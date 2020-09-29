لوشيسكو مُهدد بترك الهلال والانضمام لهذا الفريق

المواطن - محمد سمعه

وضع فريق أوروبي عريق أنظاره على التعاقد مع المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال، خلال الفترة المقبلة.

شالكة يُراقب مدرب الهلال:

وقالت صحيفة Pro Sport الرومانية: إن شالكة الألماني يستهدف التعاقد مع لوشيسكو وإقناعه بمغادرة الزعيم بطل دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مؤخرًا.

وستحاول إدارة الزعيم، الإبقاء على لوشيسكو وذلك من أجل التحضير للموسم الجديد، حيث يسعى أزرق العاصمة للفوز بكل البطولات التي سيُشارك بها خلال الموسم الجديد 2020/ 2021.

وكان لوشيسكو قاد الهلال للفوز بـ دوري أبطال آسيا 2019 على حساب أوراوا الياباني، إضافة للفوز بلقب دوري المحترفين موسم 2019/ 2020 بعد منافسة قوية مع نادي النصر.

لوشيسكو يُوجه سهام النقد للاتحاد الآسيوي:

وفي وقت سابق، وجّه رازفان لوشيسكو، مدرب الزعيم، سهام النقد إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مجددًا، وذلك بعد استبعاد الزعيم من بطولة دوري أبطال آسيا 2020، بقرار من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وتحدث المدرب الروماني لإذاعة بي بي سي قائلًا: “أشعر أن هناك اهتمامًا من الاتحاد الآسيوي لتمهيد الطريق لفريق آخر بصورة أسهل، وأمامنا 3 أشهر من الآن والمباريات في شرق آسيا لم تبدأ بعد، وكان الاتحاد الآسيوي يستطيع جدولة مباريات شرق آسيا مع إعادة جدولة مباريات الغرب”.

وأضاف لوشيسكو: “شعرت بظلم بسبب قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لأنه كان هناك وقت طويل حتى يُلعب نهائي دوري أبطال آسيا، والأمر ذاته يحدث في أوروبا ويتم منح الوقت للفرق من أجل الجاهزية”.

شارك الخبر