كيف احذف درس من منصة مدرستي … كيفية اضافة درس في منصة مدرستي

كيف احذف درس من منصة مدرستي

يوجد سؤال شائع ومتكرر بين كادر التعليم وهو كيف احذف درس من منصة مدرستي، فمن الممكن أن يقوم بإضافة درس وبعد ذلك يرغب المُعلم في حذفه من قائمة الدروس المطروحة.

هل يمكن حذف درس بعد إضافته

يكون من السهل أن يتعرف الكادر التعليمي على كيف احذف درس من منصة مدرستي، فإن منصة مدرستي التعليمية تعمل على توفير كافة الأدوات التي تمكن المُعلم والطالب من استكمال المسيرة التعليمية في المملكة العربية السعودية، والجدير بالذكر أن هذا الأمر لقى على الترحيب من المواطنين السعوديين.

منصة مدرستي للتعلم عن بُعد تتيح للمُعلم والطالب تجربة جديدة وممتعة للتعلم دون الحاجة إلى الذهاب إلى الفصول المدرسية، وتمكن المُعلم من إضافة دروس وواجبات للطلاب وكذلك تمكنه من إزالة أي درس بخطوات غير معقدة من خلال تسجيل الدخول على منصة مدرستي التعليمية.

كيف احذف درس من منصة مدرستي هذا ما يتم عرضه لنا اليوم من خلال هذا المقال الذي يقدمه لنا أكبر وأهم المواقع في المملكة العربية السعودية وهو موقع المواطن الذي يحرص على تقديم للمواطن السعودي كل ما هو جديد في مختلف المجالات التي يهتم بها سكان المملكة.

خطوات حذف درس من منصة مدرستي

يتمكن أي مُدرس من حذف درس أو محتوى علمي من قائمة الدروس المنسدلة في منصة مدرستي بالخطوات التالية:

يجب على المُدرس أن يقوم بتسجيل الدخول على منصة مدرستي بالطريقة التي اعتاد عليها.

سوف تظهر أمام المستخدم صفحة تحتوي على أيقونة تسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت للطلاب وأيضًا الكادر التعليمي.

بعد ذلك يظهر للمستخدم بعض التعليمات يجب على المُعلم اتباعها وهي الضغط على المقررات أو الدروس المتواجدة في قائمة الدروس المضافة إلى منصة مدرستي التعليمية.

كما يتمكن المُعلم من مراجعة كافة المصادر الموجودة على الصفحة الرئيسية الموجودة في منصة مدرستي للتعلم عن بُعد.

بعد ذلك يقوم المُعلم باختيار الدرس الذي يرغب في حذفه ومن ثَم يضغط عليه وهنا يجد أيقونة حذف يجب الضغط عليها وبذلك يكون تمكن المُعلم من معرفة كيف احذف درس من منصة مدرستي.

معلومات لا تعرفها من قبل عن منصة مدرستي

تكون منصة مدرستي شاملة جميع المدارس الحكومية والخاصة المتواجدة في المملكة العربية السعودية.

تقدم منصة مدرستي شرح وافي إلى جميع المواد الدراسية، كما أنها تعرض محتوى تعليمي متميز يعمل على زيادة مدارك الطلاب وتنمية مهاراتهم العقلية والإبداعية.

عملت وزارة التعليم السعودية على تطبيق التعلم عن بُعد من خلال تلك المنصة، حيث أنها توفر محتوى تعليمي شيق لجميع الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة.

إمكانية الوصول إلى الدرس أو المادة بالشرح والتحليل بكل سهولة، كما يتمكن الطالب والمعلم من التواصل بيسر طوال فترة عرض الحصص.

يتمكن الطالب في المملكة السعودية من أداء الاختبارات وهذا يتم بشكل إلكتروني دون الشعور بأي عناء أو مجهود فبمجرد تسجيل الدخول في المنصة يتمكن الطالب من ممارسة المسيرة التعليمية.

تكون منصة مدرستي منظمة لدرجة كبيرة وتخصص لكل مرحلة فترة يتمكن الطلاب من الدخول إلى تلك المنصة وقتها وتتم عملية تلقي العلم واستكمال المسيرة التعليمية.

توفر منصة مدرستي التعليمية كافة الأدوات التعليمية والتي تساعد الطالب في تلقي العلم عن بُعد، كما أن تلك الأدوات تعمل على مساعدة المُعلم في توضيح المعلومة للطالب.

ما هي طريقة إعداد الحصة من منصة مدرستي

يجب على المُعلم أن يلتزم بمتابعة مواعيد الحصص والمحتوى الذي يتم تقديمه للطالب بالنظام المتبع والترتيب المحدد من خلال إنشاء حصة بالطريقة التالية:

يقوم المُدرس الذي يرغب في إعداد حصة من خلال منصة مدرستي بالدخول على المنصة عن طريق الحساب الخاص به على المايكروسوفت.

بعد ذلك يجب عليه أن يقوم بالضغط على المناهج الدراسية المتواجدة في قائمة المقررات والمصادر وهي متواجدة في الصفحة الرئيسية من منصة مدرستي التعليمية.

بعد اختيار الدرس المطلوب يمكن الضغط على إعداد درس وهذا يمكن المُدرس من وضع إضافات للمحتوى العلمي.

بعدها يتم الضغط على حضور الطلاب وهي تتواجد في خيارات نوع الدرس ومن ثَم يضغط على التالي لإضافة الواجبات والاختبارات المتعلقة بالحصة وفور الانتهاء يتم الضغط على حفظ.

كيف أتمكن من إضافة درس على منصة مدرستي

توجد عدة طرق يتبعها طاقم التدريس في المملكة العربية لإضافة درس على منصة مدرستي ومن أهمها الخطوات التالية:

يجب على جميع أفراد هيئة التدريس أن يملكون حساب خاص على منصة مدرستي للتعلم عن بُعد حتى يتمكن من حذف أو إضافة شرح للدروس وتحديد الواجبات الخاصة بالطلاب.

بعد ذلك يجب على المُعلم أن يقوم بالدخول على الجدول الدراسي ومن هنا يتم الوصول إلى الدروس المطروحة من خلال تلك المنصة التعليمية.

هنا تظهر أمام المٌعلم أيقونة إعداد درس جديد الآن وفي الغالب تظهر تلك الأيقونة لأفراد الكادر التعليمي وتكون متعلقة بهم فقط ولا تعني الطلاب أو أولياء الأمور.

يقوم المُدرس بكتابة البيانات والمعلومات التي يود في إضافتها من المحتويات العلمية التي تشرح الدروس والمناهج التعليمية.

فور إنتهاء المُعلم من إضافة تلك المعلومات يجب عليه أن يقوم بالضغط على أيقونة التالي، وبذلك يكون انتهى المُعلم من إضافة الدرس الجديد أو إضافة معلومات للدرس الموجود.

يتمكن الكادر التعليمي من إضافة الواجبات التي تقدم للطلاب وهي تكون تطبيق على الشرح الذي تلقاه الطلاب، كما يتمكن كافة الطلاب من أداء الاختبارات التي يضعها المُعلم له.

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