لقطات من تتويج هجر بلقب دوري الدرجة الثانية موسم 2019/ 2020

المواطن - محمد سمعه

تُوج الفريق الكروي الأول بنادي هجر بلقب دوري الدرجة الثانية، وذلك بعد الفوز على فريق الدرعية بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أُقيمت اليوم السبت.

بادرال يحسم اللقب لنادي هجر:

وتمكن الفريق من الفوز بالمباراة عبر هدف اللاعب أدريانو باردال بالدقيقة الـ12 من عمر المباراة.

وتوج نعيم البكر وعبدالعزيز العفالق عضوي مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، فريق هجر بلقب دوري الدرجة الثانية عن موسم 2019/ 2020 مع تقديم الميداليات الفضية لفريق الدرعية.

يذكر أن الدرعية وبطل دوري الدرجة الثانية وعرعر والساحل ضمنوا الصعود لـ دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى موسم 2020/ 2021.

وفي سياق آخر، نجح كل من القادسية والعين والباطن في الصعود لـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021، وذلك بعد هبوط كل من الفيحاء والحزم والعدالة لـ دوري الدرجة الأولى.

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