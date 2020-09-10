لم يودع دفعة حساب المواطن في حسابه فما السبب؟

المواطن - الرياض

قال حساب المواطن إنه في حال كان المستفيد “فردًا مستقلًا” وصدرت نتيجة الأهلية (غير مؤهل) يلزمه تقديم اعتراض على سبب عدم الأهلية وإرفاق المستندات المطلوبة من خلال التوجه إلى حسابه عبر البوابة الإلكترونية “دراسة الأهلية” في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسار مواطن لم يودع مبلغ الدعم الخاص بالدفعة الجديدة من البرنامج في حسابه.

وأعلن برنامج حساب المواطن، بدء صرف الدعم المستحق لمستفيدي الدفعة الـ34، للمستفيدين الذين استوفوا شروط الأهلية والاستحقاق، مؤكدً استمرار صرف الدعم للمستفيدين حتى نهاية اليوم الخميس.

شروط الأهلية والاستحقاق:

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

رابط تسجيل الدخول

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

ويمكن لأي مستفيد تسجيل الدخول على الموقع ومعرفة حالة الدعم المستحق من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).







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