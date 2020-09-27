كم يبلغ عدد سكان أمريكا

تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية جمهورية دستورية اتحادية وتشمل 50 ولاية ومنطقة العاصمة الاتحادية وبسبب كثرة ولايتها يتردد هذا التساؤل كم يبلغ عدد سكان أمريكا حيث تقع معظم البلاد في متوسط أمريكا الشمالية.

كم يبلغ عدد سكان أمريكا

يتردد باستمرار هذا التساؤل في ذهن العالم وهو: كم يبلغ عدد سكان أمريكا تتلخص الإجابة في:

يبلغ عدد السكان في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 320,206,6000 نسمة بناًء على إحصائيات سنة

إن مساحة الجمهورية تصل إلى 9,826,675 كيلومتر مربع وبالتالي تصل كثافتها السكانية إلى 34,2 نسمة لكل كيلومتر مربع.

أصل التسمية لدولة أمريكا

وبعد ان ذكرنا من خلال موقع المواطن كم يبلغ عدد سكان أمريكا وكذلك نبذه عن دولة أمريكا وأصل تسميتها

في سنة 1507 قام رسام الخرائط الألماني مارتن خريطة للعالم وأطلق على الأراضي التي تقع في منتصف الكرة الغربي أمريكا حيث كان يتبع في ذلك رسام الخرائط الإيطالي أميريكو والمستعمرات البريطانية السابقة هي أول من استخدم الاسم الجديد في إعلان الاستقلال وهو الإعلان الجماعي للولايات المتحدة الأمريكية الثالث عشر واعتمده ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية.

تمت صياغة الاسم الحالي في صورته النهائية في الخامس عشر من شهر نوفمبر سنة 1777 عندما اعتمد المؤتمر القاري الثاني مواد الاتحاد الكونفدر إلى حيث كانت تنص المادة الأولى على أنه يجب أن يكون الاسم هو: الولايات المتحدة الأمريكية.

تم اعتماد الصيغة القصيرة وهي الولايات المتحدة إلى جانب صيغ أخرى وهي: U.S U.S.A وأمريكا.

اشتق الاسم كولومبيا ويعتبر من الأسماء المشهورة للولايات المتحدة من اسم كريستوفر كولومبس وهذا الاسم يظهر عن طريق مقاطعة كولومبيا.

تمت الإشارة إلى مواطنين الولايات المتحدة الأمريكية باسم الأمريكيين بالرغم من أن مصطلح الولايات المتحدة هو الصفة الرسمية حيث تعتبر هذه المصطلحات من أكثر الصفات استخدام للإشارة للبلد.

يتم التعامل مع جملة The United States باعتبارها جمع ويعتبر هذا التعديل الثالث عشر لدستور الولايات المتحدة والذي تم التصديق عليه سنة 1865 ويمكن التعامل مع هذه العبارة باعتبارها مفرد ولكن بعد انتهاء الحرب الأهلية.

أصبح التعامل مع هذه العبارة على أنها مفرد هو السائد ولا تستخدم صيغة الجمع إلا بمعنى تلك الولايات المتحدة.

الحكومة والانتخابات في دولة أمريكا

تعتبر الولايات المتحدة أقدم فيدرالية في العالم حية وتعتبر جمهورية دستورية وديمقراطية تمثيلية حيث تحكمها المعظم والقانون يحافظ فيها على حقوق الأقليات ويوجد بها نظام للضوابط والتوازنات يحدده الدستور الأمريكي لتنظيم الحكومة.

في النظام الفيدرالي يخضع المواطنين إلى ثلاثة مستويات من الحكومات وهي: الحكومة الفيدرالية حكومة الولاية الحكومة المحلية وواجبات الحكومة المحلية تنقسم بين حكومات المقاطعات والبلديات.

يتم انتخاب مسؤولي الحكومات من خلال المواطنين بواسطة انتخابات فردية في هذه المقاطعات ولا يوجد أي نظام التمثيل النسبي على المستوى الفيدرالي.

