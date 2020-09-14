لعبة تحليل الشخصية بالاسئلة

تعتبر لعبة تحليل الشخصية بالاسئلة من أفضل الألعاب التي يمكنك من خلالها تحليل شخصيتك والتعرف على نقاط ضعفها بشكل دقيق لكي تتمكن من تنمية شخصيك وإصلاح ما بها من أخطاء.

لعبة تحليل الشخصية بالاسئلة

سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال على موقع المواطن لعبة تحليل الشخصية بالاسئلة وهي كالتالي:

ماذا تفضل أن تتزوج من شخص ذو شكل قبيح ولكن شخصيته طيبة أم تتزوج من إنسان ذو شكل جميل ولكن لا يتمتع بشخصية جيدة؟

أيهما أفضل بالنسبة لك أن تكون محاط بأشخاص لا يحبونك أم تعيش في وحدة طول حياتك؟

ما الأفضل بالنسبة لك ألا يتواجد أحد في جنازتك أم لا يتواجد أحد في يوم زفافك؟

هل تفضل أن يكون لديك اشتراك بالإنترنت أم تحب أن يكون لديك أصدقاء أيهما تفضل؟

هل تفضل ان يخونك البعض أم تفضل أن تكون أنت الخائن؟

هل يكون من الأفضل لك أن تعرف ميعاد موتك أو كيف تموت أيهما أفضل؟

إذا وضعت في اختيار بين والدك ووالدتك من تختار أمك أم أبيك؟

ما الأفضل لك تصحيح الأمور الماضية أم التنبؤ بمستقبلك؟

هل من الأفضل لك أن تحصل على حب عمرك أم تحصل على جائزة مسابقة قيمتها عشرة ملايين جنيه؟

هل يمكنك التضحية من أجل الآخرين أم تفضل أن تقضي على الآخرين مقابل أن تعيش وتنقذ حياتك من خطر محقق؟

أسئلة اختبار الشخصية اعرف مدى عصبيتك

أختبر عصبيتك من خلال أهم أسئلة اختبار العصبية وهي كالتالي:

ما رد فعلك عندما يقدم لك مسئول مطعم وجبة لا تعجبك؟

سوف تقوم برميها على المسئول وقلب الطاولة.

ستوبخ العامل وتطلب مدير المطعم.

سوف تطلب بهدوء تبديلها بأخرى.

ستتناولها فمن الممكن أن تكون جيدة.

ماذا تفعل إذا اطريت إلى الذهاب لزفاف لا تريد أن تكون متواجد به؟

سوف تجلس بطاولة جانبية ولا تتحدث مع أحد.

سوف تكون غاضب وتنتظر أن يمر الوقت كي ترحل من المكان.

ستحاول التغاضي عن ذلك وقضاء وقت في تناول الطعام.

ستتعرف على أشخاص جدد لتحاول إضاعة الوقت.

هل يسبب لك الضيق وجود صديقك بالقرب من شريكة حياتك؟

نعم سأكون غاضب جدًا.

نعم سأكون غاضب.

لا يغضبني هذا الأمر كثيرًا.

لا أغضب من ذلك مطلقًا.

ماذا تفعل إن صدمك أحد الأشخاص بسيارته من الخلف أثناء القيادة؟

سوف تضربه وتوبخه كثيرًا.

سوف توبخه بالأم.

لا تفعل شيء فحوادث السير يمكن أن تحدث لأي شخص فهذا أمر معتاد.

سوف تسأله عن حاله وتتكلم عن التفاصيل بهدوء.

هل ستغضب إذا أخبروك في العمل أنك سوف تظل في الدوام إلى العاشرة مساءً؟

نعم سوف أغضب كثيرًا.

سوف أغضب بنسبة بسيطة.

يمكن أن أغضب.

لن أغضب مطلقًا.

