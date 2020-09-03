كهرباء القنفذة تماطل في إزاحة أسلاك الضغط العالي من فوق منزل مواطن

المواطن - محمد الغبيشي- حلي

شكا أحد أهالي قرية السلامة بمركز حلي التابع لمحافظة القنفذة عن موقف شركة الكهرباء بمحافظة القنفذة الغريب والمماطلة التي تقوم بها لإزاحة أسلاك الضغط العالي من فوق منزله.

وقال محمد الفلقي في تصريحات إلى “المواطن“: بدأت معاناتي منذ قرابة ستة أشهر وتتمثل في طلب إزاحة أسلاك الضغط العالي من فوق منزلي ورقم المعاملة ٢٠٤٠٠٦٧٨٢ بمخطط الفريق، وبالرغم من الموافقة على طلب الإزاحة إلا أنه لم يتم بسبب المماطلات والوعود بالعمل دون التنفيذ.

وأضاف الفلقي أنه كلما راجع الشركة قالوا إنه يجب انتظار أمر فصل الكهرباء ومن ثم ستتم الإزاحة، وكل يوم يتم تكرار هذا عند مراجعتهم، بل أنهم وضعوه في دوامة المراجعات، فتارة يقولون “عند المقاول” وعندما يذهب إليه يقول المقاول “الموضوع عند الشركة”.

وناشد الفلقي عبر “المواطن” المسؤولين عن كهرباء القنفذة بضرورة عمل ما يلزم بأسرع وقت، وذلك للضرر الذي واجهه جراء هذا التأخير غير المبرر.







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