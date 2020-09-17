كلوب أمريكا يرفض عرض الـ4.5 مليون يورو من الهلال

المواطن - مروة نبيل

حسم نادي كلوب أمريكا المكسيكي موقفه من العرض الذي تقدم به نادي الهلال لضم مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، الكولومبي روجر مارتينيز.

كلوب أمريكا يرفض عرض الهلال

ورفض مسؤولو نادي كلوب أمريكا المكسيكي عرضًا رسميًا من الهلال بقيمة 4.5 مليون يورو، من أجل الموافقة على رحيل مهاجمه مارتينيو إلى الزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة Bolavip الكولومبية، إلى أن النادي المكسيكي اشترط الحصول على 10 ملايين يورو، مقابل الموافقة على رحيل مهاجمه، خاصة أنه يُعد واحدًا من أبرز لاعبيه.

وشددت الصحيفة الكولومبية على أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي كلوب أمريكا لا يعيش أفضل حالاته الفنية حاليًا، حيث يحتل المركز الرابع في الدوري المكسيكي، لذلك يرفض التفريط في خدمات مارتينيز.

وكان مارتينيز صاحب الـ26 عامًا، قد طلب في وقت سابق الرحيل عن صفوف فريقه المكسيكي؛ بسبب خلافات مع مدربه، ما دفع مسؤولي الهلال لتقديم عرض رسمي.

الهلال يدعم صفوفه

وتسعى إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لمواصلة المنافسة على الألقاب المحلية والقارية في الموسم الجديد.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، ويحتل صدارته مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

المزيد

شارك الخبر