هل سينتابك الغضب إن علمت أن أحد أفراد عائلتك أخذ سيارتك دون علمك؟

نعم سوف أغضب كثيرًا.

أغضب بنسبة قليلة.

ربما لا أغضب.

لا أغضب مطلقًا فيمكن أن أعطيه المفتاح.

عند ذهابك لحفلة مهمة بالنسبة لك وأنت ترتدي ملابس أنيقة فوجئت بأن إطار سيارتك تم ثقبه فماذا ستفعل؟

سوف تصاب بالكآبة.

سوف تتغير انفعالاتك وتشعر بتعرق وخفقان في القلب.

سوف تشعر بالكآبة بشكل طفيف.

لا أتأثر مطلقًا مما حدث وسأظل سعيد.

قدمت طلب لرفع المعاش ثم أخبروك أنك عليك أن تنتظر شهور هل سيغضبك ذلك؟

سوف يغضبني كثيرًا.

لا أغضب كثيرًا.

هذا شيء عادي.

لا أغضب مطلقًا.

ما رد فعلك إن توقف الكمبيوتر الخاص بك وكنت تنجز عمل مهم بالنسبة لك؟

سأغضب وأضرب شاشة الكمبيوتر.

سوف أضرب الطاولة بعنف.

سوف ألفظ بألفاظ قبيحة.

لا أغضب مطلقًا فهذا شيء عادي.

هل اعتقادك عن نفسك يوحي لك بأنك عصبي جدًا؟

نعم وبكل تأكيد أنا عصبي.

نعم.

كلا ربما أكون عصبي.

لا أنا شخصية هادئة.

أسئلة اختبار الشخصية أعرف مدى صدقك

ماذا تفعل إن وجدت محفظة تحتوي على مبلغ من المال وبعض الوثائق الهامة؟

سوف تأخذ المال وتلقي بالمحفظة داخل القمامة؟

سوف تأخذ المال وتترك المحفظة لصاحبها في أي مكان.

سوف تعيد المحفظة بما يتواجد بها لصاحبها.

سوف تصرخ في الشارع بحثًا عن صاحب المحفظة.

ماذا تفعل إن نسي مسئول المطعم احتساب ثمن المشروبات التي تناولتها؟

سوف تفرح وتتمنى من الله ألا يتذكر.

لن تحاول أن تذكره بما نسيه.

سوف تذكره بثمن المشروبات التي نسي أن يحسبها.

سوف تذكر المسئول بالمشروبات وتوجه له العتاب.

إذا كان شريك حياتك لا يحاول إسعادك في علاقتك الحميمية به ماذا تفعل؟

لا تقول له شيء.

لا أكون سبب في ذلك بل أنت سبب هذا الأمر.

سوف تقول له علاقتنا جيدة ولكنها لا تكفيني.

ستقول لشريكك أن علاقته بك أصبحت سيئة.

ذهبت للسوبر ماركت لشراء احتياجاتك وحصلت من الكاشير على باقي أكثر من حقك ماذا ستفعل؟

سوف تأخذ النقود وتذهب للخارج.

سوف تأخذها وتظل.

سوف تعيد النقود الزائدة غلى الكاشير.

ستعيد النقود وتوبخ الكاشير لعدم انتباهه.

طلب صديقك جلب حذاء مناسب له من خارج البلاد ما قيمة المال الذي ستأخذه منه؟

ستأخذ ضعف الثمن لأنك أحضرته له من الخارج.

ستأخذ ثمن الحذاء إضافة للشحن.

ستطلب منه ثمن الحذاء فقط.

سوف تحضر له الفاتورة ليتأكد من الثمن.

رأيت في الشارع دراجة هوائية غير مؤمنة ماذا تفعل؟

سوف تسرقها وتهرب بها.

ستسرقها إذا كان الشارع خالي من المارة.

لا أبالي وأكمل طريقي.

أنتظر بجانبها إلى أن يأتي صاحبها ليأخذها.







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