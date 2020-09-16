لا تتجاهل أسنانك عند خروج الدماء من اللثة

المواطن- محمد داوود- جدة

حذرت استشارية الأسنان الدكتورة لبنى منصور، من إهمال علاج التهابات اللثة؛ إذ إنه للأسف الكثير من أفراد المجتمع يتجاهلون العلاج ويستخدمون بعض العلاجات العشبية التي قد تساعد في إنهاء الألم وتوقف خروج الدم، ولكنها لا تعالج أساس المشكلة.

ضعف وانحسار اللثة:

ولفتت في تصريحات إلى ”المواطن”، إلى أن هناك بعض الأعراض التي تبدو واضحة لالتهاب اللثة منها حدوث التورم والانتفاخ في اللثة، احمرار اللثة باللون الداكن أو الحمراء القاتمة، خروج الدم عند غسل الأسنان أو تنظيفها بالخيط، حدوث نفس برائحة كريهة، ضعف وانحسار اللثة.

البلاك والتدخين والهرمونات:

وحول الأسباب التي تؤدي لالتهابات اللثة مضت الدكتورة منصور قال: إن هناك أسبابًا عديدة لالتهاب اللثة ومنها البلاك وهو عبارة عن طبقة سميكة من البكتيريا تتشكل على اللثة والأسنان يمكن إزالتها من خلال التنظيف اليومي بالفرشاة وخيط التنظيف وغسول الفم، وأيضًا هناك التدخين الذي يؤثر على الوظيفة الطبيعية لأنسجة اللثة، وبالتالي يصبح الفم أكثر عرضة للالتهابات، وبجانب ذلك هناك التحولات الهرمونية التي تحدث عند المرأة الحامل، وأحيانًا في أوقات الدورة الشهرية الاعتيادية، إذ يمكن لمستوى الهرمونات أن يرتفع أو يقل، وبالتالي تزداد احتمالية حدوث أمراض اللثة، لكن هذا ليس بالضرورة يعني أن الحامل سوف تتعرض لمشاكل في اللثة أو الأسنان، بل ما يعنيه ذلك هو أنه يتعيّن عليها الاهتمام أكثر على صحة الفم.

نصائح وإرشادات هامة:

وشددت الدكتورة منصور على ضرورة استخدام الفرشاة في تنظيف الأسنان بهدف منع تراكم الجراثيم على سطح الأسنان، مع استخدام الخيط السني في تنظيف الأسنان من بقايا الطعام الموجودة بين فراغات الأسنان، واستخدام غسول الفم للقضاء على البكتيريا والجراثيم داخل الفم، مع الإقلاع عن التدخين للحفاظ على نظافة الأسنان، والبعد عن أي ضغوط نفسية وعصبية، واتباع نظام غذائي صحي متوازن، وعدم الضغط أو الشد على الأسنان.

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