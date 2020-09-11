كيف ادخل منصة مدرستي بالجوال .. إثبات حضور عبر الجوال

كيف ادخل منصة مدرستي بالجوال

تقوم الطلبة بشكل متكرر بالسؤال عن كيف ادخل منصة مدرستي بالجوال، حيث أن الهواتف أصبحت منتشرة في متناول يد جميع الطلبة، وبالتالي يريدون الانتفاع بالهاتف والدخول على منصة مدرستي.

مدرستي في بيتي

في ظل انتشار وباء الكورونا في الفترة السابقة والتي تعتبر من بدايات عام 2020 تم توقيف العديد من المعاملات والخدمات والدراسة بشكل شبه كامل في المملكة العربية السعودية بل وفي العالم أجمع، ولكن من المتعارف عليه أن المملكة العربية السعودية تشجع التعليم وتبادر في إدخال الجديد والمطور في العملية التعليمية.

وبالتالي فهي لا تريد توقف عملية الدراسة بشكل كامل، وفي نفس الوقت لا تريد تعريض حياة أبنائها للخطر، وبالفعل تم إطلاق حملة مدرستي في بيتي حيث تم من خلالها إطلاق منصة مدرستي التعليمية للتعليم عن بعد من خلال الإنترنت، حيث يكون الطالب في منزله متلقيًا اليوم الدراسي بشكل كامل متكامل.

منصة مدرستي التعليمية

تم إطلاق هذه المنصة من قبل وزارة التعليم التابعة لحكومة المملكة العربية السعودية كما سبق وقلنا من قل هذا تم من خلال مبادرة مدرستي في بيتي التي تم إنشاؤها في ظل مواجهة الكورونا والقضاء على الفيروس حيث ينتشر في التجمعات والأماكن المزدحمة.

ومن خلال هذه المنصة يقوم المعلمين بنشر المواد الدراسية والمقررات الخاصة بهم من خلال السير على جدول زمني يتم وضع فيه حصص دراسية على مدار اليوم الدراسي للفترة الصباحية أو المسائية، حيث يتم تقسيم اليوم في المنصة على المراحل الدراسية الثلاثة الابتدائي والمتوسطة والثانوية أيضًا.

يقوم الطالب بمعرفة جدوله الخاص بالحصص ومن ثم الحضور مع الالتزام بالشروط والمواعيد في الوقت التي يتم تحديده من قبل المنصة، ومن ثم الاستماع إلى الدرس وحل الواجبات وإرسالها مرة أخرى للمعلم كي يقوم بتصحيحها ومعرفة تقييم ومستوى الطالب على مدار العام الدراسي.

لم تعتبر منصة دراسية فقط بل هي تلزم جميع الطلبة الحضور عليها في أوقات الحصص والاختبارات بل يتم رصد حضور وغياب الطلب ومعاقبة الطلاب على الغياب ويتم خصم درجات من أعمال السنة مقابل الغياب المتكرر، بالإضافة إلى وجود مكافآت للطلبة الملتزمين والمهذبين.

فهي تشبه اليوم الدراسي بشكل مماثل تمامًا لليوم الدراسي في الفصل داخل المدارس من جميع الأمور من الحصص والالتزامات وزي المدرسة والواجبات وغيره.

تسجيل الدخول لمنصة مدرستي

قبل التعرف على إجابة سؤال كيف ادخل منصة مدرستي بالجوال لابد ان نعرف أولًا على الطريقة الصحيحة لتسجيل الدخول للمنصة، فلا يمكن للطالب أن ينتفع بالمنصة سوى حين تسجيل الدخول وجود حساب شخصي له على المنصة، ويتم من خلال هذه الخطوات:

يتم تسجيل الدخول إلى المنصة من خلال تطبيق توكلنا.

قم بتحميل التطبيق على هاتفك واتبع الخطوات.

قم بالدخول إلى حسابك الخاص بتطبيق توكلنا.

قم بالضغط على خيار حسابي سوف تظهر لك قائمة من الخيارات قم بالبحث عن خيار بيانات منصة مدرستي وقم بالضغط عليه.

قم بإدخال كلمة المرور واسم المستخدم بشكل صحيح والتأكد منهم مرة أخرى.

إدخال رقم الهاتف وسوف تأتيك رسالة نصية لها كود التحقق.

إدخال الكلمة التي قد جات لك في الرسالة ومن حينها سوف يتم تفعيل الحساب بشكل صحيح ورسمي.

بعد ذلك يمكنك التوجه نحو منصة مدرستي والدخول إليها باستخدام كلمة المرور واسم المستخدم التي حصلت عليهم من تطبيق توكلنا.

وبالتالي أنت تستخدم المنصة من خلال حساب رسمي وخاص بك يمكنك من خلاله مشاهدة الحصص والاختبارات.

كيف ادخل منصة مدرستي بالجوال

ولأن الهواتف أصبحت منتشرة الآن أكثر من استخدام الأجهزة الأخرى والكمبيوتر وغيره فإنك يمكنك كطالب تريد الاستفادة من المنصة أن تقوم بالدخول لها من جوالك المحمول في أي مكان من خلال الخطوات التي يذكرها لنا موقع المواطن في النقاط التالية:

أولًا يبدأ الطالب بفتح قائمة التطبيقات الخاصة بالهاتف.

قم بالذهاب إلى تطبيق محرك البحث الخاص بك سواء كان جوجل كروم أو غيره.

في أعلى صفحة البحث قم بإدخال رابط منصة مدرستي التعليمية والبحث مباشرةً.

إذا كنت لا تمتلك رابط صحيح ومؤكد للمنصة قم بالبحث عن منصة مدرستي التعليمية.

بعد الدخول إلى المنصة قم بالضغط على كلمة تسجيل التي سوف تراها في أعلى الصفحة الرئيسية للمنصة.

بعد ذلك سوف تطلب منك المنصة مجموع من البيانات لإتمام عملية التسجيل قم بإدخالها كاملة وبشكل صحيح.

قم باختيار التسجيل من خلال حساب مايكروسوفت.

ثم الضغط على كلمة تسجيل ومن حينها سيكون لديك حساب شخصي خاص بك على المنصة للاستفادة من خدماتها سواء كنت طالب أم معلم.

تسجيل الحضور من الجوال على منصة مدرستي

من خلال الهاتف أيضًا يمكنك أن تقوم بإثبات وتسجيل حضورك للحصة حتى لا تعاقب على هذا، ويتم هذا من خلال هذه الخطوات:

أولًا الذهاب إلى قائمة التطبيقات والدخول على محرك البحث الخاص بهاتفك.

البحث عن منصة مدريتي والدخول إلى الصفحة الرئيسية.

الضغط على كلمة تسجيل الدخول بحسابك الشخصي.

من القائمة الرئيسية قم باختيار أمر جدولي.

سوف يظهر للطالب جدول يحتوي على الحصص المقررة للطالب في اليوم.

في كل حصة في الجدول نجد بجانبه زر خاص بالحضور قم بالضغط على هذا الزر لتفعيل الحضور.

وبالتالي وبإتباع هذه الخطوات يكون الطالب قد أثبت حضوره في هذه الحصة وتم تسجيلها لدى المعلم في قائمة رصد الغياب التي قوم بها كل حصة.

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