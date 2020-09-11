كمامات وجه بتقنية عالية من آبل.. ما الذي يميزها؟

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

شركة آبل معروفة بفلسفتها في التصميم وقد قال تقرير صادر عن موقع Gadgets Now التقني إنها صممت كمامات وجه تأتي باسم Apple Face Mask، وطورها فريق التصميم الهندسي بالشركة.

وألقى تقرير صادر عن موقع MacRumors مزيدًا من الضوء على كمامات الوجه من آبل ومميزاتها بعد أن أرسل أحد موظفي الشركة صورة منها.

مميزات كمامات الوجه من آبل:

1- تم تطوير الكمامات من قبل الفريق نفسه الذي يعمل على تطوير أجهزة آيفون وآيباد.

2- تتميز كمامات الوجه من آبل بتصميم من ثلاث طبقات يمكنه تصفية الجسيمات الواردة والصادرة.

3- يمكن غسل القناع وإعادة استخدامه حتى خمس مرات.

4- ووفقًا لتقرير Gadgets Now، تم تصميم القناع بعد إجراء بحث واختبار دقيق، حيث قالت الشركة إنه تعين عليها العثور على المواد المناسبة لتطوير الكمامات مع عدم تعطيل إمدادات معدات الحماية للفرق الطبية.

من يمكنه الحصول عليها؟

حتى الآن، فإن هذه الكمامات مخصصة لموظفي آبل فقط، ولم ترد معلومات بشأن إتاحتها للبيع للجمهور، وسيبدأ الموظفون، في الشركات ومحلات التجزئة، في الحصول على هذه الأقنعة خلال الأسبوعين المقبلين.

وسبق وأن تحدث الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك، عن هذه الكمامات في فيديو عبر حسابه على تويتر قائلًا: لقد أطلقنا جهدًا واسعًا يجمع بين مصممي المنتجات والعمليات الهندسية وفرق التعبئة والتغليف وموردينا لتصميم وإنتاج وشحن واقيات الوجه للعاملين الصحيين، متابعًا أن ردود فعل الأطباء كانت إيجابية.







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