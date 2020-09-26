كيف اعرف ان البويضه انفجرت وتلقحت

من أكثر الأسئلة شيوعًا عند المرأة المتزوجة هو كيف اعرف ان البويضه انفجرت وتلقحت، حيث هناك مجموعة من الأعراض تشعر بها المرأة في هذه الحالة، والتي تشير إلى حدوث الحمل.

عملية الإباضة

عملية الإباضة أو التبويض هو عبارة عن عملية حيوية تحدث لجميع السيدات والفتيات البالغة في موعد محدد من كل شهر، وتكون هذه العلمية عبارة عن خروج عدد من البويضات أنشطة والسلمية من المبايض، حيث يتم خروج هذه البويضات عندما تكون ناضجة وسليمة وصحيحة قادرة على التلقيح.

تكون هذه البويضات نشطة ومتجهة نحو قناة فالوب بعد خروجها من المبيض فورًا، وتمكث في هذه القناة حوالي من 12 إلى 24 ساعة، في هذه الفترة ينصح بإقامة العلاقة الحميمة مع الزوج حيث تدخل الحيوانات المنوية السليمة لجسم المرأة أيضًا وتتجه نحو قناة فالوب لتجد البويضة النشطة منتظرة.

في حالة عدم دخول الحيوان المنوي وعدم إقامة العلاقة بين الزوجة والزوج في هذه الفترة قد تتجه البويضات النشطة هذه إلى الرحم وتتجمع في دم طمث وتنزل على هيئة الدورة الشهرية للمرأة كل فترة، وهذا ما يحدث لجميع السيدات والفتيات في حالة الزواج يحدث حمل وفي حالة عدم الزواج تنزل الدورة الشهرية.

عملية الإخصاب

وهي العملية التي تحدث بعد مرحلة الإباضة، ففي المرحلة السابقة تحدثنا عن انفجار المبيض وخروج البويضات إلى قناة فالوب وتمكث في انتظار الحيوان المنوي، ومن ثم تحدث عملية الإخصاب وهي التي تحدث بين الحيوان المنوي السليم والبويضة النشطة، والتي تستغرق حوالي 24 ساعة في جسم المرأة.

بعد انتهاء عملية التخصيب تتجه البويضة المخصبة من الحيوان المنوي إلى الرحم وتستغرق هذه الرحلة حوالي من ثلاثة إلى أربع أيام، وحين الوصول إلى الرحم تقوم البويضة المخصبة بالانغراس أو الالتصاق في جدار الرحم ومازالت البويضة مستمرة في الانقسام وبعد ذلك يبدأ هرمون الحمل في الظهور في جسم المرأة.

ويظهر هذا الهرمون في دم المرأة والتي يشير إلى وجود الحمل، وبعد زرع البويضة في الرحم تبدأ المشيمة في النمو وهي الجزء المسؤول عن تغذية الجنين لذلك هو من يظهر أولًا ومن ثم يبدأ الجنين في الظهور.

كيف اعرف ان البويضه انفجرت وتلقحت

وإلى الآن قد جئنا إلى السؤال المتكرر التي تسأله الكثير من السيدات، ففي خلال المرحلتين السابقتين التي تم الحديث عنهم فإن هناك بالفعل مجموعة من الأعراض والعلامات التي تظهر على المرأة لأن هذا ليس بهين بل يحدث مجموعة من الاضطرابات والخلل في الوظائف والهرمونات.

وبالتالي فإن انفجار وتلقيح البويضة بشكل صحيح وسليم وناجح يؤدي إلى ظهور هذه الأعراض التي يذكرها موقع المواطن كالتالي:

من أول علامات تلقيح البويضة وانغراسها حدوث ما يعرف بنزيف الانغراس وهو عبارة عن نزول دم خفيف من الرحم مع الشعور بألم شديد في الرحم.

الشعور بتعب شديد وإجهاد وعدم القدرة على بذل مجهود.

ملاحظة وجود تورم في الثديين مع الشعور بألم مصاحب للورم.

التعرض إلى الغثيان والرغبة في القيء.

الرغبة في التبول بكثرة عن العادي على فترات متقاربة.

الامتناع عن بعض الأطعمة مع الرغبة في تناول أطعمة أخرى وبشكل مفرط.

وجود انتفاخات في البطن.

وجود اسمرار وسواد في الحلمات الثدي والتي تعرف بالهالة.

علامات وأعراض فشل تلقيح البويضة

إذا لم يتم تلقيح البويضة لعدة أسباب منها عدم وجود حيوانات منوية أو عدم إقامة العلاقة مع الزوج، أو كان على سبيل المثال هناك خلل في الحيوان المنوي نفسه فإن البويضة تذهب إلى الرحم بدون تلقيح أو تخصيب وبالتالي تحدث الدورة الشهرية، فالعارض الوحيد لعدم حدوث التلقيح هو نزول الطمث.

وللطمث مجموعة من الأعراض يمكن للمرأة معرفتها حتى لا تخلط بينها وبين أعراض التلقيح، وهي:

انتفاخ البطن.

تقلصات وتشنجات.

تصلب الثدي.

الشعور بالجوع.

صداع في الرأس.

آلام في العضلات.

ألم في المفاصل.

تورم اليدين والقدمين.

بقع على الجلد.

زيادة الوزن.

الإمساك أو الإسهال.

التوتر أو القلق.

الاكتئاب.

البكاء.

عدم القدرة على النوم.

تقلب المزاج.

حب العزلة.

الغضب.

النسيان.

فقدان التركيز الذهني.

الشعور بالتعب.

معرفة وقت التبويض وانفجار البويضة

بعد معرفة إجابة سؤال كيف اعرف ان البويضه انفجرت وتلقحت فإنه هناك أمر هام لابد على المرأة معرفته حتى يتم التلقيح بشكل صحيح وسليم، وهي معرفة وقت التبويض وبالتالي فإن عملية الإباضة تحدث في اليوم الرابع عشر من الدورة الشهرية، ويتم حساب هذه المدة من اليوم الأول لنزول الطمث.

ومن ثم بعد 14 يوم يبدأ التبويض لتجهيز الدورة الشهرية الأخرى، في حالة إن لم يحدث حمل ويتم تلقيح البويضة.

أعراض الحمل بعد التلقيح

وبعد نجاح عملية التلقيح والشعور بعلامات نجاح العملية وانغراس البويضة بشكل كامل وصحيح تبدأ أعراض الحمل في الظهور من أول انقطاع الدورة الشهرية، ويعتبر هذا أول الأعراض التي تحدث للمرأة الحامل ومن ثم تحدث مجموعة أخرى من الأعراض ومنها:

تلاحظ المرأة وجود إفرازات مهبلية تحتوي على القليل من الدم أو لونها يكون وردي.

الشعور بألم خفيف أسفل البطن والظهر.

بعد فترة تبدأ المرأة في ملاحظة نزول إفرازات مخاطية كثيرة في تلك الفترة.

الشعور بألم في الثدي مشابه تمامًا لألم ما قبل الدورة الشهرية.

الشعور بالإرهاق والتعب والإجهاد.

الشعور بصداع متواصل نتيجة ارتفاع تدفق الدم في الجسم.

وجود ارتفاع بسيط في درجة الحرارة.

الرغبة في التبول بشكل متكرر.

الغثيان الصباحي.

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