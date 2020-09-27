كيف اعرف اني حامل من اول اسبوع

منذ أن يحدث التزاوج تبدأ المرأة في السؤال المتكرر لها كيف اعرف اني حامل من اول اسبوع حيث يحدث للمرأة مجموعة من الأعراض والعلامات المختلفة والتي تدل على حدوث الحمل.

حدوث الحمل

عملية حدوث الحمل داخل جسم المرأة تحدث على مجموعة من المراحل، والتي تتم من خلال أولًا البويضات النشطة، حيث أنه كل شر يقوم المبيض بإنتاج عدد من البويضات، حيث تكون البويضات داخل المبيض تنمو وتنشط وعند نموها ونشاطها المحدد يقوم المبيض بالانفجار وخروج البويضات من غشاء المبيض.

تتجه هذه البويضات إلى قناة فالوب وتمكث تنتظر الحيوان المنوي وهنا تنتهي مرحلة الإباضة وتبدأ مرحلة التخصيب بقدوم الحيوان المنوي وهي بداية المرحلة الثانية، يندمج الحيوان المنوي مع البويضة النشطة ويقوم بتخصيبها ومن ثم تتجه وهي مخصبة نحو الرحم وتصل بعد حوالي ثلاث أو أربع أيام.

بعدما تصل إلى الرحم تقوم بالالتصاق وتبدأ في الانقسام ويبدأ حينها الجنين في النمو، ويبدأ إفراز هرمون الحمل بمجرد التصاق البويضة في جدار الرحم وتبدأ العلامات والأعراض في الظهور بشكل تدريجي بدءًا من نزيف الانغراس او التصاق البويضة في الرحم مع الشعور ببعض الآلام.

مراحل فترة الحمل

قبل التعرف على إجابة سؤال كيف اعرف اني حامل من اول اسبوع لابد أن نتعرف على المراحل التي تنقسم لها مرحلة الحمل كاملة، وبالتالي فإن مرحلة الحمل كاملة هي تسعة أشهر، هذه الفترة تنقسم إلى ثلاث مراحل، كل مرحلة تتميز بشكل وحجم للجنين ولها مجموعة خاصة بها من الأعراض والعلامات.

المرحلة الأولى وهي الثلاثة أشهر الأولى وكل شهر به أربع أسابيع وبالتالي فإن المرحلة الأولى 12 أسبوع كاملة، وتكون فيها الأعراض شديدة وتشعر بها المرأة بشكل كبير لأنها الفترة الأولى لها، أما المرحلة الثانية فهي الثلاثة أشهر الثانية ومثل الفترة السابقة 12 أسبوع كاملة وهكذا.

أما المرحلة الثالثة وهي الثلاث شهور الأخيرة والتي يكون فيها الجنين جاهز للولادة من الشهر السابع حيث يحدث في غضون هذا الشهر الولادة المبكرة.

كيف اعرف اني حامل من اول اسبوع

حتى يتم التعرف على نتيجة الحمل من الأسبوع الأول فإن هناك مجموعة من الأعراض تظهر على المرأة تشير بحدوث الحمل،

تغيرات الثدي: في هذه الفترة سوف تجد المرأة تغير في شكل وحجم الثدي ويصبح أكثر ليونة وتلاحظ أن حلمات الثدي أصبحت داكنة بعض الشيء وأكثر اسمرارًا.

في هذه الفترة سوف تجد المرأة تغير في شكل وحجم الثدي ويصبح أكثر ليونة وتلاحظ أن حلمات الثدي أصبحت داكنة بعض الشيء وأكثر اسمرارًا. نزيف الانغراس : من أول العلامات التي تحدث، وهو عبارة عن نزول بعض من قطرات الدم البسيطة نتيجة التصاق البويضة في جدار الرحم مع الشعور ببعض الآلام.

: من أول العلامات التي تحدث، وهو عبارة عن نزول بعض من قطرات الدم البسيطة نتيجة التصاق البويضة في جدار الرحم مع الشعور ببعض الآلام. اضطرابات الشهية : تشعر المرأة في هذا الأسبوع الأول من الحمل بانفتاح شديد في الشهية مما يجعلها تتناول كميات وحصص كبيرة من الطعام على فترات متقاربة.

