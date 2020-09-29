كيف أتخلص من ألم ضرس العقل

يتساءل البعض عن إجابة سؤال كيف أتخلص من ألم ضرس العقل فهو يكون ألم لا يٌطاق، ومن الصعب تحمله، ويتفوق وجعه على ألم التهاب أي ضرس آخر.

ضرس العقل

قبل أن نتعرف على إجابة سؤالنا كيف أتخلص من ألم ضرس العقل من خلال موقع المواطن علينا معرفة بعض المعلومات عن ضرس العقل.

وجود الأسنان والضروس والتي من ضمنها ضرس العقل له فوائد عديدة جدًا منها أنها تقوم بتقطيع وطحن الطعام حتى يسهل عملية هضمه داخل الأمعاء.

حتى أن ابتلاع الطعام بدون مضغه بشكل جيد قد يؤدي إلى عسر هضم.

هذا بخلاف أن الأسنان وخاصة الموجودة في مقدمة الفم تتحكم في نطق الشخص للكلمات ومخارج الحروف بشكل صحيح وسليم.

ويمتلك الإنسان البالغ عدد 32 من الأسنان والضروس

ويعتبر ضرس العقل هو آخر الضروس التي تظهر في فم الأنسان، وحيث أنها تبدأ في النمو بعد البلوغ، وهي تكون عبارة عن ضرسين في كل فك.

أي أن الإنسان لديه أربعة من ضروس العقل، منها ما يكون ظاهر على سطح اللثة، ومنها ما قد يكن مدفون بداخلها، ففي حالات نادرة جدًا ما تنمو هذه الضروس صحيحة.

أسباب ألم ضرس العقل

حتى نعلم الأسباب التي تؤدي للألم الذي يظهر مع بداية نمو ضرس العقل يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أنه يبدأ في شق اللثة، فيتسبب في تورمها، والتهاب المنطقة حوله.

ويزداد الألم مع نمو وخروج هذا الضرس بشكل خاطئ، فهو في كثير من الأحيان ينمو بشكل غير مستقيم، فيميل إلى جنب معين فيسبب ألم أثناء مضغ الطعام.

يشكل نموه ضغط على الضروس المجاورة له، مما يؤدي إلى ألم تحرك تلك الضروس.

قد يترافق مع نموه مشاكل والتهابات بكتيرية نتيجة الإهمال في العناية بالفم، ولهذا يتسبب في مشاكل كثيرة قد تدفع الطبيب لخلعه، والتخلص منه، فألمه لا يٌحتمل.

العلامات المرافقة لنمو ضرس العقل

من العلامات التي تنبئ ببداية نمو وظهور ضرس العقل الآتي:

وجود ألم متكرر على فترات زمنية بسيطة في منطقة آخر الفك، أي بعد آخر ضرس موجود في كل فك.

ليس من الثابت أن تنمو تلك الضروس في وقت واحد، وقد ينمو أحدهم، ويظهر على سطح اللثة، والآخرين لم يظهروا بعد.

المعاناة من وجود تورم في منطقة نهاية الفك، واحمرار اللثة، وقد يٌصاحب ذلك تورم في الخد بأكمله.

الصداع عامل مرافق لكل وجع وآلام الأسنان، ولكنه يزداد حدة مع نمو والتهاب ضرس العقل.

قد تتورم وتلتهب منطقة نمو الضرس بسبب فتح الضرس للثة، وعدم خروجه، فتتراكم بقايا الطعام في تلك المنطقة مسببه تقيحات، ورائحة كريهة، وتسوس للضرس، وألم كبير.

كيف أتخلص من ألم ضرس العقل

حتى ننتهي من ألم ضرس العقل بشكل مؤقت، وليس بشكل دائم يجب علينا اتباع الوصفات والطرق التالية، ويكون هذا خاص بالتخلص من الألم في مرحلة نموه

يمكن استخدام المواد المسكنة بشكل مؤقت، وبجرعات معقولة، وإذا وجدت أن الألم لا يخف، فيجب على الفور التوجه للطبيب للتأكد من أن الضرس ينمو بشكل سليم، وأن الألم ليس بسبب ضرس آخر.

يمكن عمل كمادات دافئة حتى تقلل من حدة الألم، والنبض الذي يشعر به المريض في لثته، وكذلك التورم، ويمكن المضمضة بتلك المياه مع قليل من الملح على فترات متقاربة لتطهير الفم، وقتل البكتريا.

القرنفل من مواد الطبيعية التي تساعد في تقليل ألم الأسنان بشكل كبير، يمكننا استخدامه بأكثر من طريقة، أولها أن نضع حبة القرنفل في الفم ونضغط عليها، وعندها ستٌخرج عصارتها المسكنة لتهدئ المنطقة.

كما أن القرنفل له رائحة منعشة للفم، وتقضي على أية روائح كريهة قد تكثر بسبب وجود البكتريا في الفم، وهذا سيمنع من تلوث جرح اللثة الناتج عن نمو ضرس العقل.

يمكن حتى عمل محلول للمضمضة من القرنفل بعد غليه في الماء لمدة خمسة دقائق، ووضعه في الحمام والمضمضة به كلما دخلت الحمام، حتى يمكنك الاستمرار عليه بعد أن يخف الألم.

ويجب الالتزام بغسل الفم والأسنان بفرشاة ناعمة في تلك الفترة، لأن اللثة تكون ملتهبة وحساسة، حتى لا تجرحها الفرشاة الخشنة وتتسبب في زيادة الالتهاب.

استخدام البصل في تسكين ألم ضرس العقل قد يكون غريبًا على البعض، ولكنه إحدى الطرق المستخدمة بالفعل في القضاء على هذا الألم، ويمكن المضمضة بالماء الخاص به بعد بشره، أو مضغه.

حتى أن البعض وجد غايته في المضمضة بالماء المغلي به بعض من أوراق الجوافة، فبالإضافة لفاعلية هذا المحلول في القضاء على التهابات الحلق، إلا أنه له فاعلية أيضًا في تقليل الألم.

الزنجبيل من العناصر الطبيعية المسكنة للألم، فهو مطهر ومسكن فعال لألم الأسنان، ويمكن ذلك من خلال المضمضة بمحلول مصنوع من شرائح الزنجبيل مع الماء المغلي.

فصوص الثوم عند مضغها تعمل على تطهير الفم من البكتريا، فهي فعالة جدًا في القضاء على الجراثيم، حتى أنه من الصحي ابتلاع فصوص الثوم، فهي تقي من السرطان.

النعناع من المواد الطبيعية المسكنة، فهو يٌشبه الزنجبيل في فاعليته، ويمكن استخدامه ولكن كزيت، حتى تظهر فاعليته بشكل أقوى، بأن نقوم بتدليك المكان الملتهب من اللثة به.

نصائح لتجنب التهاب ضرس العقل

يكون الألم الناتج عن التهاب وتسوس ضرس العقل أقوى من نموه، ولهذا يجب علينا اتباع تعليمات الطبيب بشأن غسل الأسنان بانتظام.

يجب القيام بزيارة للطبيب المتخصص كل فترة للتأكد من صحة الأسنان، واكتشاف أي مشكلة تسوس في البداية بدلًا من تفاقمها.

تسوس ضرس العقل لا يكون له أية حلول سوى أن يقوم الطبيب بخلعه، فضرره في تلك الحالة يكون أكثر من نفعه.

شارك الخبر