمتي الغالية.

أشكرك معلمتي على وقتك ومجهودك الثمين الذي كرستيهي لتعليمنا حتى أنك كنتي لا تتركنا إلا إذا فهمنا الدرس شكراً لكي معلمتي.

أشكركي معلمتي أنك لا تملينا منا يوم كنتي دائمًا واقفة بجانبنا شكر أنكي قمتي بحمايتنا داخل الفصل شكراً معلمتي في عيدك.

عندما كنا نريد نصيحة كنا نلجأ إليك وكنتي لا تبخلي علينا بنصيحتك فأنتي يا معلمتي امي الثانية شكراً لكي معلمتي.

ألف شكر لكي معلمتي على ما زرعتيه فينا من حب لوطنا وحب لدراستنا وحب لمدرستي شكراً لكي معلمتي.

كلمة شكر للمعلمة في يوم المعلم كلمة جميلة

قم للمعلم وفه التبجيلاكاد المعلم أن يكون رسولا.

بباقة من التهاني معلمتي أرسلها لكي تحمل فيها جميع الكلمات والعبارات التي بها شكر وتقدير لكي معلمتي.

من حقكك معلمتي أن تمشي متفاخرة بين الناس لأنكي معلمة فوظيفتك تمنحك هذا التباهي والرفعة.

ابعث لك معلمتي أنا وزملائي باقة من الورود محملة بالتهاني مليئة بالشكر والاعتزاز لكي.

لابد معلمتي أن تأخذين جوائز عديدة جائزة الأم المثالية لأنك كنتي أمنا الثانية وجائزة الحب والتقدير لأنكي منحتينا الحب أثناء التعليم حتى أصبحنا نحب التعليم.

معلمتي مهما نشكرك على ما فعلتيه معنا فلكي من أجمل العبارات في يوم المعلم.

معلمتي أنتي تستحقين تاج من الماس وأغلى أنواع المجوهرات تكريمًا لكي في يوم المعلم.

معلمتي قدمتي لنا المعلومات بأسهل الطرق المتاحة وكنتي تبحثين دائمًا عن راحتنا فنود أن نصنع لكي تاجًا من الشمس نضعه فوق رأسك حبًا لكي وتقديراً لكي في يوم المعلم.

دائمًا معلمتي ستظلين في قلوبنا وفي تفكيرنا لأنكي عظيمة جداً ومحبوبة لنا معلمتي كل الشكر والتقدير لكي.

كلمات شكر وتقدير للمعلم الجليل

المعلم المتميز هو من يترك أثراً في نفوس تلاميذه ودائمًا يتذكرونه بالكلام الطيب الجميل.

بلا شك أن المعلم يحمل هم كبير ورسالة كبيرة في تعليم أجيال فهو المسئول أمام الله وأمام المجتمع عن نشأة جيل سواء كان جيل له قيم وسلوك أو جيل خالي من القيم

هناك الكثير من العبارات التي تعبر للمعلم عن مدى احترام المعلم له ومن هذه العبارات:

معلمتي كم كنتي صبورة معنا حتى أرشدينا إلى الطريق الصحيح فبصبرك قد حصلنا على أعلى الدرجات شكراً لكي معلمتي.

معلمتي كنتي دائمًا الداعم الأساسي لنا فكنتي تحمسينا على تحقيق أهدافنا مهما كانت الظروف والصعاب شكراً لكي معلمتي.

معلمتي الغالية لم تبخلي علينا بمعلومة واحدة فكنتي دائمًا ما تسعين إلى كيف يمكن أن تصلي لنا المعلومة.

معلمتي كل ليلة أدعو الله أن يجعل طريقك جنة وممهد مثل ما جعلتي طريقي سهل وممهد وأن يطيل الله في عمرك شكرا لكي معلمتي.

معلمتي عندما أراكي قادمة أشعر بالبهجة فأنتي تملئين قلوبنا بالأمل والتفاؤل وتضعين لنا خطط لعبور الصعاب وتنيري حياتنا ألف شكر لكي معلمتي في عيدك.

معلمتي مهما كتبت من كلمات وجمل تعبيراً لكي عن مدى حبانا لكي لا تكفي فانتي كنتي مصدر بهجتنا وستظلين.

معلمتي في يوم عيد المعلم لم ننسى يومًا انكي حرصتي على راحتنا ولم ننسى يومًا الطرق التي وضعتيها لنا والكلمات المعبرة المحمسة التي تجعلنا نتفوق كل عيد معلم وأنتي بخير معلمتي.

معلمتي دليل تميزك هو إنك جعلتينا متميزين مثلك ونتمنى من الله أن نكون سبيل لجعل جيل متميز مثلنا شكراً لكي معلمتي.

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