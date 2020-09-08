كل ما تود معرفته عن ابتسامة هوليوود

بقلم : نجوى العتيبي￼ _ الرياض

من خلال مرحلة دراستي لطب الأسنان، لطالما راودتني تساؤلات الناس من حولي عن “ابتسامة هوليوود” أو بالأصح “ڤينير” حسب المسمى الطبي وليس المتعارف عليه عامة، أغلب هذه التساؤلات ستتم الإجابة عنها في المقال التالي.

مبدئيًّا يمكن استخدام عدة مواد لصناعتها مثل:

1- الحشوة التجميلية (composite veneer)

غالبًا ما تكون مؤقتة لحين استبدالها بالتركيب النهائي لمادة أخرى خلال فترة تصنيعها وأخذ المقاسات بعد برد الأسنان، ويفضل استخدامها في حال التردد والرغبة برؤية شكل مؤقت ومختلف للأسنان، وسوف تتم إزالتها بدون أي أضرار أو نحت للأسنان فهي مؤقتة.

2- البورسلين (porcelain)

العمر الزمني لهذه المادة يستمر إلى عشر سنوات، وهذه المادة تتدخل في صناعة (laminate veneer) أو “اللومينير” والتي تعتبر من أروع المواد المستخدمة لتجميل الأسنان الأمامية وأكثرها منظرًا طبيعيًّا وشفافية، وتعتبر الأقل ضررًا للأسنان؛ نظرًا لقلة الجزء المطلوب نحته من الأسنان الطبيعية والذي يتراوح بين 0.5 مم إلى 1 مم فقط.

3- السيراميك

يتراوح عمرها الزمني من 10 إلى 15 عامًا، وهذه المادة يتم استخدامها للغرض العلاجي أكثر من كونها للغرض التجميلي؛ وذلك لقوتها وصلابتها وقدرتها على حماية الأسنان بعد تعرضها لعلاج العصب أو التسوس أو الكسر في تاج السن.

متى تكون مناسبة لي؟

إذا كنت تعاني من اضطراب وراثي وخلقي في شكل ولون وحجم الأسنان.

إذا كنت قد استخدمت أدوية مسببة لتصبغات دائمة في الأسنان قبل نموها، وذلك عند استخدام تتراسيكلين- نوع من أنواع المضادات الحيوية للأطفال تحت سن الثامنة- أو عند وجود تسوس لجزء كبير من الأسنان الأمامية.

إذا كنت تعاني من صغر حجم الأسنان بالنسبة لحجم الفك ووجود فراغات.

إذا كنت خاليًا من أمراض اللثة والتي يجب معالجتها أولًا.

وأخيرًا، إذا كانت أسنانك سليمة وكنت فقط تعاني من لون الأسنان أو عدم انتظام صفتها، يفضل تقويم الأسنان وتبييضها قبل البحث عن الڤينير كحل سحري وسريع لتجميلها “يا مدور الهين ترا الكايد أحلى”.

لم نخلق من الكمال وجميعنا عيوب فلا تبحث عن أصغرها، لا تنجرف مع تيار “ابتسامة هوليوود” إذا ظننت أنك قادر على الاستغناء عنها يومًا ما فبعد نحت جزء من الأسنان تصبح أكثر عرضة للحساسية حتى من الهواء “ترى ما في خط رجعة” ويجب وجود طبقة ڤينير لحمايتها دائمًا.







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