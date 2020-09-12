كيف احل الواجب في منصة مدرستي

يقوم الكثير من الطلبة بطرح سؤال متكرر وهو كيف احل الواجب في منصة مدرستي، حيث يقوم المعلم برفع واجبات على الطلبة حلها والاهتمام به لأنها سوف تصحح من قبل معملين المنصة.

واجبات منصة مدرستي التعليمية

من خلال المنصة التعليمية الحديثة والتي تعتمد على التعليم الإلكتروني أو ماي رعف التعليم عن بعد والتي يكون فيها الطالب في منزله وتلقي التعليم واليوم الدراسي بشكل متكامل من حصص وواجبات وسرح مواد وغيره، فإن المعلم أيضًا بعد شرح الدرس على المنصة يقوم برفع ملف واجبات الطالب.

على الطالب أن يصل لهذه الملفات وقت رفعها حتى يكون ملتزم بالوقت والمواعيد الخاصة بالجدول، ومن ثم حلها بشكل صحيح وإرسالها مرة أخرى للمعلم حتى يقوم بتصحيحها ووضع درجات وتقييم مستوى الطالب بعد الشرح، وبالتالي عليه أن يكون الطالب مسجل بحساب فعال ونشط على المنصة للاستفادة من الخدمات.

تسجيل دخول الطالب إلى المنصة

حتى يستطيع الطالب معرفة إجابة سؤال كيف احل الواجب في منصة مدرستي لابد ان يكون لديه حساب من خلاله يمكنه الوصول إلى الواجبات وحلها ورفعها مرة أخرى للمعلم، ويتم هذا من خلال اتباع خطوات التسجيل التالية:

نقوم أولًا بالدخول إلى منصة مدرستي التعليمية التفاعلية على الإنترنت.

في الصفحة الرئيسية للمنصة نجد أيقونة التسجيل في الأعلى، قم بالضغط عليها.

اختيار تسجيل الدخول للطلاب.

سوف يطلب منك رقم الإقامة والهوية ورقم هاتف فعال.

تأكد من أن جميع البيانات التي أدخلتها صحيحة.

سوف يتم استقبال رسالة فيها رمز التحقق على هاتفك المحمول.

قم بإدخال هذا الرمز في المكان المخصص له أمامك.

بعد ذلك قم بالضغط على كلمة تحقق وسوف يتم تفعيل الحساب النشط على منصة مدرستي.

وبالتالي تم التسجيل والدخول بحساب شخصي من خلاله يمكن حل الواجب وإرساله وتصحيحه أيضًا.

كيف احل الواجب في منصة مدرستي

من خلال إجابة هذا السؤال سوف نتعرف على خطوات حل الواجب على المنصة، وهذه الخطوات هي بالترتيب:

أولًا نقوم بالدخول إلى منصة مدرسي التعليمية.

تسجيل الدخول بالحساب الشخصي للطالب.

من القائمة الرئيسية في المنصة نقوم بالنقر على كلمة “مقرراتي”.

سوف يظهر لك أكثر من مقرر ومن مادة عليك أن تقوم بالضغط على المقرر المطلوب لواجباته.

ومن ثم تظهر كلمة الواجبات قم بالضغط عليها.

ثم الضغط على بيانات الواجب.

ثم على الطالب هنا البدء في حل الواجب.

الضغط على حفظ.

كيفية إرسال الواجب للمعلم

بعد حل الواجب يريد الطالبان يصححه ويرسله للمعلم لمعرفة مستواه ودرجاته، لذلك يذكر المواطن خطوات إرسال الواجب كالتالي:

الدخول إلى المنصة وتسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت تايمز.

يتم التسجيل من خلال إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

على الطالب أن يقوم بالضغط على خيار محفظة الواجبات.

ومن ثم يقوم بالبحث عن أمر إدراج الواجب الضغط عليها.

سوف يظهر له المواد الخاصة بها عليه ان يختار منهم المادة التي سوف يرسل الواجب الخاص بها.

بعد ذلك يبدأ الطالب فيرفع ملف الواجب على المنصة، وبعدها يقوم بالضغط على أيقونة متابعة.

لابد من الضغط على تفعيل كل مرئي حتى يستطيع المعلمين من رؤيته.

سوف يتم ارساله للمنصة مرة أخرى يراها المعلم ويقوم بتصحيحه.

معرفة حالة الواجب المدرسي على المنصة

يريد الطالب بعد إرسال الواجبات معرفة الحالة الخاصة بالواجب المنزلي الذي قام بحله وإرساله للمنصة، ويتم هذا من خلال هذه الخطوات:

يقوم الطالب بالدخول للمنصة أولًا وإجراء خطوات تسجيل الدخول.

من خلال القائمة الرئيسية يضغط الطالب على كلمة “التعيين”.

أو من خلال قائمة إحصائيات الإنجاز يتم اختيار خيار المهمة.

بعد ذلك سيتم عرض جميع أعمال الطلاب.

من خلال هذه الأعمال يمكن طالب الضغط على العمل الذي اريد عرض حالته.

ومنها يتاح للطالب إكمال واجباته المدرسية أو الواجب المنزلي أو رؤية التصحيحات والملاحظات التي تركها المعلم للطالب.







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