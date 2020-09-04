كم عدد سكان بريطانيا 2020 الأصليين والمسلمين؟

كم عدد سكان بريطانيا

بريطانيا تعرف بأنها من أكبر الدول التي فتحت ابوابها للهجرة لها وهذا جعل عدد سكانها كبير جدًا مما أدى إلى بحث الكثير عن معرفة عدد سكان بريطانيا سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو يهود.

ما هي الإمبراطورية البريطانية

هي دولة بريطانيا الأوروبية التي يطلق عليها المملكة المتحدة شعارها فليحفظ الله الملكة.

توجد بالتحديد في منطقة الساحل الشمالي الغربي من قارة أوروبا.

تحتل المنطقة التي تقع بين خط طول 9 درجات غرب جرينتش و2 درجة شرق جرينتش، أما بالنسبة لدوائر العرض فتوجد المملكة المتحدة بين 49 درجة و62 درجة شمال خط الاستواء.

تقع المملكة المتحدة بين المحيط الأطلسي وبحر الشمال والبحر الأيرلندي.

تم إنشاء هذه الإمبراطورية في عام 1707 م على أساس أنها تكون اتحاد سياسي يشمل مملكة إسكتلندا ودولة ويلز وإنجلترا طبقًا للمعاهدة التي تم توقيعها من قبل الدول السابقة.

تصل مساحة المملكة المتحدة إلى 242.495 كيلو متر مربع.

عدد سكان بريطانيا يمثل نسبة ثمانية وثمانون بالمائة من إجمالي سكان الكرة الأرضية وبهذا فغن المملكة المتحدة تأخذ المركز الواحد والعشرون في قائمة عدد سكان العالم.

يمثل نسبة ثمانية وثمانون بالمائة من إجمالي سكان الكرة الأرضية وبهذا فغن المملكة المتحدة تأخذ المركز الواحد والعشرون في قائمة عدد سكان العالم. نسبة كبيرة من سكانها لغتهم الرسمية هي الإنجليزية ولكن يوجد بها بعض الفئات التي يتحدثون اللغة الأسكتلندية والغيلية والكورنيشية والأيرلندية والبولندية الفرنسية.

دول الإمبراطورية البريطانية

إنجلترا

والتي هي أحد أعظم دول الإمبراطورية توجد في جنوب الإمبراطورية ويوجد بها مدينة لندن وهي عاصمة المملكة المتحدة الآن وبها تقع الإدارة السياسية ومبنى البرلمان.

بريطانيا العظمى

هذه ليست مدينة ولكن هو اسم يتم تسمية الأراضي التي أقيمت عليها المملكة البريطانية بشكل كامل والتي تتكون من اسكتلندا وإنجلترا وويلز وهي عبارة عن جزيرة.

بريطانيا

هي دولة بريطانيا الحديثة حاكمها هي الملكة إليزابيث الثانية ولم تقع تحت قيادة حكام المملكة البريطانية المتحدة.

تحتل الساحل الغربي من البحر الأوروبي كما أنها تصل إلى جنوب المملكة المتحدة وصولاً إلى شمال جزيرة إيرلندا.

ما هو عدد سكان الإمبراطورية البريطانية

تتميز بريطانيا بأنها من أكبر الدول من حيث عدد السكان وهذا راجع إلى اقتصادها الجيد مما يجعل أغلب الوافدين لها يختارونها من أجل الاستمتاع بمستوى معيشة مرتفع ولهذا وطبقًا لما قام به الجهات المعنية بتعداد السكان وجد أن في كل ميل مربع من أراضي المملكة المتحدة يسكنه 960 شخص.

كما وجد أن ثلث تعداد سكان بريطانيا يتمركز في الجنوب الشرقي للمملكة المتحدة، ولكن يجب الانتباه أن إجمالي عدد السكان هذا يشمل الأشخاص ذات الجنسية البريطانية والغير حاملين للجنسية البريطانية أي الوافدين كما أن هذا التعداد يشمل المسلمون والمسيحيين والهندوس والهنود والبوذيين.

عدد السكان في بريطانيا

طبقًا لإحصائيات تمت في عام 2010 فإن عدد سكانها بلغ 52.230.000 نسمة.

إسكتلندا

يصل عدد السكان فيها إلى 5.220.000 نسمة وكان هذا طبقًا لتقارير لإحصاء في عام 2010.

ويلز

بلغ عدد سكانها 3.010.000 نسمة، كما أن عدد السكان في هند الشمالية وصل إلى 1.080.000 نسمة.