الحكومة الفيدرالية تتكون من ثلاثة فروع:

السلطة التشريعية : يتكون الكونفرس من مجلسين هما: مجلس الشيوخ ومجلس النواب ويعتبر من مهامه وضع القانون الفيدرالي وإعلان الحروب وتصديق المعاهدات ويمتلك نفوذ الملاحقة وسلطة الاتهام حيث يتمكن من إزالة أفراد من الحكومة.

: يتكون الكونفرس من مجلسين هما: مجلس الشيوخ ومجلس النواب ويعتبر من مهامه وضع القانون الفيدرالي وإعلان الحروب وتصديق المعاهدات ويمتلك نفوذ الملاحقة وسلطة الاتهام حيث يتمكن من إزالة أفراد من الحكومة. السلطة التنفيذية : يعتبر الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويحق له رفض مشاريع القوانين وتعيين مجلس الوزراء والعديد من الضباط الذين يديرون وينفذون السياسات والقوانين الفيدرالية.

: يعتبر الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويحق له رفض مشاريع القوانين وتعيين مجلس الوزراء والعديد من الضباط الذين يديرون وينفذون السياسات والقوانين الفيدرالية. السلطة القضائية: هي المحكمة العليا والمحاكم الفيدرالية الأخرى ويتم تعيين القضاة من خلال الرئيس وأخذ موافقة مجلس الشيوخ وهم يفسرون القوانين ويسقطون ما يرونه غير دستوري.

مجلس النواب يشمل 435 عضو وكل منهم يمثل مقاطعته في الكونغرس لمدة سنتين ومقاعد مجلس النواب تنقسم بين الولايات بناًء على تعداد السكان لسنة 2000 ويوجد سبعة ولايات لها ممثل واحد وولاية كاليفورنيا تضم 53.

يتكون مجلس الشيوخ من 100 عضو حيث يمثل كل ولاية عضوين ويتم انتخابهم لمدة 6 سنوات كحد أقصى حيث يتم انتخاب ثلثي مقاعد مجلس الشيوخ كل سنتين ويخدم الرئيس لمدة أربع سنوات ومن الممكن إعادة انتخابه مرة ثانية فقط.

لا يتم انتخاب الرئيس بالاقتراع المباشر ولكن من خلال نظام انتخاب غير مباشر يتم تحديد الأصوات فيه وتوزيعها بناًء على حصة كل ولاية والمحكمة العليا برئاسة رئيس المحكمة العليا للولايات المتحدة تضم 9 أعضاء يخدمون طوال حياتهم.

يتم صياغة حكومات الولايات على نحو مماثل ولكن تمتلك نبراسكا مجلس تشريعي واحد ويتم انتخاب حاكم لكل ولاية بصورة مباشرة ويتم تعيين بعض القضاة وأعضاء الحكومات المحلية من خلال حكام الولايات أو بصورة جماعية.

النقل في دولة أمريكا

تهيمن السيارات على وسائل نقل الأفراد على طرق في الولايات المتحدة التي تبلغ 13 مليون حيث يتواجد 759 سيارة لكل ألف شخص في الاتحاد الأوروبي في العام القادم وعربيات النقل ورباعية الدفع والشاحنات الخفيفة تمثل حوالي 40% من السيارات الشخصية.

صناعة الطيران المدني تنتمي إلى القطاع الخاص بأكملها وترجع ملكية أغلب المطارات الأساسية إلى القطاع العام حيث يعتبر أكبر أربع شركات طيران في العالم من حيث المسافرين امريكية.

شركة طيران ساوث ويست في البداية من بين المطارات الثلاثين الأكثر ازدحام في العالم حيث تقع منهم 16 في الولايات المتحدة ومن أبرزها مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي هو الأكثر ازدحام في العالم.

بالرغم من استخدام السكك الحديدية في نقل البضائع بصورة كبيرة ولكن أغلب المواطنين تفضل استخدام السكك الحديدية في السفر والتنقل داخل أو بين المدن.

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