: تشعر المرأة في هذا الأسبوع الأول من الحمل بانفتاح شديد في الشهية مما يجعلها تتناول كميات وحصص كبيرة من الطعام على فترات متقاربة. كثرة التبول : وهذا يحدث نتيجة حدوث اضطرابات في إفراز هرمونات الحمل.

: وهذا يحدث نتيجة حدوث اضطرابات في إفراز هرمونات الحمل. التعب والإجهاد : ويكون هذا نتيجة الارتفاع في هرمون البروجستيرون في الجسم ما يجعل المرأة تشعر بالتعب والإجهاد والرغبة في النوم لساعات طويلة تصل إلى 16 ساعة في اليوم.

: ويكون هذا نتيجة الارتفاع في هرمون البروجستيرون في الجسم ما يجعل المرأة تشعر بالتعب والإجهاد والرغبة في النوم لساعات طويلة تصل إلى 16 ساعة في اليوم. اضطرابات التذوق : حيث تشعر المرأة بتغيرات واضطرابات في حاسة التذوق وتغير مذاق المأكولات.

: حيث تشعر المرأة بتغيرات واضطرابات في حاسة التذوق وتغير مذاق المأكولات. غثيان الصباح : وهو عبارة عن الرغبة في القيء.

: وهو عبارة عن الرغبة في القيء. تأخر الدورة: انقطاع الطمث أو تأخرها عن موعدها من أول العلامات الي تحدث بعد الشعور بنزيف الانغراس.

أعراض أخرى للحمل

بجانب هذه الأعراض والتي تم التحدث عنها هناك أعراض أخرى تحث ولكن بعد فترة من الأسبوع الأول أي خلال الحمل نفسه والتأكد من حدوثه بالفعل، ومنها:

الإمساك.

حدوث انتفاخ في البطن.

حموضة في المعدة.

تقلصات وتشنجات في الرحم وأسفل الظهر.

احتقان في الأنف.

اضطرابات في المزاج.

حدوث تغيرات في الشهية تجاه الطعام.

الشعور بالصداع.

الدوخة والدوار.

نصائح للمرأة الحامل في الأسبوع الأول

بعد التأكد من الحمل وحدوثه فإن هناك مجموعة من النصائح يجب السير عليها للحفاظ على الحمل وتثبيت الجنين، ومنها يذكر موقع المواطن:

لابد من المتابعة الدورية مع طبيب.

الاهتمام بتناول حبوب الفوليك أسيد لأنها هامة جدًا للمرأة الحامل ويتم هذا تحت إشراف الطبيب.

الابتعاد والتوقف نهائيًا عن التدخين لأنه من أخطر الأشياء على الجنين حيث يؤدي إلى حدوث تشوهات وعيوب خلقية في الجنين داخل رحم الأم.

تجنب للتدخين السلبي أيضًا لأنه له المخاطر والأضرار التي تعود على المرأة المدخنة.

تجنب التعرض إلى الكيماويات والمبيدات حيث تؤثر أيضًا على الأجنة.

الاهتمام بالسير على نظام غذائي صحي متكامل لنمو الجنين.

عدم بذل مجهود كبير فوق طاقة المرأة الحامل، ومحاولة أخذ قسط كافي من الراحة والنوم.

النظام الغذائي الجيد للمرأة الحامل

النظام الغذائي من أكثر الأشياء الهامة والضرورية لصحة المرأة الحامل والجنين، ولذلك لابد من الحرص على هذه الأشياء:

الحرص على تناول وجبة الإفطار كاملة ومتنوعة.

الاهتمام بتناول الألياف في الوجبات الغذائية.

الإكثار من تناول الفاكهة والخضروات الطازجة كوجبات خفيفة في وسط الوجبات الرئيسية.

لابد من التقليل أو يستحسن الابتعاد نهائيًا عن الأجبان واللحوم المصنعة.

الابتعاد عن الكحوليات.

عدم الإفراط في تناول المشروبات التي تحتوي الكافيين.

الحرص على تناول المياه والمشروبات والعصائر الطازجة.

التقليل من الوجبات السريعة.

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