لماذا أمر الملك عبدالعزيز بحبس أحد أبنائه ؟

المواطن - الرياض

نشرت دارة الملك عبدالعزيز موقفًا من سيرة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود يعكس حرصة على العدل ونفاذ بصيرته وطريقته في تربية أبنائه ومحاسبة المقصرين منهم.

وذكرت الدارة أن حارسًا اشتكى للملك عبدالعزيز من أحد أبنائه، لافتة إلى أنه بعد التحقق في الشكوى لم يشفع الملك لابنه، بل أمر بحبس نجله في القصر.

وأضافت الدارة أن الملك التفت بعدها إلى الحارس وسأله إذا ما كان راضيًا عما حكم به، فأجاب الحارس بالدعاء للملك بأن يطيل الله في عمره، فرد عليه الملك: “أنتم وأبنائي في قلبي بمنزلة واحدة”.

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