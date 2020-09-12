كورونا يضرب الكرة العراقية للمرة الثالثة بوفاة ناظم شاكر

المواطن - محمد سمعه

تسبب فيروس كورونا المُستجد في وفاة ناظم شاكر مدافع المنتخب العراقي ونادي القوة الجوية العراقي سابقًا، ليضرب الفيروس نجوم الكرة العراقية للمرة الثالثة منذ ظهوره للنور من مدينة ووهان الصينية في ديسمبر 2019.

وكان شاكر تُوفي متأثرًا بإصابته بـ الفيروس عن عمر يُناهز الثانية والستين، حيث تدهورت حالته الصحية بسبب الوباء، ليموت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

ناظم شاكر تُوفي في مستشفى بـ أربيل

وذكرت وكالة أنباء العراق أن شاكر فارق الحياة أثناء تواجده بأحد المستشفيات في مدينة أربيل العراقية.

وقبل وفاة ناظم شاكر، كان فيروس كورونا تسبب في وفاة كل من أحمد راضي نجم منتخب العراق في مونديال 1986 وعلي هادي مدرب المنتخب العراقي للشباب.

ولعب شاكر مع أحمد راضي بمونديال 1986 الذي أُقيم في المكسيك، حيث يُعد راضي هو اللاعب الوحيد الذي سجل هدفًا لمنتخب أسود الرافدين، كذلك ساهم علي هادي في وصول منتخب العراق للمركز الرابع في كأس العالم للشباب التي أُقيمت عام 2013 في تركيا.

مسيرة ناظم شاكر

ودرب شاكر العديد من الأندية في العراق مثل دهوك والقوة الجوية ومصافي الوسط والمدينة، كما سبق له تدريب المنتخب العراقي الأول خلال الفترة من عام 2009 حتى عام 2010.

ولعب شاكر مع فريق القوة الجوية منذ عام 1977 حتى عام 1988، كما اعتزل اللعب الدولي مع منتخب العراق بعد نهاية مونديال 1986.







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