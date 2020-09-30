كيف تحمي حسابك على إنستجرام ؟

المواطن - الرياض

وجه المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، مجموعة من الإرشادات لحماية حساب المستخدم في منصة إنستجرام.

وأوضح الأمن السيبراني، في بيان عبر “تويتر”، طريقة تفعيل التحقق وكذلك طريقة تغيير الحساب إلى حساب خاص.

وشدد المركز على اتباع ما يلي:

– اختيار كلمة سر قوية ومختلفة عن كلمات السر التي تستخدماها في أماكن أخرى على الانترنت.

– تجنب كتابة معلومات شخصية في النبذة التعريفية عن الحساب مثل رقم الجوال أو البريد الالكتروني أو مكانك الجغرافي أو حساباتك في منصات التواصل الاجتماعي الأخرى.

– تسجيل الخروج من إنستجرام عند استخدام جهاز كمبيوتر أو هاتف تشاركه مع أشخاص آخرين.

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