كيفية تسجيل الدخول انستقرام عربي عبر فيسبوك وقوقل

تسجيل الدخول انستقرام عربي

يتساءل الكثير من الناس عن كيفية تسجيل الدخول انستقرام عربي، حيث أن موقع إنستجرام يعتبر واحد من أفضل التطبيقات التي يمكن من خلالها مشاركة الفيديوهات والصور بدقة عالية.

كيفية إنشاء حساب إنستجرام من خلال جوجل

قبل أن نتعرف كيفية تسجيل الدخول انستقرام عربي، سنتعرف على كيف يمكن للمستخدم أن يقوم بإنشاء حساب إنستجرام باستخدام جوجل، وسنتعرف على هذا من خلال موقع المواطن.

في البداية يقوم المستخدم بفتح الموقع الخاص بالإنستجرام عبر شبكة الإنترنت.

بعدها يقوم لإدخال كافة البيانات المطلوبة والتي تتعلق بالحساب الخاص مثل: عنوان البريد الإلكتروني، الاسم بالكامل، اسم المستخدم، كلمة المرور الخاصة بالمستخدم.

بعد ذلك يتم الضغط على كلمة التسجيل.

ثم بعد ذلك يقوم المستخدم بالضغط على الرمز الخاص به والذي يوجد بالشاشة من أعلى.

بعدها يتم الضغط على كلمة تعديل الملف الشخصي.

ويمكن بعدها إضافة أي معلومة جديدة ترغب في ظهورها على الصفحة الشخصية.

كيفية إنشاء حساب إنستجرام من خلال الفيس بوك

يمكن للمستخدم أن يقوم بإنشاء حساب إنستجرام وذلك من خلال استخدام حساب الفيس بوك والذي يتم من خلال الخطوات الآتية:

يتم الدخول إلى التطبيق الخاص بموقع إنستجرام من خلال الجوال أو من خلال الكمبيوتر.

بعدها يقوم المستخدم بالضغط على كلمة تسجيل الدخول لإنستجرام من خلال حساب الفيس بوك الخاص به.

بعد ذلك يتم إدخال البيانات في الخانات المخصصة لها مثل: اسم المستخدم وكلمة المرور.

وبعد ذلك يمكن للمستخدم أن ينتقل بكل سهولة إلى حساب الإنستجرام والتعامل معه بصورة مباشرة.

كيفية تسجيل الدخول إنستقرام عربي من الفيس بوك

يمكن للمستخدم أن يقوم بفتح تطبيق الإنستجرام من خلال حساب الفيس بوك وذلك من خلال الخطوات الآتية:

يقوم المستخدم بفتح حساب الفيس بوك والمرتبط بحساب الإنستجرام.

يتم فتح قائمة الانتقال الموجودة في الفيس بوك.

بعد ذلك قم بالبحث عن الزر الخاص بعلامة الإنستجرام ثم قم بالضغط عليه فسوف تنتقل إلى حساب إنستجرام.

استعادة حساب الإنستجرام عبر حساب فيس بوك

هناك أكثر من طريقة يمكن أن يلجأ لها المستخدم حتى يستعيد حساب الإنستجرام الخاص به مرة أخرى، ولكن تعتبر أفضل طريقة لاستعادة الحساب هو من خلال حساب الفيس بوك ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول إلى تطبيق الإنستجرام ثم يتم الضغط على كلمة نسيت كلمة المرور.

بعدها يتم الضغط على كلمة الاسترجاع بواسطة الفيس بوك.

وبعد ذلك يتم إدخال بيانات حساب الفيس بوك.

ثم يتم تعيين كلمة سر جديدة لحساب الإنستجرام الخاص بك.

قم بالتأكيد واضغط على زر الاسترجاع وبعد ذلك سوف يتم استرجاع حساب الإنستجرام الخاص بك من خلال حساب الفيس بوك ويتم التعامل معه بصورة طبيعية.

ملحوظة: يمكن للمستخدم أن يقوم باستعادة حساب الإنستجرام الخاص به عن طريق حساب الفيسبوك ولكن يجب أن يكون هناك دمج بين حساب الفيس بوك والإنستجرام من وقت سابق.

تغيير كلمة المرور في حساب إنستقرام

من الممكن أن يتعرض أحد مستخدمي الفيس بوك إلى فقدان أو نسيان كلمة المرور الخاصة بحسابه وقتها يمكن أن يلجأ إلى تغيير كلمة المرور الخاصة بالحساب وذلك من خلال الخطوات الآتية:

يتم فتح تطبيق الإنستجرام.

بعدها يتم الذهاب إلى الملف الشخصي عن طريق أيقونة حساب المستخدم.

بعدها يتم الضغط على قائمة الإعدادات الموجودة أعلى الشاشة.

قم باختيار تغيير كلمة المرور.

قم بإدخال كلمة المرور القديمة.

وبعد ذلك يطلب منك التطبيق كتابة كلمة المرور الجديدة في المكان المخصص لها.

قم بإدخال كلمة المرور مرة أخرى للتأكيد.

وبعد ذلك قم بالضغط على كلمة تم.

إضافة حساب آخر على إنستقرام

يمكن للمستخدم أن يقوم بإنشاء أكثر من حساب على الإنستجرام ويستطيع من خلالهم الانتقال بكل سهولة دون أن يقوم بتسجيل دخول أو خروج ويتم ذلك من خلال الخطوات الآتية:

يقوم المستخدم بفتح صفحته الشخصية على الإنستجرام وبعدها يقوم بالضغط على الثلاث خطوط الموجودة أعلى الصفحة.

بعدها يتم الضغط على الإعدادات.

ثم الضغط على كلمة إضافة حساب جديد.

بعدها يتم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور بالحساب المراد إضافته.

كيفية عمل متابعة لحساب آخر في إنستجرام

حتى تتمكن من عمل متابعة لحساب إنستجرام آخر سواء لأحد أصدقائك أو لأحد المشاهير يجب اتباع الخطوات الآتية:

يتم فتح تطبيق الإنستجرام باستخدام الهاتف المحمول.

بعدها يتم الضغط على الزر المرسوم به العدسة المكبرة والموجود أسفل الشاشة.

قم بكتابة اسم الحساب الذي تود متابعته.

بعدها اضغط على اسم المستخدم سوف تظهر لك النتائج.

اختر الحساب واضغط على زر المتابعة الموجود في أعلى.

التبديل بين حسابين إنستجرام من خلال جوجل كروم

يمكن أن يتم استخدام متصفح جوجل كروم أو غيره من المتصفحات للتبديل بين أكثر من حساب على الإنستجرام، حيث يمكن للمستخدم أن يقوم بإنشاء أكثر من خمس حسابات على الإنستجرام والتبديل بينهما بكل سهولة وذلك من أجل تخصيص حساب للعمل وآخر للأصدقاء وقد يتم ذلك عن طريق اتباع الخطوات البسيطة التالية:

في البداية يقوم المستخدم بفتح الحسابات الشخصي الخاص به على الإنستجرام من خلال متصفح الجوجل كروم أو أي متصفح آخر.

يتم الضغط على صورة الملف الشخصي profile picture الخاصة بحساب المستخدم والموجودة أسفل الشاشة.

سوف يقوم ذلك باستبدال الشعار أو logo الظاهر أعلى الشاشة على الموقع باسم المستخدم لحساب الإنستجرام الموجود بجانب السهم المتجه إلى أسفل.

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