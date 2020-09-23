لوشيسكو: هدفنا التتويج بـ آسيا 2020 رغم الصعوبات

المواطن - مروة نبيل

أكد المدرب الروماني رازفان لوشيسكو على أنه فريقه الهلال يعيش فترة صعبة للغاية، بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوفه.

لوشيسكو يؤكد رغبته في التتويج الآسيوي

وشدد لوشيسكو خلال تصريحاته لصحيفة “برو سبورت” الرومانية” على أنه يُعاني بشدة في البطولة الآسيوية بسبب كورونا، مضيفًا: “لا أعرف ماذا أقول، ولكن هناك 30 حالة مصابة”.

وتابع مدرب الهلال تصريحاته قائلًا: “لدينا الرغبة في الفوز بدوري أبطال آسيا، وتحقيق حلم الجماهير.. سنقاتل حتى النهاية، بغض النظر عن الظروف الصعبة التي نواجهها”.

وواصل لوشيسكو تصريحاته قائلًا: “في هذه الأوضاع الاستثنائية، كل يوم هو مغامرة جديدة بالنسبة لنا.. وأنا أثق بالشباب، فهم يحاولون القتال من أجل الفريق في هذه الظروف، رغم عدم امتلاكهم للخبرة الدولية”.

الهلال في آسيا

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من غيابات عديدة في صفوفه خلال منافسات دوري أبطال آسيا 2020، حيث فقد أكثر من 10 لاعبين في المباراتين الماضيتين بسبب كورونا، وكان آخرها إصابة ناصر الدوسري بالأمس.

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي الإماراتي، مساء يوم غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

ورفع الهلال رصيده إلى 11 نقطة، ليخطف بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي كمتصدر مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا، رغم معاناته من الغيابات بسبب كورونا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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