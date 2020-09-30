كيف نحافظ على البيئة من التلوث

ما أجمل البيئة النظيفة جملة نحث الأفراد والأطفال على التعامل على أساسها لذلك دائمًا نبحث عن حل لسؤال كيف نحافظ على البيئة من التلوث كما أننا نريد أن نعرف دور الأفراد ودور المؤسسات في الحفاظ على البيئة.

ما هو التلوث

أوضح موقع المواطن أن التلوث هو بمثابة ظهور شيء مضر جدًا بداخل البيئة التي يعيش بها الإنسان من أمثلة الأشياء المضرة التي تلوث البيئة هي الطاقة الإشعاعية أو الحرارية أو مواد مضرة مثل الرصاص وغيرها.

كما أن التلوث الذي يحدث في الطبيعة من الصعب التخلص منه بعد حدوثها ولكن من الممكن تقليل نتائجه ومخاطرة على الإنسان ولكن التلوث موجود في البيئة ولا يمكن إزالته بشكل نهائي.

أنواع التلوث

قبل التعرف على إجابة سؤال كيف نحافظ على البيئة من التلوث لابد من التعرف على أنواعه من أجل البحث عن إجابة تخص كل نوع:

تلوث الماء.

تلوث الهواء.

تلوث الأرض.

التلوث الضوضائي.

والتلوث الحراري.

التلوث الإشعاعي.

طرق الحافظ على البيئة من التلوث

هذه هي أفضل إجابة على سؤال كيف نحافظ على البيئة من التلوث لأنها تبين دور كل من المؤسسات الصناعية في حماية البيئة من التلوث ودور الأفراد أيضًا من خلال التالي:

دور الصناعة في حماية البيئة من التلوث

لابد على كل مالك لمصنع أن يحدد ما إذا كان يندرج تحت مصدر تلوث ثابت أي أن مصنعه ثابت في موقعه ويومياً يطلق نفايا تلوث البيئة وبالتالي فإن من الممكن أن يتم تركيب مرشحات على فوه المدخان الخاصة بالمصنع لترشيح العوادم الصادرة منه.

كما يجب أن يحدد أيضًا مالك مصدر التلوث أن يحدد نوع التلوث الناجم عنه إما تلوث كيماوي أو نفايا عضوية أو غير عضوية.

أما إذا كان مصدر التلوث غير ثابت أي أن من الصعب بل مستحيل ترشيح نفاياته وعوادمه مثل المنازل وأيضًا يجب تحديد نوع التلوث الناتج عن المنازل إما تلوث كيماوي أو تلوث غير عضوي.

كيفية التعامل مع الملوثات

إذا كان مصدر التلوث ثابت فيمكن أن نخفض من حده التلوث الذي ينتج عنه للبيئة من خلال تقليل نسب المواد التي تدخل في الصناعة التي يقوم بها وتكون من أكثر المواد التي تنتج عواد ملوثة بالإضافة إلى التخلص من تلك العوادم بطريقة سليمة.

دور الحكومة في معالجة التلوث

بعض الدول المتقدمة طورت في مجال الحد من التلوث وخاصة تلوث الماء حيث أنها شريان الحياة وبالتالي فإن هذه الدول قامت بوضع آلات متطورة في الماء عمل على تنقيه الماء من أي عوادم تطلق في الماء من المصانع حفاظًا على نقاء الماء وحماية الكائنات البحرية.

كما أن جميع الحكومات من أجل أن تخفض نسب التلوث قامت بوضع سياسات وقوانين تحمي البيئة من التلوث وتعمل على اتباعها من قبل المواطنين بشكل صارم جدًا حيث أن من ضمن القوانين وضع ضريبة عالية على المصانع التي هي سبب في التلوث بفعل المواد التي تقوم بتصنيعها.

كما يوجد لائحة يتم السير وفق تعليماتها والتي تطبق الحد الأقصى لنسب التلوث في البيئة مع إلزام تلك لمصانع التي هي مصدر للتلوث على وضع أجهزة متطورة تعمل على تنقية الهواء المنبعث من تلك المصانع.

كيفية التعامل مع الملوثات الزراعية

المبيدات الحشرية هي من أقوى مصادر تلوث الهواء والتربة بمعني أن تناثر هذهالمبيدات في الهواء تلوثه كما أن سقوطها على التربة وهي تحتوي على مواد تتسرب إلى الترب والماء هذه المواد لم تتحلل بسهولة بل تأخذ مدة طويلة جدًا قد تصل إلى سنوات طويلة.

ولكن لم تقف الحكومات مكتوفة الأيدي على هذا التلوث الذي يصيب الهواء والتربة والماء بل وضعت أجهزة ذات تقنية عالية على محطات الصرف الصحي لمعالجة تلك الماء الملوثة والتي تسرب من أراضي تم وضع المبيدات الحشرية لها.

كما قامت الحكومات بعمل أبحاث من أجل إيجاد مواد أخرى تساعد على زيادة نمو النباتات وتقتل الحشرات التي تصيب النباتات ولكنها لم تلوث البيئة.

دور الأفراد في الحفاظ على البيئة

على الفرد الاعتماد على تطبيق مواد متعددة الاستخدام لأكثر من مرة مثل المواد الزجاجية مثل قارورة المياه المصنوعة من الزجاج وأيضًا المعلبات الزجاجية كما يتم الاستغناء عن استخدام المواد البلاستيكية.

يمكن على الفرد أن يستخدم زجاجات كبيرة لأنواع المشروبات لبقاها لفترة طويلة تحت الاستخدام بدلاً من شراء عبوات صغيرة بشكل يومي وبالتالي يزيد استهلاك العبوات والتي تحتاج لإعادة تدوير وينبعث منها ملوثات للبيئة.

على الشخص لأن يقلل من نسب استعماله للمنتجات الورقية مثل شراء المناديل والكتب والاستعانة بالكتب الإلكترونية والمناديل القماشية التي يتعدد استخدامها.

يجب الابتعاد عن شراء مواد يدخل في تكوينها زيت النخيل لأن هذا الزيت يتطلب التخلص من أشجار النخيل بكميات كبيرة من دولتي ماليزيا وإندونيسيا وجميعنا يعلم أهمية الأشجار في تنقية الهواء.

ضرورة ترشيد استهلاك الماء والكهرباء لتقليل الضغط على محطات توليد الكهرباء ورفع الماء من أجل تلبيه احتياجات الأفراد لذلك يجب غلق صنابير المياه منعًا من حدوث عملية التبخر كما يجب إزالة أسلاك الأجهزة الكهربائية من المكابس.

أثار تلوث البيئة

زيادة درجة حرارة كوكب الأرض والذي يطلق عليه ظاهرة الاحتباس الحراري والتي تتسبب في وجود غاز الميثان والذي في حالة زيادة نسبته يؤدي إلى كارثة وهي ذوبان الجليد في القطبين.

زيادة غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يساعد على حبوب اللقاح التي تطلق من بعض أنواع الزهور مما يتسبب في حدوث حساسية تصيب الإنسان في عينيه والجهاز التنفسي.

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