كم عدد السكان في بريطانيا من حيث الديانة

في شهر يونية من عام 2020 تم تعداد السكان في بريطانيا وتقسيمهم بحس بالديانة فوجد أن عدد سكان بريطانيا كالآتي:

يصل عدد سكان بريطانيا الحاملين للديانة الإسلامية إلى ثلاثة مليون نسمة وهذا العدد يمثل 5.6 بالمائة من إجمالي سكان بريطانيا وهذا يدل على أن لندن بمفردها تحتوي سكان مسلمين بنسبة سبعة وأربعون بالمائة.

الحاملين للديانة الإسلامية إلى ثلاثة مليون نسمة وهذا العدد يمثل 5.6 بالمائة من إجمالي سكان بريطانيا وهذا يدل على أن لندن بمفردها تحتوي سكان مسلمين بنسبة سبعة وأربعون بالمائة. أما بالنسبة لعدد السكان المسيحين في بريطانيا فقد بلغ 32 مليون نسمة من إجمالي سكان المملكة المتحدة وهذا يقدر بنسبة 56.6 بالمائة أي أن النسبة متقاربة بين حاملي الديانة المسيحية والإسلامية.

كما بينت التقارير الخاصة بتعداد السكان أن الأفراد الذين يحملون الديان الهندوسية في بريطانيا وصلت نسبتهم إلى 1.7 بالمائة.

أما اليهود فيمثلون نسبة خمسة بالمائة من إجمالي سكان بريطانيا ويتساوى مع اليهود في نفس النسبة حملة الديانة البوذية.

توقعات عن زيادة السكان في بريطانيا في المستقبل

بعد توضيح موقع المواطن بأن وصل عدد سكان بريطانيا في عام 2020 إلى 67.2 مليون نسمة فمن المتوقع الزيادة في عدد السكان.

بأن وصل في عام 2020 إلى 67.2 مليون نسمة فمن المتوقع الزيادة في عدد السكان. في عام 2025 من المتوقع أن يصل عدد السكان في بريطانيا إلى 69.4 مليون نسمة.

أما في عام 2030 فربما يزيد سكان بريطانيا ليبلغوا 71.4 مليون نسمة.

كما تواصلت التوقعات غلى أن في عام 2035 ربما يبلغ عدد سكان بريطانيا 2 مليون نسمة.

2 مليون نسمة. وفي عام 2050 من

معالم بريطانيا السياحية

ساعة بيج بن وهي من أشهر المعالم السياحية على مستوى العالم وهذا يرجع إلى حجمها الكبير جدًا.

بلدة ستراتفورد أبون أفون وهي منطقة تحتل ضفة نهر أفون والذي يوجد في الجنوب الشرقي من مدينة برمنغهام.

متحف الطيران الذي يطلق عليه سولواي وهو متحف يتميز بتقديمه لفيلم يوضع خطوات ومراحل تطور الطيران في العالم بأكمله بالإضافة إلى طيران بريطانيا.

حديقة تالكين تارن وسبب شهرتها أنها صمتت وأنشئت منذ آلاف السنين ومازالت موجودة.

كما يوجد معالم سياحية أخرى تجذب السياح والسكان لمملكة بريطانيا وهم قرية بورتميريون الشعبية السياحية وحمامات رومانية وحديقة سنودونيا الوطنية وشارع بوند.

المتوقع أن يصل عدد سكان المملكة المتحدة إل 77 مليون نسمة.

معلومات عن بريطانيا

تشترك بريطانيا في الكثير من المنظمات الدولية والتي منها منظمة التعاون التنمية الاقتصادية والأمم المتحدة ودول الكومنولث ووكالة الفضاء الأوروبية والمركز الدولي لتسوية المنازعات الاستشارية ومنظمة التجارة العالمية.

برلمان المملكة المتحدة هو من يتولى التشريع وسن القوانين أي أنه سلطة تشريعية.

أما بالنسبة لمجلس الأعلى فهو تحت قيادة مجلس اللوردات، وبالنسبة للمجلس الأدنى فتحت قيادة مجلس العموم.

المحكمة العليا للمملكة المتحدة ومجلس اللوردات هم المسئولين عن القضاء في المملكة.

معلومات عن جيش بريطانيا

تمتلك المملكة المتحدة البريطانية جيش يتكون من أسطول قوات بحرية ملكية وسلاح جوي ملكي والقوات المسلحة البريطانية.

كما أن ينضم للجيش البريطاني حوالي 146.980 جندي ورجل عسكري.

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