لبن الأم قد يحمي الأطفال من عدوى كوفيد-19

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

توصلت دراسة جديدة إلى أن لبن الأم قد يساعد في حماية الأطفال من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث وجد باحثون في معمل بالصين أنه يكافح الفيروس حتى لو لم يكن لدى الطفل أجسام مضادة.

وعلاوة على ذلك، فقد تبين أنه أكثر فعالية من حليب الحيوانات الأخرى مثل الماعز والأبقار.

وقال الفريق البحثي من جامعة بكين للتكنولوجيا الكيميائية، إن النتائج تدعم توصية منظمة الصحة العالمية (WHO) بتشجيع الأمهات المشتبه في إصابتهن أو لديهن إصابة مؤكدة بـ كوفيد-19 بمواصلة الرضاعة الطبيعية.

وقد نُشرت الدراسة على موقع bioRxiv.org العلمي وتنتظر مراجعة مزيد من الباحثين.

نتائج التجربة المذهلة على لبن الأم

وقام الفريق بتعريض خلايا الرئة والكُلى والأمعاء البشرية لـ فيروس سارس-كوف- 2، وبعد ذلك، قاموا بتحليل تأثير لبن الأم عليها ووجدوا أن الفيروس لم يرتبط بمعظم الخلايا أو يدخل إليها، وإذا دخل فلا يتمكن من عمل نسخ منه.

وخلص المؤلفون إلى أن مصل اللبن الذي يحتوي على عدة بروتينات مختلفة وله خصائص مضادة للالتهابات، مسؤول عن تعطيل وتثبيط نشاط الفيروس .

وكتبوا: بروتين مصل اللبن من لبن الأم منع بشكل فعال فيروس سارس- كوف- 2 عن طريق منع الارتباط الفيروسي والدخول للخلية وحتى التكاثر الفيروسي بعد الدخول.

إصابات فيروس كورونا

ويُذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) تجاوزت 33.5 مليون إصابة حول العالم، وتُوفي أكثر من مليون شخص بينما تعافى نحو 25 مليون شخص.

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