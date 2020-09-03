لقطات من تدشين وزير الرياضة لـ منشأة نادي عكاظ الرياضي

المواطن - محمد سمعه

دشن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، اليوم الخميس منشأة نادي عكاظ الرياضي بمحافظة الطائف.

🎥 سمو وزير الرياضة يدشن منشأة نادي عكاظ الرياضي بمحافظة الطائف pic.twitter.com/kXZKsQXRbY — وزارة الرياضة (@gsaksa) September 3, 2020

ونشر الحساب الرسمي لـ وزارة الرياضة عبر “تويتر” منذ قليل صورًا من جولة الأمير عبدالعزيز الفيصل داخل منشأة نادي عكاظ الرياضي.

وبعد تدشين منشأة نادي عكاظ الرياضي، رفع وزير الرياضة خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولـ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الدعم المستمر وغير المحدود للقطاع الرياضي.

🎥 نادي عكاظ الرياضي .. منشأة جديدة في محافظة الطائف pic.twitter.com/RG0BYmTBOg — وزارة الرياضة (@gsaksa) September 3, 2020

توجيه وزير الرياضة بعد ظهور خلل في مرافق مدينة الملك سعود الرياضية

وفي وقت سابق، أصدر الأمير عبدالعزيز الفيصل توجيهًا يقضي باستبعاد مدير الموقع التابع لشركة الصيانة المشرفة على مدينة الملك سعود الرياضية بمنطقة الباحة، وتوجيه إنذار للشركة والتحقيق في مسببات ضعف المتابعة لمرافق المدينة، مع رفع تقرير عاجل عن أداء شركة الصيانة بشكل دوري لضمان تلافي الخلل.

وذكر الحساب الرسمي لـ وزارة الرياضة عبر “تويتر” أن هذا القرار صدر بعد ظهور خلل خلال زيارة الأمير عبدالعزيز الفيصل لمرافق المدينة.

ولكون هذا الخلل يمثل قصورًا في الأداء والمتابعة من قبل فرع الوزارة بالمنطقة، فقد أصدر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة قرارًا بإعفاء مدير فرع الوزارة بالباحة من منصبه، وتكليف صالح الغامدي مديرًا لفرع الوزارة، علمًا بأن الشركة المشار لها معنية بصيانة مرافق المنشأة ولا علاقة لها بأعمال التطوير الجارية في المدينة.







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