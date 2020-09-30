لقاء ثنائي يستعرض تصدير تمور صفري بيشة إلى الهند

المواطن - حسن عسيري - أبها

أُقيم أمس الثلاثاء لقاء الأعمال الثنائي B2B بالتعاون بين غرفتي بيشة ومكة والقنصلية العامة للهند في جدة، لبحث التعاون في تصدير تمور صفري بيشة إلى الهند.

جاء ذلك بمشاركة رئيس غرفة بيشة علي الصعيري ومدير مكتب البيئة في بيشة المهندس سالم القرني والممثل التجاري الهندي بقنصلية الهند حمنه مريم خان، ورئيس الغرف التجارية الصناعية في الهند السبد إي كي ساكسينا، وبعض المسؤولين في الجهات المشاركة وعدد من المستثمرين في التمور من الجانبين السعودي والهندي.

واستعرض اللقاء الأعمال في قطاع الزراعة بشكل عام والتمور بشكل خاص، والتبادل التجاري بين الجانبين السعودي والهندي في تصدير تمور صفري بيشة، ومناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين في هذا المجال، ودراسة مدى الوصول لتوقيع اتفاقية بين غرفة بيشة ومجلس الغرف في الهند تضمن حقوق المستثمرين.

شارك الخبر