كيس دموي في الرحم

أغلب السيدات عند فحص للرحم عقب الزواج من أجل التعرف على أسباب تأخر الإنجاب أو لسبب آخر فقد يجدون كيس دموي في الرحم ولهذا فإنهم يسألون عن جميع المعلومات التي تخص هذا الكيس.

ما هو الكيس الدموي

أوضح موقع المواطن أن الكيس الدموي هو مرض بطانة الرحم المهاجرة ويحمل اسم عليم غير اسم الكيس الدموي وهو كيس السلائل الرحمي التي تكون بنسبة كبيرة أكياس حميدة ولكن عدم متابعتها ولعاجها تتحول إلى أكياس خبيثة.

أن الكيس الدموي هو مرض بطانة الرحم المهاجرة ويحمل اسم عليم غير اسم الكيس الدموي وهو كيس السلائل الرحمي التي تكون بنسبة كبيرة أكياس حميدة ولكن عدم متابعتها ولعاجها تتحول إلى أكياس خبيثة. وصف هذا الكيس بأنه تكون غير طبيعي في خلايا بطانة الرحم أكثر الفئات إصابة بهذا النوع من الأكياس هم السيدات اللائي بلغن سن الخمسة وأربعون أي وصلن لسن اليأس.

أسباب تكون الكيس الدموي في الرحم

السبب الرئيسي في ظهور كيس دموي في الرحم هو التغير في هرمونات الأنوثة والتي تتمثل في هرمون الأستروجين وباقي الأسباب جاري البحث عنها من قبل دارسين وعلماء متخصصين في مجال طب النساء.

أعراض وجود هذا الكيس الدموي في الرحم

إن السيدات اللائي يصابون بـ كيس دموي في الرحم فغنه يشعرون بالآتي:

نزول دماء من المهبل حتى بعد انقطاع الطمث.

ومن تحيض فإن النزيف المهبلي يستمر حتى بعد انقضاء أيام الطمث السبعة.

زيادة كمية دماء الطمث بشكل غير طبيعي ويستمر هذا المقدار كل شهر.

حدوث النزيف بمجرد قيام السيدة بنشاط بدني مثل الرياضة أو بعد العلاقة الزوجية أي الجماع.

كيفية علاج الكيس الدموي في الرحم

علاج كيس دموي في الرحم يتم بأكثر من طريقة بحسب حالة المريضة كالآتي:

إن المريضة التي تظهر عليها الأعراض الآتية فإن علاجها الوحيد هو الجراحة باستخدام المنظار حيث يقوم الطبيب بإدخال أنبوب من المهبل يحاول إزالة كل هذه الأكياس.

وفي حالة كانت المريضة لا تعاني من أي أعراض فعليها ترك هذه الأكياس لأنها تختفي بشكل تلقائي بدون الحاجة إلى تدخل جراحي وعلى السيدة عدم القلق لتحول هذه الأكياس إلى أورام خبيثة لأن احتمالية التحول ضئيلة جدًا في هذه الحالة.

ولكن من تعاني من ألم بسببها فإن الطبيب ينصحها بتناول حبوب منع الحمل لأنها هي العلاج الوحيد الذي يمنع ويتسبب في ضمور تلك الأكياس والسلائل الرحمية.

ما هو الورم الليفي

هو تجمع في الرحم وليس كيس دموي بداخل الرحم يظهر هذا الورم الليفي للسيدات التي تعاني من تطور غريب في نمو عضلات جدار الرحم ويتميز هذا الورم أنه حميد ومن المستحيل تحوله إلى ورم خبيث.

أسباب تكون هذه الأورام الليفية

لم يوجد سبب معين لوجود هذه الأورام الليفية بداخل رحم السيدة سوى أنها تعاني من زيادة في هرمون الأنوثة لديها وهو الأستروجين.

