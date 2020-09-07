كيم جين سو يصل إلى الرياض

المواطن - مروة نبيل

وصل، قبل قليل، الكوري الجنوبي كيم جين سو إلى العاصمة الرياض، تمهيدًا لبدء مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

كيم جين سو في الرياض:

ونشر الإعلامي علي العنزي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقاطع فيديو لوصول كيم جين سو إلى الرياض، وأعرب اللاعب الكوري عن سعادته بالانضمام إلى النصر، متمنيًا التوفيق للأصفر.

وكان الفريق الكوري الجنوبي قد أعلن قبل بضعة أيام عن انتقال ظهيره الأيسر رسميًّا إلى نادي النصر دون الكشف عن تفاصيل الصفقة، علمًا بأن عقد اللاعب ينتهي معه شهر ديسمبر المقبل.

أبرز إحصائيات الظهير الكوري:

وشارك الظهير الأيسر الكوري طوال مسيرته في 208 مباريات، وسجل 12 هدفًا وصنع 22 آخرين، ويسعى لمواصلة التألق خلال تجربته الجديدة مع النصر، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

تدعيمات النصر:

ونجحت إدارة النصر في إبرام أكثر من صفقة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد، أملًا في الظهور بشكل مميز والمنافسة على البطولات المحلية والقارية.

وتمكن النصر من حسم أكثر من 10 صفقات رسميًّا استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي المقبل، ومنهم؛ عبدالعزيز العلاوي، عبدالمجيد الصليهم، عبدالله الشنقيطي، أمين بخاري، سلطان العنزي وعبدالفتاح عسيري.







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