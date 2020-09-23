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عاجل | تسجيل 561 حالة كورونا وتعافي 1122 و27 وفاة

عاجل | تسجيل 561 حالة كورونا وتعافي 1122 و27 وفاة

2020/09/23
الساعة 3:36 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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عاجل | تسجيل 561 حالة كورونا وتعافي 1122 و27 وفاة
المواطن - الرياض
العناوين الفرعية إخفاء
1 ارتفاع معدلات التعافي من كورونا
2 أهمية الخطوات الاستباقية والاحترازات
3 تطبيق البروتوكولات الوقائية

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (561 ) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1122 ) حالة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (331359) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (313786) حالة.

ارتفاع معدلات التعافي من كورونا

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد في وقت سابق تراجع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بنسبة 88 % وكذلك تراجع الحالات الحرجة بنسبة 25 % فيما ارتفعت نسبة حالات التعافي إلى 93 %.

أهمية الخطوات الاستباقية والاحترازات

وكانت وزارة الصحة أكدت أن الخطوات الاستباقية والاحترازات الوقائية والبروتوكولات الصحية التي تم تطبيقها والخدمات الصحية الداعمة التي هيأتها القيادة الحكيمة كان لها الأثر الملموس بفضل الله في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والتعامل باحترافية في التصدي لهذه الجائحة والحد من انتشارها والتخفيف من آثارها.

تطبيق البروتوكولات الوقائية

وطالب  المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور  الجميع بالحرص على توخي الحذر حتى لا يكون سببًا في نقل العدوى لمن حوله، حاثًا الجميع عند الشعور بأحد أعراض كورونا على عزل نفسه مباشرة والتوجه إلى أقرب عيادة تطمن، مبينًا أن العلماء يتابعون الجائحة ويراقبون ما إذا كانت هناك موجات أخرى.


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