وربما يكون السبب وراء الإصابة بهذا الورم هو تاريخ وراثي لسيدات العائلة لديهن هذا الورم.

وأحيانًا يكون الحمل هو السبب.

أعراض تكون الورم الليفي في الرحم

أغلب السيدات التي تصاب بالأورام الليفية الرحمية لا تظهر عليهن أي أعراض مما يتوصل الأمر إلى اكتشاف الورم بشكل مفاجئ ولكن هذه الأعراض أحيانًا تظهر وهي كالآتي:

زيادة في معدلات نزول الدم الخاص بالدورة الشهرية.

تقلصات رحمية شديدة أثناء الدورة الشهرية.

اضطراب الطمث من حيث أعراضه وموعد مجيئه وكثافة دمائه.

ألم غير محتمل في الظهر وأسفل البطن وخاصة عند حلول الدورة الشهرية.

الشعور بألم عند القيام بالعلاقة الزوجية.

تكرار الذهاب إلى دورات المياه للتبول بالإضافة غلى وجود ألم أثناء قضاء الحاجة.

في حالة حدوث حمل مع وجود تلك الأورام الليفية فإن هذه الأورام تتسبب في عدم اتمام الحمل وفقدان الجنين بالإجهاض.

أحيانًا يتسبب الورم الليفي في تأخر الإنجاب.

علاج الأورام الليفية

علاج الورم الليفي يشبه علاج كيس دموي في الرحم لم يتم التخلص منه إلا العملية الحراجية واستئصاله مثل عمليات الولادة القيصرية.

لم يتم التخلص منه إلا العملية الحراجية واستئصاله مثل عمليات الولادة القيصرية. ربما يحدث له انكماش واختفاء بعد سن اليأس لأن هذه الأورام تتغذى على هرمون الأستروجين وعند انقطاع الطمث يختفي إنتاج هرمون الإستروجين.

يمكن استخدام حبوب الحمل لضبط معدلات الهرمونات الأنثوية ومنع تكون هذه الأورام مرة أخرى.

كما يتم استخدام مسكنات الألم لتقليل الألم الناتج عن وجود هذا الورم أثناء الدورة الشهرية.

أكياس المبيض والرحم المائية

هذه الأكياس توصف بأنها أكياس بها ماء أو سائل آخر محاض بغلاف رقيق جدًا وينموبداخل المبيض أو على الرحم.

هذه الأكياس هي الأكثر انتشار بين النساء حيث أن هذا الكيس يتكون بسبب عدم انفجار الجريبات لإطلاق البويضة.

أعراض أكياس المبيض

الشعور الدائم بانتفاخ في البطن.

وجود ما يشبه بالثقل في أسفل البطن.

تقلصات في الحوض.

ألم يحدث بمجرد إقامة الجماع.

عدم القدرة على التبول بشكل طبيعي.

تقلص يحدث بشكل غير متوقع بسبب انفجار الكيس.

علاج اكياس المبيض

هذه الأكياس تبدأ في الاختفاء بمجرد الاقتراب من سن انقطاع الطمث بسبب توقف المبيض عن أطلاق البويضات ولكن لحين الوصول لهذا العمر يجب اتباع الآتي:

تناول حبوب الحمل للتقليل من اضطراب الهرمونات ووقف التبويض.

المتابعة المستمرة وبشكل شهري عن طريق تحاليل الألتراساوند للتعرف على ما إذا كان الكيس يزيد حجمه ام ينفجر ويتخلص المبيض منه بشكل تلقائي.

العمليات الجراحية للتخلص من تلك الأكياس منعًا من حدوث عقم.

كيس الحمل

هو آخر نوع من أنواع أكياس الرحم وهو كيس ينتج بمجرد حدوث الحمل لابد من وجوده لأن الجنين ينمو يتكون بداخله ويختفي هذا الكيس بمجرد إتمام عملية الولادة سواء بشكل طبيعي أو قيصري.

شارك الخبر