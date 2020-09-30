كيف ادخل الدرس عبر تيمز

يبحث الكثير من الطلبة والطالبات في المملكة العربية السعودية عن إجابة سؤال كيف ادخل الدرس عبر تيمز، حيث يمكنك الولوج من خلال مايكروسوفت تيمز إلى دروس منصة مدرستي التعليمية التفاعلية.

منصة مدرستي

تم إنشاء منصة مدرستي التفاعلية في المملكة العربية السعودية في عام 2020 الموافق بالهجري 1441/ 1442 حيث تم إنشاؤها ضمن مبادرة مدرستي في بيتي وهذا لأن التعليم تم توقيفه في المدارس نتيجة انتشار مرض الكورونا، ومن ثم تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تحافظ على صحة المواطنين.

ومن ضمن هذه الإجراءات إنشاء منصة مدرستي التعليمية التي تساعد الطلاب على الحصول على العلمية الدراسية واليوم الدراسي بشكل كامل وصحيح من خلال الإنترنت أثناء الجلوس في المنزل وفقًا لساعات معينة وجدول دراسي به حصص مختلفة مقسمة وموزعة على مدار الفترة الصباحية أو المسائية.

يقوم الطلاب بتسجيل الدخول إلى المنصة من خلال الإنترنت بحساب رسمي وشخصي خاص بالطلبة فقط يحمل الاسم الكامل والصحيح له لأنه بمثابة حضور رسمي في المدرسة حيث يقوم المعلمين برفع الدروس وشرحها على المنصة في مواعيد محددة على جميع الطلاب الحضور فيها.

مشكلة توقف منصة مدرستي

لأن المنصة تعتبر منصة جديدة تحت التجريب ولم يمر على إنشائها عدة أشهر فإن أي موقع إلكتروني على الإنترنت أو منصة تعليمية بشكل عام فهي قد تواجه مجموعة من المشكلات في بداية الأمر، وهذا لأن الأعداد التي تدخل على المنصة بشكل يومي كبيرة جدًا من جميع المراحل الدراسية.

وقد نبهت المملكة العربية السعودية وبالتحديد وزارة التعليم عن هذا الأمر وأعطت علم للطلب بأن المنصة سوف تتوقف ولم يستطيع الطالب حينها أن يقوم بحضور الدروس من خلالها أو الواجبات وغيره من خدمت المنصة بشكل عام.

قالت أيضًا أن هذه المشكلة سوف يتم حلها قريبًا وفي وقت قريب جدًا سوف يستطيع الطلبة حضور الدروس واستخدام خدمات المنصة من خلال المنصة نفسها، ولكن لم تتوقف الدروس والعملية التعليمية بالتأكيد بل يمكن للطلبة حضور الدروس والمحاضرات من خلال برنامج تيمز على الإنترنت.

تحميل برنامج تيمز

قبل التعرف على إجابة سؤال كيف ادخل الدرس عبر تيمز بعيدًا عن منصة مدرستي لابد أن نتعرف أولًا على طريقة تحميل هذا البرنامج، لأنه حتى ندخل إلى الدرس من خلال مايكروسوفت تيمز لابد أن يكون البرنامج متوفر لدينا على الجهاز الخاص بنا، ويمكن تحميله من خلال هذه الخطوات:

أولًا التأكد من وجود اتصال بالإنترنت بسرعة وجودة كافية لتحميل تطبيق على الجهاز.

فتح متجر تطبيقات مايكروسوفت.

اختيار النسخة التي تتوافق مع الجهاز الخاص بك، حيث هناك نسخ متنوعة لجميع إصدارات الويندوز، 7 و8 و10.

بعد تحديد النسخة قم بالضغط على زر التحميل DOWNLOAD.

انتظر فترة قصيرة من الوقت حتى يكتمل تحميل البرنامج على الجهاز.

بعد انتهاء التحميل قم بالضغط على الأيقونة الخاصة به من قائمة التنزيلات الخاصة بجهازك.

ابدأ في فتح البرنامج وتسجيل الدخول بحسابك الشخصي.

رابط تحميل برنامج مايكروسوفت تيمز

حتى لا يحدث اختلاط بين البرامج وبعضها وتقوم بتحميل تطبيقات وبرامج مضر بجهازك أو لا تفسد في هدفك الأساسي وهو مشاهدة الدروس من خلال مايكروسوفت والتي تعرض على منصة مدرستي أثناء على المنصة نفسها، فإنه يمكنك أن تقوم بالضغط على رابط التحميل من هناوسوف تنتقل مباشرةً إلى الصفحة.

هذه الصفحة هي الموقع الرسمي والخاص برامج المايكروسوفت جميعها، ومنها سوف تجد أنه أمامك اختيار التحميل سواء كان على جهاز حاسب آلي شخصي أو إصدار الهواتف المحمولة لأن لكل جهاز إصدار ونسخة خاصة به.

تسجيل الدخول على برنامج مايكروسوفت

حتى يستطيع الطالب معرفة مشاهدة الدروس عبر برنامج مايكروسوفت تيمز لابد أن يكون لديه حساب شخصي على البرنامج، ويتم التسجيل من خلال الخطوات التي يذكرها موقع المواطن كالتالي:

أولًا بعد تحميل البرنامج وتشغيله يتم فتح البرنامج.

الضغط على كلمة تسجيل الدخول للطالب.

قم بإدخال الحساب الشخصي الخاص بك على منصة مدرستي.

إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح.

الضغط على زر التالي.

ومن ثم يكون تم فتح حسابك الشخصي على منصة مدرستي ولكن من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز والتي من خلاله سوف تحضر جميع الدروس الخاصة بجدولك.

كيف داخل الدرس عبر تيمز بدون منصة مدرستي

حتى يستطيع الطالب مشاهدة جميع الدروس ولا يقوم بتفويت حصة واحدة يمكنه أن يتبع هذه الخطوات من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، وهي:

على الطالب أولًا أن يقوم بفتح برنامج مايكروسوفت تيمز من على جهازه الخاص.

تسجيل الدخول من خلال حسابه الشخصي الخاص بمنصة مدرستي.

بعد فتح الحساب الشخصي بنجاح قم بالاتجاه نحو اللوحة الخاصة بتميز وتجدها في الصفحة الرئيسية للموقع.

في هذه القائمة سوف يظهر لك جميع الدروس التي يقوم برفعها وشرحها المعلم على منصة مدرستي.

من هذه القائمة قم باختيار الدرس التي تريد حضوره من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز والمعروض بالفعل على منصة مدرستي.

بعد اختيار الدرس سوف تجد بجانب اسم المادة كلمة انضمام للدرس قم بالضغط عليها.

وبعد ارسال طلب الانضمام يقوم المعلم نفسه بالقبول والموافقة على دخول الطالب للمنصة.

ومن خلال برنامج مايكروسوفت تيمز أيضًا يمكنك متابعة جميع الحصص التي يرفها المعلم على المنصة.

مثل منصة مدرستي تمامًا يكون الطالب وكأنه أمام المعلم ويتفاعل ويتشارك مع المعلم والطلاب.

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