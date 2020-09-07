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لماذا تعتبر السمنة من عوامل الخطورة لمضاعفات كورونا؟
لما يصاحبها من مشاكل صحية أخرى

لماذا تعتبر السمنة من عوامل الخطورة لمضاعفات كورونا؟

2020/09/07
الساعة 9:44 صباحًا
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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لماذا تعتبر السمنة من عوامل الخطورة لمضاعفات كورونا؟
المواطن - الرياض

أعادت وزارة الصحة التحذير مجددًا من خطورة السمنة والمضاعفات والمشاكل الصحية المرتبطة بها، خاصة حال الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الصحة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، ردًّا على سؤال “لماذا تعتبر السمنة من عوامل الخطورة لمضاعفات فيروس كورونا الجديد؟”: “إن هذا يأتي لما يصاحب السمنة من مشاكل صحية أخرى كالمشاكل التنفسية والالتهابات والسكري وأمراض القلب”.

وتابعت الصحة أن هذه المشاكل الصحية بدورها تعتبر من عوامل الخطورة للإصابة بمضاعفات كورونا.



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