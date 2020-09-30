كم نسبة الماء في جسم الإنسان

الماء هو أهم مكون في الحياة وذُكر في القرآن وجعلنا من الماء كل شيء حي، أما معرفة كم نسبة الماء في جسم الانسان فهذه النسبة مختلفة من شخص إلى آخر.

الماء

الماء هو أساس الحياة على الأرض حيث يوجد حوالي 71 في المائة من الماء على سطح الأرض.

الماء يتميز بأنه ليس له طعم ولا رائحة ولا لون حالته الفيزيائية يوجد في ثلاث حالات فيزيائية الصلبة والسائلة والغازية.

يتميز الماء أنه مذيب للمركبات العضوية.

الماء ضروري للعمليات الحيوية والبيولوجية لجميع الكائنات الحية مثل النباتات، الإنسان، الحيوانات.

قال الله تعالى “أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا ففتقناهما ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ”.

كم نسبة الماء في جسم الإنسان

يحتاج الجسم إلى نسبة كبيرة من الماء تتراوح بين 50:75% وهذه أكبر نسبة ولكن يوجد نسبة متوسطة تصل إلى 65:50%.

ولكن تختلف نسبة وجود الماء في جسم الإنسان من الطفل إلى البالغ فتكون نسبة وجود الماء في جسم الأرضية أكثر بنسبة كبيرة تصل إلى 78:75% من الماء في جسمه وتقل تدريجيا حتى تصل إلى 65% وهو في العام الأول من العمر.

مدى اختلاف نسب الماء ومدى تأثيره داخل جسم الإنسان

لكل من الأفراد جينات وهرمونات معينة داخل الجسم ويختلف يكون جسم البالغ عن الطفل والنساء عن الرجال لذلك فكل له نسبة مياه معينة داخل جسمه.

تكوينات الأنسجة الدهنية تختلف عن تكوين الأنسجة الخالية في الاحتياج الي الماء.في الأنسجة الدهنية تحتاج إلى كمية قليلة من الماء غير الأنسجة الخالية.

تكوين جسم الذكور يحتاج إلى ما يقرب من 62:60% من الماء.

يختلف جسم المرأة عن الرجال فالمرأة تحتاج لنسبة أقل من الرجال لاحتوائه على أنسجة دهنية لذلك فهي تحتاج إلى 55% من الماء.

تكوين الجسم ومدى تأثيره على نسبة الماء

بعد ان ذكرناكم نسبة الماء في جسم الانساننوضح من خلال موقع المواطن أكثر فئة يحتاجون نسبة كبيرة من الماء داخل الجسم.

هم (الرضع والأطفال) في المركز الأول.

الشباب او الرجال على وجه العموم في المركز الثاني.

الإناث والنساء في المركز الثالث بسبب احتواء أجسامهم على خلايا وأنسجة دهنية تقلل من وجود نسبة الماء في الجسم.

قلة وجود نسبة الماء داخل الجسم يؤدي إلى وجود سمنة مفرطة لكل من الفئتين ذكر أو أنثى.

العوامل المؤثرة على نسبة الماء بالجسم

العطش من أهم العوامل التي تؤثر على إنقاص نسبة الماء من الجسم بمعدل يصل إلى 3:2%من الماء لذلك يقوم المخ بإرسال إشارات إلى العقل والإحساس بالعطش.

الماء هو عبارة عن سائل مليء بالجزيئات وهذه موجودة في جسم الإنسان.

يوجد الماء في جسم الإنسان في الخلايا َتنقسم إلى فرعين.

الفرع الأول وهو توجد نسبة من 2:3 من الماء داخل الجسم؛ والفرع الثاني إلى سائل مائي خارج الخلية.

يتراكم أعلى نسبة من الماء في البلازما بنسبة 20%من النسبة الكلية من الماء.

مقدار الماء داخل جسم الإنسان

تتراوح نسبة الماء في القلب والمخ إلى73%.

ونسبه الماء في الرئة تكون 83%.

والعضلات والكلى 79%.

والعظام 32%.

نسبته في الجلد تكون 64%.

وظيفة الماء في الجسم

بعد ان ذكرنا كم نسبة الماء في جسم الإنسان نوضح وظائف وأغراض الماء وهي متعددة منها كالآتي:

الماء هو أساس تكوين جسم الإنسان والخلايا الموجودة في جسمه.

يعمل على إعادة تنسيق الحرارة الداخلية داخل الجسم لأنه يوجد فيه درجة حرارة عالية وذلك نتيجة استخراج العرق وسرعة التنفس لذلك من الأفضل وجود نسبة ماء كبيرة داخل الجسم.

الماء هام داخل جسم الإنسان فهو يعمل على وجود البروتينات والكربوهيدرات فهو يساعد في عملية بلع الطعام

يساعد في تليين المفاصل.

الماء هو مادة عازلة بين العظام والنخاع الشوكي والأعضاء فهو يساعد على تقليل التفاعل وقت الصدمات.

الماء من أهم العناصر التي تساعد في طرد المواد السامة من الجسم عن طريق العرق والبول.

الماء يساعد العناصر الموجودة في الجسم على إذابتها لكل واحدة منها تقوم بوظائف يستفيد جسم الإنسان.

يوجد في الماء عنصر الأكسجين التي تساعد على تغذية الخلايا.

يعمل على إفراز اللعاب فهو المصدر الأساسي للعام فهو يعمل على تأدية عملية الهضم بطريقة صحيحة والحفاظ على ترطيب الفم والعينين والأنف لذلك يجب تناول الماء بكثرة.

ينتج عن وجود اللعاب إفرازات أخرى مثل المخاط والانزيمات.

الماء يمنع الجسم من بعض الأمراض مثل الإمساك والربو وارتفاع معدل ضغط الدم والتهاب المسالك نتيجة الأملاح الزائدة في الجسم.

يساعد على إذابة العناصر الموجودة بالجسم مثل الفيتامينات والمعادن لكي تقوم كل منها على ووظائفه واستفاد الجسم منها.

يعمل على امتصاص الفيتامينات الموجودة في الأطعمة التي يتناولها الإنسان على مدار اليوم.

يعمل الماء بصورة واضحة في الحفاظ على الكلى لأن الماء يعمل على ذوبان الفيتامينات والمواد الغذائية التي تدخل الجسم وامتصاصها وإزالة واللف النفايات والسموم من الجسم عن طريق عاملين هما العرق والبول وعملية الإخراج هذا يؤدى على حفاظ الكلى لأن الكلى عنصر هام في الجسم حيث يعمل على موازنة مقدار السائل داخل جسم الإنسان.

تعمل الكلى على التخلص من نسبة السائل تصل إلى ما يقرب من 150:120 لتر وإزاله نسبة أخر في شكل العرق او البول وتصل إلى 89:0.94 لتر.

لذلك من الضروري شرب كمية كبيرة من الماء لكي تعمل الكلى بطريقة سليمة والتخلص نَمن السوائل الزائدة والأملاح المتراكمة عليها.

فوائد أخرى للماء داخل جسم الإنسان

حماية الخلايا والأنسجة والحبل الشوكي والعظام والمفاصل.

يساعد الماء في تنظيم الدورة الدموية داخل الجسم.

تساعده على تنظيم عملية التبويض عند المرأة

تساعد على زيادة أعداد الحيوان المنوي عند الرجال

يساعد على ترطيب الجلد وعدم تغير لونه وأيضًا رطوبة البشرة بسبب إنتاج مادة الكولاجين المسؤول عن الجلد.

شارك الخبر