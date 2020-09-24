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كوكيب بحجم حافلة مدرسية يمر قرب الأرض اليوم
سيكون أقرب لنا من مدار الأقمار الصناعية

كوكيب بحجم حافلة مدرسية يمر قرب الأرض اليوم

2020/09/24
الساعة 12:00 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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كوكيب بحجم حافلة مدرسية يمر قرب الأرض اليوم
المواطن - متابعة

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” أن كويكبًا صغيرًا سيمر من جانب كوكب الأرض اليوم الخميس، على بعد نحو 22 ألف كيلومتر من سطح الأرض.

وبحسب بيان لناسا فإن الكويكب سيكون أقرب للأرض من مدار الأقمار الصناعية والتي تبعد نحو 36 ألف كيلومتر عن سطح الأرض.

وأشارت الوكالة إلى أن حجم الكويكب الذي يطلق عليه اسم (2020 SW) يبلغ حجم الحافلة المدرسية الصغيرة حيث يتراوح عرضه من 5 إلى 10 أمتار تقريبًا.

وسيقترب الكويكب من الأرض عند الساعة 4:12 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، ويستمر الكويكب في رحلته حول الشمس، ولن يعود إلى المنطقة المجاورة للأرض حتى عام 2041 ، حيث سيحلق على مسافة أبعد بكثير.

وكان قد تم اكتشاف الكويكب 2020 SW في 18 سبتمبر، وتم تأكيد الملاحظات المتابعة لمساره المداري بدقة عالية حيث تم استبعاد اصطدامه بالأرض.

وقالت وكالة الفضاء إنه “على الرغم من أن الكويكب ليس على مسار اصطدام مع الأرض ، إلا أنه لو كان كذلك، فمن شبه المؤكد أن الصخور الفضائية ستتفكك في الغلاف الجوي ، لتصبح نيزكًا ساطعًا يُعرف باسم الكرة النارية”.

على الرغم من أن مرور الكوكب الصغير لن يكون مرئيًا بالعين المجردة، لكن سيتمكن الأشخاص الذين لديهم تلسكوبات بقياس 12 بوصة من رؤيته.


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