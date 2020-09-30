كلمة عن يوم المعلم للاذاعة المدرسية

المعلم هو مربي كل الأجيال وكما للأم عيد فإنه يوجد يوم للمعلم ويبحث الطلاب عن كلمة عن يوم المعلم للاذاعة المدرسية وذلك من أجل تعظيم المعلم وتقديره والاعتراف بفضله.

من هو المعلم

المعلم هو صاحب الرسالة الجميلة هو صاحب أجمل وأشرف مهنة هو الذي يخرج الناس من عتمة الجهل إلى نور العلم والحياة.

هو من أضاء قناديل العلم والمعرفة هو رمز التضحية والعطاء إليك أيها القدوة يا من تنشأ عقولاً وتخرج أجيالاً.

إليك أيها الرائد أيها المقاتل في ميادين التربية والتعليم يا من تحرق نفسك كالشمعة لتنير طريق الآخرين بالعلم والمعرفة أنت من علمتني الأخلاق قبل وبعد كل شيء.

أنت أول من علمني أن أخط بقلمي حرفًا وأولي خطواتي وانجازاتي نحو ميادين العلم والمعرفة وبحور العلم والنور معلمي الغالي لك كل خالص الشكر.

إلى من أعطي وزاد في عطائه وضحى بجهده ووقته لنا ومنك تعلمنا أن للنجاح قيمة ومعنى كبير ومنك تعلمنا الإخلاص في كل شيء.

معلمنا الغالي منك تعلمت أن المستحيل يتحقق وللنجاح أسرار.

عبارات قصيرة ليوم المعلم

معلمي الفاضل كنت لي مثلي الأعلى أمامي في كل شيء بتشجيعك لي على أن أكون شخصًا ناجحًا متفوقًا بوجودك أصبح كل شيء له معنى بمجهوداتك العظيمة التي بذلتها من أجلنا.

معلمي مهما قولت من كلمات حب واحترام وتقدير وشكر ومهما قدمت من كلمات وعبارات لن أوفيك كل كلمات الشكر الموجودة في العالم كله.

معلمي الغالي تعلمت منك كل المبادئ القيمة والاحترام والأخلاق الحميدة.

معلمي أنت بمثابة أبي الثاني ولك دور عظيم في أن جعلت مني شخص قوي يستطيع تحمل المسؤولية.

أخي الغالي أبي الثاني أنت من علمتني معنى الإخلاص والتفاني في العمل.

إلى معلمي الفاضل الذي لا أنكر ما بذله من مجهوداته التي لا مثيل لها حتى تصنع مني فردًا نافعًا في المجتمع معلمي لا أستطيع أن أعبر لك عن مدى أهميتك في حياتي.

كلمة عن يوم المعلم للاذاعة المدرسية

بعد ان ذكرنا من هو المعلم نوضح الآن من خلال موقع المواطن كلمة عن يوم المعلم للاذاعة المدرسية.

يوم المعلم هو من أهم الأيام في تاريخ الأمة وصمام الأمان لها وللأجيال.

المعلم هو يغرس القيم والفضائل ولن تكون هناك أمة أو حضارة إلا بالعلم والمعرفة والأخلاق إلى كل معلم ومعلمة أضاء قناديل العلم والمعرفة.

إلى من يهمهم أمر الطالب إلى من أحمل لهم أصدق المشاعر والأحاسيس والاحترام الزائد بداخلي جزاكم الله خيرًا وجعله في ميزان حسناتكم.

معلمي الفاضل إلى من أضاء لي دنيتي بما ألقاه لي من علم وأمجاد وتعريف الحضارة والإخلاص في العمل.

إليكي معلمتي إلى من أصفها بأقرب شيء إلى قلبي وهي أمي الثانية التي لا أنسي أبدًا فضلها علي إلى من أحمل لها اصدق المشاعر الجميلة والأحاسيس الرقيقة الرائعة بداخلي لكي كل الحب والتقدير.

إلى من كانت تهمها أخلاق وآداب واحترام الطلاب أكثر من تفوقها التي نستفيد منه وهو تعليمنا علم النفس والأخلاق وتطوير المجتمع.

إلى معلمتي التي افتخر بها على مدار الأعوام القادمة أنها كانت تدرسني يومًا ما وعندما أتخرج اتكلم بكل احترام وفقه وأنا مرفوع الرأس بأنها من علمتني وكانت سبب في أن أكون هكذا شابًا يفتخر به.

معلمتي الفاضلة أنا اليوم عرفت مدي حبك لنا وخوفك علينا ما أجمل العيش بين أناس عشقوا الحياة واحتضنوا بنا وتغلبوا على مصاعب العلم لكم منا كل التقدير والاحترام مهما كتبت من كلمات وعبارات شكر وتقدير تخجل منك لأنك أكبر منها ومهما تكلمت لن اوفيك حقك لأنك تستحقين أكثر من ذلك.

معلمتي وأمي الثانية أنتِ من حولتي العتمة إلى ضياء والفشل إلى نجاح باهر يعلو في القمم ونقيم عملك فأنت أهل للتميز والشرف.

جميل أن يضع الإنسان شخص فاضل هدف أمام عينيه في حياته ليكون قدوة له في تحقيق طموحاته.

إلى معلمتي التي افتخر بها وأبادلها الحب والتقدير والاحترام على مدار الدهر والتي ينتابني الحزن عندما أذكر أنني سأفارقها في هذه المدرسة التي كنت أدرس بها وتكون لي فيها ذكريات غالية لأنها هي من أوصلتني لطريق النجاح.

عبارات شكر وتقدير للمعلم

تتناثر الكلمات حبًا وتقديرًا وإشراقًا لكل من علمني حرفًا وأزال جهل ما مررت بها وأعاد رسم ملامحي له من كل التقدير والاحترام وتحياتي له.

إلى من علمني أبجدية الحروف وجعل من حروفي وكلماتي عقودًا لا تداس على الأرض شكرًا لهم.

شكرًا لكل من علمني معلومة وابذل وقته الذي قضيته معي والمجهود الذي بذلته من أجلنا.

إلى من حملت هموم ومشاكل طالباتنا ووفقتنا وأعاننا على مصاعب العلم والحياة لها مني كل الحب والتقدير والاحترام لك معلمي.

شكرا معلمتي التي ملأت قلبي فرحًا وسرورًا فرح الله قلبها وجعلها ذخرًا لها ولأولادها ولوالديها وللجميع.

معلمتي وأختي التي لم تلدها أمي شكرًا لكي على كل ما بادرتي به من جهود ذاتية وعلمًا نافعًا وأخلاق عالية وقيم جميلة قدمتيها لنا شكرًا على كل نجاح تقدمنا به من فضلك العظيم لكي كل الحب والتقدير والاحترام معلمتي.

تحية وإجلال وتقدير إلى كل معلم ومعلمة قامت بدورها العظيم على أكمل وجه وبذلوا قصارى جهدهم في سبيل العلم والمعرفة لكي تخرج أجيال عظيمة من تحت أيديهم جعلهم الله فخرًا لنا وللمجتمع وللوطن لهم كل الشكر والتقدير والاحترام الوافر.

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