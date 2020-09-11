لاعبة كرة قدم يابانية تشارك مع فريق للرجال يضم شقيقها

المواطن - متابعة

قررت لاعبة منتخب سيدات اليابان لكرة القدم المهاجمة وكي ناغاساتو أن تشارك كمحترفة مع فريق هايابوسا أليفن الذي يضم شقيقها غنكي، وهو فريق للهواة في مسقط رأسها كاناغاوا.

وكانت ناغاسانو قد توجت منذ تسعة أعوام بلقب كأس العالم للسيدات.

تعتزم العودة لفريقها

وتعتزم المهاجمة البالغة من العمر 33 عامًا العودة إلى فريقها شيكاغو ريد ستارز في دوري الأمريكي، مع انطلاق الموسم 2021 فور انتهاء عقد إعارتها لفريقها الشعبي، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت ناغازاتو، التي حلت بلادها أيضًا في المركز الثاني في كأس العالم 2015 وأولمبياد 2012 في حفل الكشف عن التعاقد معها: «بصراحة، كم يمكنني المساهمة بين الرجال هذا غير معروف».

وأضافت: «لكنني استلهمت حقًا من رسائل الأمريكية ميغان رابينو حول الفجوة بين الجنسين في كأس العالم، وكنت أتساءل عما إذا كان بإمكاني أيضًا إرسال رسالة إلى المجتمع».

ناشطة اجتماعية

وتعد رابينو، الفائزة بالكرة الذهبية في نسختها الأخيرة بعد تألقها في كأس العالم وقيادتها بلادها للفوز باللقب، ناشطة قوية من أجل العدالة الاجتماعية، إذ قادت المحاولات للحصول على المساواة في الأجور بين لاعبي ولاعبات المنتخبات.

وأكدت ناغاساتو أن فكرة انضمامها إلى هايابوسا أليفن، هي خطوة تأمل من خلالها أن ترسل رسالة قوية وقالت: «اعتقدت أنه يمكنني أن أظهر أن النساء يستطعن أيضًا اللعب في فريق للرجال».

وأضافت: «أريد أن أساعد في خلق مجتمع لا يوجد فيه حدود فيما يتعلق بنوع الجنس أو العرق». وأعلنت ناغاساتو أنها لا تطمح للعب مع منتخب بلادها في أولمبياد طوكيو المؤجلة العام المقبل: «لا أستطيع حقًا أن أتخيل نفسي أشارك في الألعاب الأولمبية».

يشار إلى أن ناغاساتو قد انضمت إلى شيكاغو عام 2017 وسجلت ثمانية أهداف إلى جانب ثماني تمريرات حاسمة في الدوري العام الماضي.







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