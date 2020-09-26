كيف أعرف جنس الجنين في الشهور الأولى

تتساءل كثير من السيدات كيف أعرف جنس الجنين في الشهور الأولى من الحمل فمعرفة نوع الجنين هي أكثر ما يثير فضول واهتمام الأم الحامل فهي لا تستطيع أن تصبر حتى تلد.

متى يمكن معرفة نوع الجنين

يتحدد جنس الجنين بمجرد إتمام تلقيح البويضة أما معرفة جنس الجنين فتكون صعبة في هذا الوقت لصغر حجم الجنين ولكن مع حلول الأسبوع 26 من الحمل يمكن التعرف على نوع الجنين.

كيف أعرف جنس الجنين في الشهور الأولى

هناك طرق طبية تقليدية لمعرفة نوع الجنين أشهرها السونار الذي يقوم بإرسال إشارات معينة إلى الرحم وتعود تلك الإشارات في شكل صورة محددة وواضحة للجنين في بطن أمه ومن خلالها يمكن رؤية أعضاء الجنين التناسلية ومعرفة نوعه ولكنه لا يستطيع تحديد نوع الجنين قبل منتصف الشهر الرابع من الحمل.

أما إذا اتخذ الجنين وضعية لا تسمح برؤية أعضاءه التناسلية فهنا تستطيع الأم أن تلجأ إلى أشعة ال 4D أو الأشعة الرباعية الأبعاد التي تعطي صورة حية وواضحة وقريبة جدًا لشكل الجنين الطبيعي كما يمكن معرفة جنس الجنين عن طريق الاختبار الجيني وهو فحص لديه قدرة عالية على تحديد نوع الجنين خلال أشهر الحمل الأولى.

طرق أخرى لمعرفة نوع الجنين

هناك طرق استخدمها القدماء في معرفة جنس الجنين ومازالت مستخدمة ويثق بها بعض الناس إلى وقتنا هذا وهذه الطرق لا تستند إلى منهج علمي بحت لذلك فهي تحتمل الخطأ والصواب وحتى الطرق العلمية هي الأخرى قد تحتمل أيضًا الخطأ فلا يعلم الغيب إلا الله ولكن يمكن قياس مدى صدق تلك الطرق بواسطة السونار ومن الجدير بالذكر أن نسبة نجاح أي طريقة من الطرق التي سوف يرد ذكرها لاحقًا تعد تقريبًا 50% وذلك لأن الجنين له نوعان فقط إما ذكر أو أنثى.

الطرق الغير طبية الشائعة لمعرفة جنس الجنين في الشهور الأولى بدون سونار

هناك سبعة طرق شائعة يمكن من خلالها أن تجد كل امرأة حامل إجابة سؤالها كيف أعرف جنس الجنين في الشهور الأولى بدون سونار ولكنها عليها أن تنتبه إلى أن هذه الطرق لا يوجد دليل علمي يؤكد صحتها.

ونذكر تلك الطرق من خلال موقع المواطن.

تحديد جنس الجنين عن طريق ضربات قلبه

عادةً يتراوح عدد دقات القلب بين 110 إلى 160 دقة في الدقيقة، ويُعتقد أنه إذا زاد عدد دقات القلب ليتراوح بين 120 و140 ضربة في الدقيقة فهذا يعني أن الجنين ذكر أما إذا زادت ضربات القلب عن 140 إلى 160 فإن الجنين يكون أنثى.

معرفة نوع الجنين عن طريق الشهية للطعام

إذا كانت المرأة الحامل خلال فترة «الوحم» تشتهي الفواكه والحلويات والشوكولاتة فإن الجنين يكون أنثى أما إذا كانت تشتهي الموالح والأطعمة اللاذعة فإن الجنين يكون ذكر.

الحالة الصحية للمرأة أثناء الحمل قد تدل على نوع الجنين

تشير التكهنات إلى أنه إذا كانت المرأة الحامل تعاني خلال الحمل من تقلبات مزاجية وتغيرات نفسية كبيرة فإن الجنين يكون أنثى أما إذا كانت الحامل تبدو أكثر إشراقًا أثناء الحمل فإن الجنين يكون ذكرًا إلا أن هذه الطريقة تعتبر ضعيفة لأن الحالة النفسية والصحية للحامل تتباين من امرأة لأخرى.

شكل البطن يعطي توقعات عن نوع الجنين

يسود اعتقاد بأنه إذا كانت البطن منتفخة لأعلى فإن الجنين يكون ذكرًا أما إن كانت البطن تميل للأسفل وزيادة الوزن تتركز

في منطقتي الحوض والفخذين فإن الجنين في هذه الحالة يكون أنثى.

من علامات معرفة نوع الجنين حركة الخاتم الدائرية

هذه الطريقة تعتمد على الحظ وتتمثل في ربط خاتم في خيط ووضعه على البطن فإن تحرك في مسار دائري فإن الجنين يكون أنثى أما إن تحرك في مسار مستقيم إلى اليمن واليسار فإن الجنين يكون ذكرًا.

إشراقة وجه الحامل تتوقع جنس الجنين

يعتقد أن الحمل بأنثى يغير شكل الحامل ويجعلها تبدو عليها علامات الحمل وتخفت إشراقة وجهها فتصبح ذابلة وتظهر عليها التجاعيد أثناء الحمل أما الحمل بذكر فيجعل المرأة أكثر إشراقًا ونضارة خلال الحمل.

الوزن والحركة يساعدان على معرفة نوع الجنين

إذا شعرت الحامل بثقل حركتها وزيادة وزنها فإنها غالبًا تكون حامل بأنثى أما إذا لم يتغير وزن الجسم أو يزداد كثيرًا فإنها تكون حامل في ذكر.

معرفة جنس الجنين عن طريق البول

هذه الطريقة قديمة جدًا وقد لجأ إليها كثير من النساء الحوامل ليعرفن نوع أجنتهن وهي تعتمد على إحضار كوبين أو كأسين فارغين ويوضع في كل منهما مقدار من البول على أن يكون المقدارين في الكوبين متساويين ثم يوضع قليل من القمح في أول كوب وقليل من الشعير في الثاني فإذا بدأ القمح في الإنبات أولًا فهذا معناه أن الجنين أنثى أما إذا بدأ الشعير في الإنبات أولًا فهذا يعني أن الجنين ذكر.

رسمة وشكل بطن الحامل وسيلة لتوقع نوع الجنين

تعتمد هذه الطريقة على ملاحظة شكل البطن فإن كان منتفخًا وحجمه كبيرًا ومتجهًا إلى الأعلى بمعنى أن البطن منتفخة طوليًا فإن الجنين هنا ذكر أما إذا كانت البطن تبدو منتفخة ومتجهة إلى الأمام بمعنى أن البطن تكبر أفقيًا فمعناه أن الجنين أنثى.

معرفة جنس الجنين باستخدام الملح

نضع مقدار قليل من الملح داخل كأس زجاجي شفاف وفوقه نصف كوب تقريبًا من البول ونتركه 30 دقيقة تقريبًا فإذا ظهرت خطوط بيضاء مستقرة داخل الكوب فإن الجنين أنثى أما إذا ظهرت فقاعات وتغير لون البول قليلًا فإن الجنين يكون ذكر.

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